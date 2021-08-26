https://ria.ru/20210826/fregat-1747281056.html
Американский фрегат разнесли во время учений
Американский фрегат разнесли во время учений - РИА Новости, 26.08.2021
Американский фрегат разнесли во время учений
Американские военные в рамках учений SINKEX атаковали свой списанный фрегат Ingraham типа Oliver Hazard Perry. Соответствующее видео опубликовано на... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T04:15
2021-08-26T04:15
2021-08-26T12:40
в мире
египет
турция
польша
военно-морские силы сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/1a/1747280729_0:149:1328:896_1920x0_80_0_0_52d332906285a37aec7c5776abf7d4fa.jpg
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Американские военные в рамках учений SINKEX атаковали свой списанный фрегат Ingraham типа Oliver Hazard Perry. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале ВМС США.Как сообщает издание The Drive, 15 августа по списанному кораблю нанесли несколько ракетных ударов, после чего по нему выпустили торпеду Mark 48. В результате этой атаки корабль раскололся пополам и затонул.Фрегаты Oliver Hazard Perry строились с 1970-х годов, корабли этого типа все еще служат в ВМС ряда стран, в частности Турции, Австралии, Египта и Польши. Корабль Ingraham является последним из произведенных в серии, он был выведен из состава американского флота в 2015 году.Sink Exercise (SINKEX) — это испытание различных систем вооружений, обычно включающее торпедную или ракетную атаку на корабль-мишень. В ВМС США это проводится для обучения военных использованию современного оружия.
https://ria.ru/20210823/slabost-1746812894.html
египет
турция
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/1a/1747280729_133:0:1328:896_1920x0_80_0_0_3ac5dffdac7aad8f41ea5aa36d08f53a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, египет, турция, польша, военно-морские силы сша
04:15 26.08.2021 (обновлено: 12:40 26.08.2021)
Американский фрегат разнесли во время учений
ВМС США в ходе учений уничтожили свой списанный фрегат Ingraham