Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210826/flot-1747279354.html
Посол заявил, что британцам впредь будет сложнее войти в российские воды
Посол заявил, что британцам впредь будет сложнее войти в российские воды - РИА Новости, 26.08.2021
Посол заявил, что британцам впредь будет сложнее войти в российские воды
Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что в следующий раз британскому военному кораблю будет сложнее войти в без предупреждения в российские... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T02:54
2021-08-26T07:34
в мире
великобритания
андрей келин
черное море
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738406512_0:0:2722:1531_1920x0_80_0_0_f90a05b01c6db910728639f8fbc2e242.jpg
ЛОНДОН, 26 авг – РИА Новости. Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что в следующий раз британскому военному кораблю будет сложнее войти в без предупреждения в российские территориальные воды.Он подчеркнул, что британский корабль вторгся в территориальные воды без предупреждения и не соблюдал российское законодательство."Это был не просто невинный проход корабля, как это заявляет правительство Великобритании. Это была демонстрация того, что они якобы находились в водах Украины", - добавил Келин.Британский эсминец Defender в конце июня пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца. В Лондоне утверждали, что Defender не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах. Однако журналист, находившийся на борту британского эсминца, подтвердил, что корабль преднамеренно зашел в российские территориальные воды.Позднее газета Telegraph со ссылкой источники в минобороны сообщила, что окончательное решение о проходе британского эсминца Defender в Черном море было оставлено за премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном. Сам Джонсон назвал случившееся "вполне уместным", напомнив, что Великобритания не признает российскую юрисдикцию Крыма.Президент России Владимир Путин заявил, что провокация с участием Defender сразу после его встречи с президентом США Джо Байденом была предпринята, чтобы показать неуважение Запада к выбору крымчан. Он отметил, что в ней участвовали не только британцы, но и американцы, чей разведывательный самолет пытался фиксировать ответные действия российских военных.
https://radiosputnik.ria.ru/20210704/kreml-1739813259.html
https://ria.ru/20210727/esmintsy-1742976800.html
великобритания
черное море
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738406512_295:0:2559:1698_1920x0_80_0_0_4afd3703f450cd803e6c8a13783a4b9c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, великобритания, андрей келин, черное море, россия
02:54 26.08.2021 (обновлено: 07:34 26.08.2021)
 
Посол заявил, что британцам впредь будет сложнее войти в российские воды

Посол России Келин предостерег власти Великобритании от повторения инцидента в Черном море

© Фото : Crown Copyright / LA(Phot) Chris MumbyЭсминец Defender Королевских ВМС Великобритании
Эсминец Defender Королевских ВМС Великобритании - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© Фото : Crown Copyright / LA(Phot) Chris Mumby
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 26 авг – РИА Новости. Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что в следующий раз британскому военному кораблю будет сложнее войти в без предупреждения в российские территориальные воды.

"Мы не говорили, что мы откроем огонь, как об этом, возможно, заявили некоторые парламентарии, но в следующий раз это будет значительно сложнее для них, потому что это не в первый раз, когда британский военный корабль делает это (заходит в территориальные воды России - ред.)", - заявил дипломат в интервью программе HARDtalk.

Он подчеркнул, что британский корабль вторгся в территориальные воды без предупреждения и не соблюдал российское законодательство.
"Это был не просто невинный проход корабля, как это заявляет правительство Великобритании. Это была демонстрация того, что они якобы находились в водах Украины", - добавил Келин.
Британский эсминец Defender в порту Одессы - РИА Новости, 1920, 04.07.2021
4 июля, 14:38В мире
Песков уточнил, кто на самом деле устроил провокацию британского эсминца
Британский эсминец Defender в конце июня пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца.
В Лондоне утверждали, что Defender не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах. Однако журналист, находившийся на борту британского эсминца, подтвердил, что корабль преднамеренно зашел в российские территориальные воды.
Позднее газета Telegraph со ссылкой источники в минобороны сообщила, что окончательное решение о проходе британского эсминца Defender в Черном море было оставлено за премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном. Сам Джонсон назвал случившееся "вполне уместным", напомнив, что Великобритания не признает российскую юрисдикцию Крыма.
Президент России Владимир Путин заявил, что провокация с участием Defender сразу после его встречи с президентом США Джо Байденом была предпринята, чтобы показать неуважение Запада к выбору крымчан. Он отметил, что в ней участвовали не только британцы, но и американцы, чей разведывательный самолет пытался фиксировать ответные действия российских военных.
Британский эсминец Defender - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
27 июля, 08:00
"Мы у красной черты": у Крыма мог погибнуть последний британский эсминец
 
В миреВеликобританияАндрей КелинЧерное мореРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:35В Германии предупредили о росте террористической угрозы в Афганистане
14:33На Украине попросили продлить транзит российского газа
14:27В Подмосковье в ДТП с двумя "газелями" погиб мужчина
14:27Мосгорсуд отказался рассматривать вопрос о выдворении Уилана
14:26Кириенко призвал развивать инфраструктуру наукоградов России
14:22США и союзники эвакуировали из Афганистана свыше 95 тысяч человек
14:17В Москве задержали организаторов ячейки "Свидетелей Иеговы"*
14:17Борьба с природными пожарами в Якутии близка к завершению, заявили в МЧС
14:15В Уфе полицейские спасли ребенка, гулявшего по карнизу балкона
14:11Физики впервые наблюдали перемещения атомов в молекулах воды
14:06Twitter не оплатил наложенный в 2020 году штраф, заявили в Роскомнадзоре
14:02Суд оштрафовал Facebook на 15 миллионов рублей
13:57Путин одобрил идею создания музея и пантеона в Беслане
13:56Суд оштрафовал WhatsApp на четыре миллиона рублей
13:55Число природных пожаров в Свердловской области выросло до 60
13:53Суд оштрафовал Twitter на 17 миллионов рублей
13:48Путин призвал решить вопрос с качеством воды в Северной Осетии
13:48Миронов призвал вернуть смертную казнь для террористов и убийц детей
13:45ЕР, "Коммунисты России" и "Родина" обсудили борьбу с коронавирусом
13:39В ДНР предрекли исчезновение Украины
Лента новостейМолния