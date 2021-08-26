Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210826/gazmanov-1747309628.html
"Отправляю в блок": Родион Газманов рассказал о поклонницах и личной жизни
"Отправляю в блок": Родион Газманов рассказал о поклонницах и личной жизни - РИА Новости, 26.08.2021
"Отправляю в блок": Родион Газманов рассказал о поклонницах и личной жизни
Певец Родион Газманов рассказал о поклонницах и личной жизни в интервью порталу WMJ.ru. Сердце музыканта на данный момент свободно. РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T11:34
2021-08-26T11:34
шоубиз
любовь
олег газманов
знаменитости
отношения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/96434/81/964348151_0:0:4257:2394_1920x0_80_0_0_beb67de057b65e73470873115cfc38c3.jpg
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Певец Родион Газманов рассказал о поклонницах и личной жизни в интервью порталу WMJ.ru. Сердце музыканта на данный момент свободно.Он отметил, что в социальных сетях ему пишет много поклонниц. Но приходится поступать жестко, если человек не соблюдает личные границы."Чересчур навязчивые подписчицы отправляются в бан. На этом, собственно, наше общение и заканчивается. Безусловно, есть люди, которые не понимают, что такое личные границы, это не всегда приятно, особенно когда ты находишься в отношениях и тебе не хочется объяснять — мол, извините, я не могу Вам ответить взаимностью", — объяснил свою позицию Родион.Газманов ценит в девушках ум и красоту. Он отметил, что с девушкой его мечты можно играть в интеллектуальные игры на раздевание.Также Родион рассказал, что, несмотря на высокую загруженность, согласился бы участвовать в шоу "Холостяк".Ранее Газманов признавался, что многие девушки, которых он приводил знакомиться к маме, ей не нравились.
https://ria.ru/20210810/timati-1745237634.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/96434/81/964348151_42:0:3818:2832_1920x0_80_0_0_8c07be46e6aacb57aabf0372ea5f5778.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
любовь, олег газманов, знаменитости, отношения
11:34 26.08.2021
 

"Отправляю в блок": Родион Газманов рассказал о поклонницах и личной жизни

© РИА Новости / Владимир ТрефиловРодион Газманов на "Открытом показе"
Родион Газманов на Открытом показе - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Певец Родион Газманов рассказал о поклонницах и личной жизни в интервью порталу WMJ.ru. Сердце музыканта на данный момент свободно.
Он отметил, что в социальных сетях ему пишет много поклонниц. Но приходится поступать жестко, если человек не соблюдает личные границы.
"Чересчур навязчивые подписчицы отправляются в бан. На этом, собственно, наше общение и заканчивается. Безусловно, есть люди, которые не понимают, что такое личные границы, это не всегда приятно, особенно когда ты находишься в отношениях и тебе не хочется объяснять — мол, извините, я не могу Вам ответить взаимностью", — объяснил свою позицию Родион.
Газманов ценит в девушках ум и красоту. Он отметил, что с девушкой его мечты можно играть в интеллектуальные игры на раздевание.
Также Родион рассказал, что, несмотря на высокую загруженность, согласился бы участвовать в шоу "Холостяк".
Ранее Газманов признавался, что многие девушки, которых он приводил знакомиться к маме, ей не нравились.
Рэп-исполнитель Тимати (Тимур Юнусов) на красной дорожке перед началом ежегодной национальной телевизионной премии в области популярной музыки Премия МУЗ-ТВ 20/21. Начало света во дворце спорта Мегаспорт в Москве. - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
10 августа, 17:40Шоубиз
Гонорар Тимати за участие в "Холостяке" оценили в 45-50 миллионов рублей
 
ШоубизЛюбовьОлег ГазмановЗнаменитостиотношения
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:42"Промобот" разработал человекоподобного робота
14:40Шойгу оценил действия ОДКБ на фоне угрозы из Афганистана
14:38Оперштаб утвердил алгоритм приезда иностранных студентов в Россию
14:36Путин выразил соболезнования президенту Казахстана из-за ЧП на складах
14:35Рособрнадзор внесет изменения в ЕГЭ почти по всем предметам
14:32Кравцов рассказал, когда появится гибкое расписание в школах
14:21В Японии два человека умерли после прививки вакциной Moderna
14:15Фальков разъяснил предложение ужесточить требования к олимпиадам школьников
14:12В Свердловской области водитель сбил двух детей
14:09В Сочи объявили экстренное предупреждение из-за жары
14:07Суд арестовал второго блогера, распылившего газ в лицо женщине в Москве
14:05В Свердловской области байкер-подросток без прав сбил семью
14:05Российские вузы начнут учебный год в очном формате
13:59Министры сельского хозяйства БРИКС приняли план действий на 2021-24 годы
13:51Список убитых на Украине журналистов ужасает, заявил Пушилин
13:50Источник: талибы освободили чиновников, задержанных в провинции Лагман
13:47Кравцов опроверг данные, что детей без прививки от COVID не пустят в школу
13:40Глава РПЦ прокомментировал визит патриарха Варфоломея в Киев
13:31Начальник Генштаба подвел итоги форума "Армия-2021"
13:20В "Сириусе" предложили создать единую платформу для ученых
Лента новостейМолния