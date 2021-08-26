https://ria.ru/20210826/flot-1747279354.html

Посол заявил, что британцам впредь будет сложнее войти в российские воды

Посол заявил, что британцам впредь будет сложнее войти в российские воды - РИА Новости, 26.08.2021

Посол заявил, что британцам впредь будет сложнее войти в российские воды

Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что в следующий раз британскому военному кораблю будет сложнее войти в без предупреждения в российские... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T02:54

2021-08-26T02:54

2021-08-26T07:34

в мире

великобритания

андрей келин

черное море

россия

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ЛОНДОН, 26 авг – РИА Новости. Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что в следующий раз британскому военному кораблю будет сложнее войти в без предупреждения в российские территориальные воды.Он подчеркнул, что британский корабль вторгся в территориальные воды без предупреждения и не соблюдал российское законодательство."Это был не просто невинный проход корабля, как это заявляет правительство Великобритании. Это была демонстрация того, что они якобы находились в водах Украины", - добавил Келин.Британский эсминец Defender в конце июня пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца. В Лондоне утверждали, что Defender не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах. Однако журналист, находившийся на борту британского эсминца, подтвердил, что корабль преднамеренно зашел в российские территориальные воды.Позднее газета Telegraph со ссылкой источники в минобороны сообщила, что окончательное решение о проходе британского эсминца Defender в Черном море было оставлено за премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном. Сам Джонсон назвал случившееся "вполне уместным", напомнив, что Великобритания не признает российскую юрисдикцию Крыма.Президент России Владимир Путин заявил, что провокация с участием Defender сразу после его встречи с президентом США Джо Байденом была предпринята, чтобы показать неуважение Запада к выбору крымчан. Он отметил, что в ней участвовали не только британцы, но и американцы, чей разведывательный самолет пытался фиксировать ответные действия российских военных.

https://radiosputnik.ria.ru/20210704/kreml-1739813259.html

https://ria.ru/20210727/esmintsy-1742976800.html

великобритания

черное море

россия

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в мире, великобритания, андрей келин, черное море, россия