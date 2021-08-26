Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210826/finansirovanie-1747386271.html
Путин поручил доложить о финансировании объектов развития в Беслане
Путин поручил доложить о финансировании объектов развития в Беслане - РИА Новости, 26.08.2021
Путин поручил доложить о финансировании объектов развития в Беслане
Президент России Владимир Путин поручил доложить до 10 сентября о финансировании объектов социально-экономического развития в Беслане, сообщается на сайте... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T17:17
2021-08-26T17:27
политика
беслан
владимир путин
михаил мишустин
сергей меняйло
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/17/1746875585_0:63:3076:1793_1920x0_80_0_0_971a284f7280011aa516e9e70abc5f3c.jpg
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил доложить до 10 сентября о финансировании объектов социально-экономического развития в Беслане, сообщается на сайте Кремля."Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти Республики Северная Осетия - Алания... обеспечить с учетом указания президента РФ от 13 февраля 2020 года №Пр-251 финансирование объектов социально-экономического развития Беслана, предусмотренных перечнем мероприятий социально-экономического развития Республики Северная Осетия - Алания, подлежащих реализации в 2020-2025 годах в приоритетном порядке, в полном объеме", - говорится в перечне поручений.Соответствующий доклад должен быть подготовлен к 10 сентября 2021 года, а также к 20 января 2022 года. Ответственные за исполнение поручения - премьер-министр России Михаил Мишустин и врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло.Кроме того, Путин поручил кабмину и региональным властям до 15 декабря включить в нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства" подготовку мастер-плана создания нового туристического кластера в Северной Осетии, предусматривающего, в частности, доступность ключевых туристических точек, создание туристических троп, а также включить Владикавказ в перечень чартерных воздушных перевозок пассажиров, выполненных по заказу туроператора, по которым предоставляются субсидии за счет средств федерального бюджета.Также поручено при разработке и реализации в период с 2021 по 2026 год программы по развитию медицинской реабилитации рассмотреть возможность формирования в Северной Осетии реабилитационных центров пульмонологического и иных профилей. Доклад должен быть предоставлен до 10 сентября.Российский лидер также поручил включить Центр пульмонологической помощи в поселке Верхний Фиагдон в Северной Осетии в федеральную адресную инвестпрограмму с 2022 года, предусмотрев, в частности, строительство нового корпуса, комплексную реконструкцию имеющихся сооружений и оснащение Центра современным оборудованием, а также выделить в 2021 году средства на разработку проектно-сметной документации по строительству и реконструкции данного центра. Соответствующий доклад должен быть подготовлен к 10 сентября 2021 года, а также к 20 января 2022 года.Кроме того, правительство и власти Северной Осетии до 1 сентября должны представить предложения по допподдержке сельского хозяйства в республике, в том числе проектов по выращиванию плодовых и овощных культур и по развитию аквакультуры. Также Путин поручил до 1 октября представить предложения по комплексному развитию Владикавказа, проработав вопрос вовлечения в активное использование территорий, на которых расположены промышленные объекты, которые не используются сейчас по назначению, включая завод "Электроцинк".
https://ria.ru/20210826/putin-1747339366.html
https://ria.ru/20210811/minzdrav-1745404532.html
https://ria.ru/20210615/beslan-1737113187.html
беслан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/17/1746875585_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_5d587d44ba2a1b948ddafa68095d4614.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, беслан, владимир путин, михаил мишустин, сергей меняйло, россия
17:17 26.08.2021 (обновлено: 17:27 26.08.2021)
 
Путин поручил доложить о финансировании объектов развития в Беслане

Президент Путин поручил доложить о финансировании объектов социально-экономического развития Беслана

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил доложить до 10 сентября о финансировании объектов социально-экономического развития в Беслане, сообщается на сайте Кремля.
"Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти Республики Северная Осетия - Алания... обеспечить с учетом указания президента РФ от 13 февраля 2020 года №Пр-251 финансирование объектов социально-экономического развития Беслана, предусмотренных перечнем мероприятий социально-экономического развития Республики Северная Осетия - Алания, подлежащих реализации в 2020-2025 годах в приоритетном порядке, в полном объеме", - говорится в перечне поручений.
Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности главы Северной Осетии -Алании Сергей Меняйло во время встречи - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
Вчера, 13:48
Путин призвал решить вопрос с качеством воды в Северной Осетии
Соответствующий доклад должен быть подготовлен к 10 сентября 2021 года, а также к 20 января 2022 года. Ответственные за исполнение поручения - премьер-министр России Михаил Мишустин и врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло.
Кроме того, Путин поручил кабмину и региональным властям до 15 декабря включить в нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства" подготовку мастер-плана создания нового туристического кластера в Северной Осетии, предусматривающего, в частности, доступность ключевых туристических точек, создание туристических троп, а также включить Владикавказ в перечень чартерных воздушных перевозок пассажиров, выполненных по заказу туроператора, по которым предоставляются субсидии за счет средств федерального бюджета.
Также поручено при разработке и реализации в период с 2021 по 2026 год программы по развитию медицинской реабилитации рассмотреть возможность формирования в Северной Осетии реабилитационных центров пульмонологического и иных профилей. Доклад должен быть предоставлен до 10 сентября.
Медицинский работник в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией в госпитале ФГБУ Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева Минздрава России в Москве - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
11 августа, 21:30Распространение коронавируса
В Северной Осетии открыли госпиталь для пациентов с COVID-19
Российский лидер также поручил включить Центр пульмонологической помощи в поселке Верхний Фиагдон в Северной Осетии в федеральную адресную инвестпрограмму с 2022 года, предусмотрев, в частности, строительство нового корпуса, комплексную реконструкцию имеющихся сооружений и оснащение Центра современным оборудованием, а также выделить в 2021 году средства на разработку проектно-сметной документации по строительству и реконструкции данного центра. Соответствующий доклад должен быть подготовлен к 10 сентября 2021 года, а также к 20 января 2022 года.
Кроме того, правительство и власти Северной Осетии до 1 сентября должны представить предложения по допподдержке сельского хозяйства в республике, в том числе проектов по выращиванию плодовых и овощных культур и по развитию аквакультуры. Также Путин поручил до 1 октября представить предложения по комплексному развитию Владикавказа, проработав вопрос вовлечения в активное использование территорий, на которых расположены промышленные объекты, которые не используются сейчас по назначению, включая завод "Электроцинк".
Жители в помещении бывшей 1-й Бесланской школы, где проходят траурные мероприятия, посвященные 15-й годовщине теракта 1-3 сентября 2004 года - РИА Новости, 1920, 15.06.2021
15 июня, 17:14
Мишустин одобрил идею создать патриотический центр в школе №1 Беслана
 
ПолитикаБесланВладимир ПутинМихаил МишустинСергей МеняйлоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:19По меньшей мере 28 афганцев, погибших из-за атак в Кабуле, были талибами
06:18В Германии развесили плакаты с Калининградской областью в составе страны
05:36Шесть пострадавших при взрывах в Казахстане находятся в тяжелом состоянии
05:13Взрывы на складах боеприпасов на юге Казахстана прекратились
05:00В Екатеринбурге ликвидировали открытое горение в жилом доме
04:27NBC: США "оценили" одного из лидеров "Талибана"* в пять миллионов долларов
04:10Биолог рассказала, что будет, если ввести вакцину больному COVID-19
04:10Кулеба солгал об эвакуации россиян из Афганистана
04:04В России предложили создать корабельные беспилотники на базе циклолетов
03:59ВМС США испытали вторую ступень двигателя гиперзвуковой ракеты
03:38WSJ: число жертв взрывов в аэропорту Кабула превысило 100 человек
03:26"Роскосмос" прокомментировал инициативу Аксенова об оценке плохих дорог
03:20Названы города-миллионники с максимально доступными школами
03:17СПРН России засекла за полугодие 28 пусков зарубежных баллистических ракет
03:17Юрист предупредила, за что могут оштрафовать велосипедистов
03:15Россия запустит следующую космическую обсерваторию после 2025 года
03:12Россиянам дали 14 советов, как защититься от мошенников
03:10"Рособоронэкспорт" ждет решения Индии о приобретении истребителя Checkmate
03:04В Крыму назвали главного организатора водной блокады
02:45В Екатеринбурге загорелась многоэтажка, есть погибшие
Лента новостейМолния