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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210826/evakuatsiya-1747417455.html
Меркель заявила о колоссальных рисках при эвакуации из Афганистана авиацией
Меркель заявила о колоссальных рисках при эвакуации из Афганистана авиацией - РИА Новости, 26.08.2021
Меркель заявила о колоссальных рисках при эвакуации из Афганистана авиацией
Германия продолжит переговоры с движением "Талибан"* об эвакуации граждан, которые не были вывезены из Афганистана, заявила журналистам в Берлине канцлер ФРГ... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T19:54
2021-08-26T20:02
захват власти в афганистане талибами
в мире
германия
афганистан
ангела меркель
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БЕРЛИН, 26 авг - РИА Новости. Германия продолжит переговоры с движением "Талибан"* об эвакуации граждан, которые не были вывезены из Афганистана, заявила журналистам в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель."Видим, исходя из событий сегодняшнего вечера (в Кабуле - ред.), что риск колоссален, что это ситуация, связанная с большим давлением, с людьми, которых вывозят из страны, и с возможностью для работы воздушного моста. Мы знаем, что временное окно закрывается, десять тысяч человек могли быть вывезены в безопасный регион. Но я хочу подчеркнуть, что тех, кто не был вывезен при помощи воздушного моста, мы не забудем, мы будем дальше прилагать усилия для их эвакуации", - сказала Меркель."По этому вопросу по линии МИД ФРГ ведутся переговоры... с "Талибаном"*. Наши дальнейшие действия будут скоординированы на международном уровне", - добавила канцлер.Ранее о том, что бундесвер начал последние запланированные эвакуационные рейсы из Афганистана, самолеты вылетели из Кабула в Ташкент, сообщило агентство dpa.Два взрыва произошли в четверг у аэропорта Кабула, один из них - неподалеку от отеля Baron, где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США. Сообщается, что первый взрыв устроил террорист-смертник, затем взорвался заминированный автомобиль. Источник в минздраве Афганистана сообщил РИА Новости, что при взрывах погибли более 40 человек, свыше 100 пострадали. Россиян во время взрыва в аэропорту не было, сообщил МИД РФ.*Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, германия, афганистан, ангела меркель
19:54 26.08.2021 (обновлено: 20:02 26.08.2021)
 
Меркель заявила о колоссальных рисках при эвакуации из Афганистана авиацией

Канцлер Германии Меркель: продолжение эвакуации из Афганистана авиацией связано с огромным риском

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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БЕРЛИН, 26 авг - РИА Новости. Германия продолжит переговоры с движением "Талибан"* об эвакуации граждан, которые не были вывезены из Афганистана, заявила журналистам в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель.
"Видим, исходя из событий сегодняшнего вечера (в Кабуле - ред.), что риск колоссален, что это ситуация, связанная с большим давлением, с людьми, которых вывозят из страны, и с возможностью для работы воздушного моста. Мы знаем, что временное окно закрывается, десять тысяч человек могли быть вывезены в безопасный регион. Но я хочу подчеркнуть, что тех, кто не был вывезен при помощи воздушного моста, мы не забудем, мы будем дальше прилагать усилия для их эвакуации", - сказала Меркель.
Хаос и тревожное ожидание: бегство из Афганистана
© REUTERS / Ministry of Defense of Spain/Handout

Талибы заявили об установлении контроля над Афганистаном 15 августа.

Граждане Испании, проживающие в Афганистане, и афганцы садятся в военный самолет в международном аэропорту в Кабуле, Афганистан
1 из 14

Талибы заявили об установлении контроля над Афганистаном 15 августа.

© REUTERS / Ministry of Defense of Spain/Handout
© REUTERS / Juan Medina

Все наземные пограничные переходы из страны теперь контролируют представители "Талибана"*.

Тесты на COVID-19 проводятся для граждан Испании и Афганистана, прибывших на авиабазу после эвакуации из Кабула, в Торрехон-де-Ардос, недалеко от Мадрида
2 из 14

Все наземные пограничные переходы из страны теперь контролируют представители "Талибана"*.

© REUTERS / Juan Medina
© REUTERS / Juan Medina

Дипломатов и работавших на иностранные миссии афганцев эвакуируют через единственный в Кабуле аэропорт.

Граждане Испании и Афганистана в зале ожидания на авиабазе, в Торрехон-де-Ардос, недалеко от Мадрида
3 из 14

Дипломатов и работавших на иностранные миссии афганцев эвакуируют через единственный в Кабуле аэропорт.

© REUTERS / Juan Medina
© REUTERS / Saeed Ali Achakzai

Аэропорт Кабула с началом эвакуации погрузился в настоящий хаос.

Люди ждут у пункта пропуска в пакистано-афганском пограничном городе Чаман
4 из 14

Аэропорт Кабула с началом эвакуации погрузился в настоящий хаос.

© REUTERS / Saeed Ali Achakzai
© AP Photo / Jafar Khan

Сотни местных жителей пытались проникнуть в аэропорт и выходили на взлетно-посадочную полосу.

Люди перевозят через границу больного гражданина Афганистана, Чаман, Пакистан
5 из 14

Сотни местных жителей пытались проникнуть в аэропорт и выходили на взлетно-посадочную полосу.

© AP Photo / Jafar Khan
© REUTERS / Abdul Khaliq Achakzai/Stringer

Люди штурмовали иностранные самолеты, которые вывозили из Афганистана дипломатических сотрудников.

Солдаты пакистанской армии разговаривают с людьми, которые собираются пересечь пункт пропуска в пакистано-афганском пограничном городе Чаман
6 из 14

Люди штурмовали иностранные самолеты, которые вывозили из Афганистана дипломатических сотрудников.

© REUTERS / Abdul Khaliq Achakzai/Stringer
© REUTERS / Abdul Khaliq Achakzai/Stringer

В результате давки и стрельбы в воздушной гавани с воскресенья погибли 12 человек.

Семья из Афганистана загружает свои вещи в автомобиль по прибытии к контрольно-пропускному пункту в пакистано-афганском пограничном городе Чаман, Пакистан
7 из 14

В результате давки и стрельбы в воздушной гавани с воскресенья погибли 12 человек.

© REUTERS / Abdul Khaliq Achakzai/Stringer
© AP Photo / Emrah Gurel

Людей призвали не толпиться в аэропорту, если у них нет паспорта и визы.

Афганские мигранты в Татване, на востоке Турции
8 из 14

Людей призвали не толпиться в аэропорту, если у них нет паспорта и визы.

© AP Photo / Emrah Gurel
© AP Photo / Emrah Gurel

"Мы не хотим навредить тем, кто находится в аэропорту", — заявил неназванный представитель талибов.

Афганские мигранты в Татване, на востоке Турции
9 из 14

"Мы не хотим навредить тем, кто находится в аэропорту", — заявил неназванный представитель талибов.

© AP Photo / Emrah Gurel
© REUTERS / Ozan Kose

Политологи с тревогой ожидают наплыва мигрантов во многие страны.

Афганские мигранты отдыхают после пересечения ирано-турецкой границы в Татване, на западном берегу озера Ван, на востоке Турции
10 из 14

Политологи с тревогой ожидают наплыва мигрантов во многие страны.

© REUTERS / Ozan Kose
© AP Photo / Emrah Gurel

Евросоюз пообещал помочь соседним с Афганистаном государствам, если те столкнутся с потоком беженцев.

Афганские мигранты в Татване, на востоке Турции
11 из 14

Евросоюз пообещал помочь соседним с Афганистаном государствам, если те столкнутся с потоком беженцев.

© AP Photo / Emrah Gurel
© AFP 2021 / Ozan Kose

Однако не все готовы принимать у себя мигрантов из Афганистана.

Афганский мигрант пьет воду, отдыхая на обочине дороги, Татван, Турция
12 из 14

Однако не все готовы принимать у себя мигрантов из Афганистана.

© AFP 2021 / Ozan Kose
© REUTERS / Marc Tessensohn/Twitter @Bw_Einsatz/Handout

Так, мэр Ниццы на вопрос, готов ли город дать убежище мигрантам, ответил твердым "нет".

Эвакуированные из Афганистана, прибывающие на транспортном самолете Airbus A400 немецких ВВС, Узбекистан
13 из 14

Так, мэр Ниццы на вопрос, готов ли город дать убежище мигрантам, ответил твердым "нет".

© REUTERS / Marc Tessensohn/Twitter @Bw_Einsatz/Handout
© REUTERS / Sarah Meyssonnier

Отклонила просьбу властей США временно принять афганцев и Бангладеш.

Люди, которые были эвакуированы из Афганистана, прибывают в аэропорт Руасси Шарль-де-Голль, Париж, Франция
14 из 14

Отклонила просьбу властей США временно принять афганцев и Бангладеш.

© REUTERS / Sarah Meyssonnier
1 из 14

Талибы заявили об установлении контроля над Афганистаном 15 августа.

© REUTERS / Ministry of Defense of Spain/Handout
2 из 14

Все наземные пограничные переходы из страны теперь контролируют представители "Талибана"*.

© REUTERS / Juan Medina
3 из 14

Дипломатов и работавших на иностранные миссии афганцев эвакуируют через единственный в Кабуле аэропорт.

© REUTERS / Juan Medina
4 из 14

Аэропорт Кабула с началом эвакуации погрузился в настоящий хаос.

© REUTERS / Saeed Ali Achakzai
5 из 14

Сотни местных жителей пытались проникнуть в аэропорт и выходили на взлетно-посадочную полосу.

© AP Photo / Jafar Khan
6 из 14

Люди штурмовали иностранные самолеты, которые вывозили из Афганистана дипломатических сотрудников.

© REUTERS / Abdul Khaliq Achakzai/Stringer
7 из 14

В результате давки и стрельбы в воздушной гавани с воскресенья погибли 12 человек.

© REUTERS / Abdul Khaliq Achakzai/Stringer
8 из 14

Людей призвали не толпиться в аэропорту, если у них нет паспорта и визы.

© AP Photo / Emrah Gurel
9 из 14

"Мы не хотим навредить тем, кто находится в аэропорту", — заявил неназванный представитель талибов.

© AP Photo / Emrah Gurel
10 из 14

Политологи с тревогой ожидают наплыва мигрантов во многие страны.

© REUTERS / Ozan Kose
11 из 14

Евросоюз пообещал помочь соседним с Афганистаном государствам, если те столкнутся с потоком беженцев.

© AP Photo / Emrah Gurel
12 из 14

Однако не все готовы принимать у себя мигрантов из Афганистана.

© AFP 2021 / Ozan Kose
13 из 14

Так, мэр Ниццы на вопрос, готов ли город дать убежище мигрантам, ответил твердым "нет".

© REUTERS / Marc Tessensohn/Twitter @Bw_Einsatz/Handout
14 из 14

Отклонила просьбу властей США временно принять афганцев и Бангладеш.

© REUTERS / Sarah Meyssonnier
"По этому вопросу по линии МИД ФРГ ведутся переговоры... с "Талибаном"*. Наши дальнейшие действия будут скоординированы на международном уровне", - добавила канцлер.
Ранее о том, что бундесвер начал последние запланированные эвакуационные рейсы из Афганистана, самолеты вылетели из Кабула в Ташкент, сообщило агентство dpa.
Два взрыва произошли в четверг у аэропорта Кабула, один из них - неподалеку от отеля Baron, где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США. Сообщается, что первый взрыв устроил террорист-смертник, затем взорвался заминированный автомобиль. Источник в минздраве Афганистана сообщил РИА Новости, что при взрывах погибли более 40 человек, свыше 100 пострадали. Россиян во время взрыва в аэропорту не было, сообщил МИД РФ.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Кадры аэропорта в Кабуле, где прогремел взрыв
Вчера, 17:56Захват власти в Афганистане талибами
Взрывы возле кабульского аэропорта попали на видео
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреГерманияАфганистанАнгела Меркель
 
 
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