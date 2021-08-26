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Американский фрегат разнесли во время учений
Американский фрегат разнесли во время учений - РИА Новости, 26.08.2021
Американский фрегат разнесли во время учений
Американские военные в рамках учений SINKEX атаковали свой списанный фрегат Ingraham типа Oliver Hazard Perry. Соответствующее видео опубликовано на... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T04:15
2021-08-26T12:40
в мире
египет
турция
польша
военно-морские силы сша
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Американские военные в рамках учений SINKEX атаковали свой списанный фрегат Ingraham типа Oliver Hazard Perry. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале ВМС США.Как сообщает издание The Drive, 15 августа по списанному кораблю нанесли несколько ракетных ударов, после чего по нему выпустили торпеду Mark 48. В результате этой атаки корабль раскололся пополам и затонул.Фрегаты Oliver Hazard Perry строились с 1970-х годов, корабли этого типа все еще служат в ВМС ряда стран, в частности Турции, Австралии, Египта и Польши. Корабль Ingraham является последним из произведенных в серии, он был выведен из состава американского флота в 2015 году.Sink Exercise (SINKEX) — это испытание различных систем вооружений, обычно включающее торпедную или ракетную атаку на корабль-мишень. В ВМС США это проводится для обучения военных использованию современного оружия.
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в мире, египет, турция, польша, военно-морские силы сша
04:15 26.08.2021 (обновлено: 12:40 26.08.2021)
 
Американский фрегат разнесли во время учений

ВМС США в ходе учений уничтожили свой списанный фрегат Ingraham

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Американские военные в рамках учений SINKEX атаковали свой списанный фрегат Ingraham типа Oliver Hazard Perry. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале ВМС США.
Как сообщает издание The Drive, 15 августа по списанному кораблю нанесли несколько ракетных ударов, после чего по нему выпустили торпеду Mark 48. В результате этой атаки корабль раскололся пополам и затонул.
Фрегаты Oliver Hazard Perry строились с 1970-х годов, корабли этого типа все еще служат в ВМС ряда стран, в частности Турции, Австралии, Египта и Польши. Корабль Ingraham является последним из произведенных в серии, он был выведен из состава американского флота в 2015 году.
Sink Exercise (SINKEX) — это испытание различных систем вооружений, обычно включающее торпедную или ракетную атаку на корабль-мишень. В ВМС США это проводится для обучения военных использованию современного оружия.
Эсминец ВМС США Портер, корабль поддержки USNS Supply и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020 - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
23 августа, 10:10
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