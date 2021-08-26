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"Отправляю в блок": Родион Газманов рассказал о поклонницах и личной жизни
"Отправляю в блок": Родион Газманов рассказал о поклонницах и личной жизни - РИА Новости, 26.08.2021
"Отправляю в блок": Родион Газманов рассказал о поклонницах и личной жизни
Певец Родион Газманов рассказал о поклонницах и личной жизни в интервью порталу WMJ.ru. Сердце музыканта на данный момент свободно. РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T11:34
2021-08-26T11:34
2021-08-26T11:34
шоубиз
любовь
олег газманов
знаменитости
отношения
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Певец Родион Газманов рассказал о поклонницах и личной жизни в интервью порталу WMJ.ru. Сердце музыканта на данный момент свободно.Он отметил, что в социальных сетях ему пишет много поклонниц. Но приходится поступать жестко, если человек не соблюдает личные границы."Чересчур навязчивые подписчицы отправляются в бан. На этом, собственно, наше общение и заканчивается. Безусловно, есть люди, которые не понимают, что такое личные границы, это не всегда приятно, особенно когда ты находишься в отношениях и тебе не хочется объяснять — мол, извините, я не могу Вам ответить взаимностью", — объяснил свою позицию Родион.Газманов ценит в девушках ум и красоту. Он отметил, что с девушкой его мечты можно играть в интеллектуальные игры на раздевание.Также Родион рассказал, что, несмотря на высокую загруженность, согласился бы участвовать в шоу "Холостяк".Ранее Газманов признавался, что многие девушки, которых он приводил знакомиться к маме, ей не нравились.
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любовь, олег газманов, знаменитости, отношения
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости.
Певец Родион Газманов рассказал
о поклонницах и личной жизни в интервью порталу WMJ.ru. Сердце музыканта на данный момент свободно.
Он отметил, что в социальных сетях ему пишет много поклонниц. Но приходится поступать жестко, если человек не соблюдает личные границы.
"Чересчур навязчивые подписчицы отправляются в бан. На этом, собственно, наше общение и заканчивается. Безусловно, есть люди, которые не понимают, что такое личные границы, это не всегда приятно, особенно когда ты находишься в отношениях и тебе не хочется объяснять — мол, извините, я не могу Вам ответить взаимностью", — объяснил свою позицию Родион.
Газманов ценит в девушках ум и красоту. Он отметил, что с девушкой его мечты можно играть в интеллектуальные игры на раздевание.
Также Родион рассказал, что, несмотря на высокую загруженность, согласился бы участвовать в шоу "Холостяк".
Ранее Газманов признавался
, что многие девушки, которых он приводил знакомиться к маме, ей не нравились.