https://ria.ru/20210826/gazmanov-1747309628.html

"Отправляю в блок": Родион Газманов рассказал о поклонницах и личной жизни

"Отправляю в блок": Родион Газманов рассказал о поклонницах и личной жизни - РИА Новости, 26.08.2021

"Отправляю в блок": Родион Газманов рассказал о поклонницах и личной жизни

Певец Родион Газманов рассказал о поклонницах и личной жизни в интервью порталу WMJ.ru. Сердце музыканта на данный момент свободно. РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T11:34

2021-08-26T11:34

2021-08-26T11:34

шоубиз

любовь

олег газманов

знаменитости

отношения

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Певец Родион Газманов рассказал о поклонницах и личной жизни в интервью порталу WMJ.ru. Сердце музыканта на данный момент свободно.Он отметил, что в социальных сетях ему пишет много поклонниц. Но приходится поступать жестко, если человек не соблюдает личные границы."Чересчур навязчивые подписчицы отправляются в бан. На этом, собственно, наше общение и заканчивается. Безусловно, есть люди, которые не понимают, что такое личные границы, это не всегда приятно, особенно когда ты находишься в отношениях и тебе не хочется объяснять — мол, извините, я не могу Вам ответить взаимностью", — объяснил свою позицию Родион.Газманов ценит в девушках ум и красоту. Он отметил, что с девушкой его мечты можно играть в интеллектуальные игры на раздевание.Также Родион рассказал, что, несмотря на высокую загруженность, согласился бы участвовать в шоу "Холостяк".Ранее Газманов признавался, что многие девушки, которых он приводил знакомиться к маме, ей не нравились.

https://ria.ru/20210810/timati-1745237634.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

любовь, олег газманов, знаменитости, отношения