https://ria.ru/20210826/finansirovanie-1747386271.html

Путин поручил доложить о финансировании объектов развития в Беслане

Путин поручил доложить о финансировании объектов развития в Беслане - РИА Новости, 26.08.2021

Путин поручил доложить о финансировании объектов развития в Беслане

Президент России Владимир Путин поручил доложить до 10 сентября о финансировании объектов социально-экономического развития в Беслане, сообщается на сайте... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T17:17

2021-08-26T17:17

2021-08-26T17:27

политика

беслан

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россия

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил доложить до 10 сентября о финансировании объектов социально-экономического развития в Беслане, сообщается на сайте Кремля."Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти Республики Северная Осетия - Алания... обеспечить с учетом указания президента РФ от 13 февраля 2020 года №Пр-251 финансирование объектов социально-экономического развития Беслана, предусмотренных перечнем мероприятий социально-экономического развития Республики Северная Осетия - Алания, подлежащих реализации в 2020-2025 годах в приоритетном порядке, в полном объеме", - говорится в перечне поручений.Соответствующий доклад должен быть подготовлен к 10 сентября 2021 года, а также к 20 января 2022 года. Ответственные за исполнение поручения - премьер-министр России Михаил Мишустин и врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло.Кроме того, Путин поручил кабмину и региональным властям до 15 декабря включить в нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства" подготовку мастер-плана создания нового туристического кластера в Северной Осетии, предусматривающего, в частности, доступность ключевых туристических точек, создание туристических троп, а также включить Владикавказ в перечень чартерных воздушных перевозок пассажиров, выполненных по заказу туроператора, по которым предоставляются субсидии за счет средств федерального бюджета.Также поручено при разработке и реализации в период с 2021 по 2026 год программы по развитию медицинской реабилитации рассмотреть возможность формирования в Северной Осетии реабилитационных центров пульмонологического и иных профилей. Доклад должен быть предоставлен до 10 сентября.Российский лидер также поручил включить Центр пульмонологической помощи в поселке Верхний Фиагдон в Северной Осетии в федеральную адресную инвестпрограмму с 2022 года, предусмотрев, в частности, строительство нового корпуса, комплексную реконструкцию имеющихся сооружений и оснащение Центра современным оборудованием, а также выделить в 2021 году средства на разработку проектно-сметной документации по строительству и реконструкции данного центра. Соответствующий доклад должен быть подготовлен к 10 сентября 2021 года, а также к 20 января 2022 года.Кроме того, правительство и власти Северной Осетии до 1 сентября должны представить предложения по допподдержке сельского хозяйства в республике, в том числе проектов по выращиванию плодовых и овощных культур и по развитию аквакультуры. Также Путин поручил до 1 октября представить предложения по комплексному развитию Владикавказа, проработав вопрос вовлечения в активное использование территорий, на которых расположены промышленные объекты, которые не используются сейчас по назначению, включая завод "Электроцинк".

https://ria.ru/20210826/putin-1747339366.html

https://ria.ru/20210811/minzdrav-1745404532.html

https://ria.ru/20210615/beslan-1737113187.html

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политика, беслан, владимир путин, михаил мишустин, сергей меняйло, россия