https://ria.ru/20210826/fregat-1747281056.html

Американский фрегат разнесли во время учений

Американский фрегат разнесли во время учений - РИА Новости, 26.08.2021

Американский фрегат разнесли во время учений

Американские военные в рамках учений SINKEX атаковали свой списанный фрегат Ingraham типа Oliver Hazard Perry. Соответствующее видео опубликовано на... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T04:15

2021-08-26T04:15

2021-08-26T12:40

в мире

египет

турция

польша

военно-морские силы сша

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Американские военные в рамках учений SINKEX атаковали свой списанный фрегат Ingraham типа Oliver Hazard Perry. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале ВМС США.Как сообщает издание The Drive, 15 августа по списанному кораблю нанесли несколько ракетных ударов, после чего по нему выпустили торпеду Mark 48. В результате этой атаки корабль раскололся пополам и затонул.Фрегаты Oliver Hazard Perry строились с 1970-х годов, корабли этого типа все еще служат в ВМС ряда стран, в частности Турции, Австралии, Египта и Польши. Корабль Ingraham является последним из произведенных в серии, он был выведен из состава американского флота в 2015 году.Sink Exercise (SINKEX) — это испытание различных систем вооружений, обычно включающее торпедную или ракетную атаку на корабль-мишень. В ВМС США это проводится для обучения военных использованию современного оружия.

https://ria.ru/20210823/slabost-1746812894.html

египет

турция

польша

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в мире, египет, турция, польша, военно-морские силы сша