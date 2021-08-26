https://ria.ru/20210826/evakuatsiya-1747417455.html

Меркель заявила о колоссальных рисках при эвакуации из Афганистана авиацией

Меркель заявила о колоссальных рисках при эвакуации из Афганистана авиацией - РИА Новости, 26.08.2021

Меркель заявила о колоссальных рисках при эвакуации из Афганистана авиацией

Германия продолжит переговоры с движением "Талибан"* об эвакуации граждан, которые не были вывезены из Афганистана, заявила журналистам в Берлине канцлер ФРГ... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T19:54

2021-08-26T19:54

2021-08-26T20:02

захват власти в афганистане талибами

в мире

германия

афганистан

ангела меркель

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БЕРЛИН, 26 авг - РИА Новости. Германия продолжит переговоры с движением "Талибан"* об эвакуации граждан, которые не были вывезены из Афганистана, заявила журналистам в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель."Видим, исходя из событий сегодняшнего вечера (в Кабуле - ред.), что риск колоссален, что это ситуация, связанная с большим давлением, с людьми, которых вывозят из страны, и с возможностью для работы воздушного моста. Мы знаем, что временное окно закрывается, десять тысяч человек могли быть вывезены в безопасный регион. Но я хочу подчеркнуть, что тех, кто не был вывезен при помощи воздушного моста, мы не забудем, мы будем дальше прилагать усилия для их эвакуации", - сказала Меркель."По этому вопросу по линии МИД ФРГ ведутся переговоры... с "Талибаном"*. Наши дальнейшие действия будут скоординированы на международном уровне", - добавила канцлер.Ранее о том, что бундесвер начал последние запланированные эвакуационные рейсы из Афганистана, самолеты вылетели из Кабула в Ташкент, сообщило агентство dpa.Два взрыва произошли в четверг у аэропорта Кабула, один из них - неподалеку от отеля Baron, где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США. Сообщается, что первый взрыв устроил террорист-смертник, затем взорвался заминированный автомобиль. Источник в минздраве Афганистана сообщил РИА Новости, что при взрывах погибли более 40 человек, свыше 100 пострадали. Россиян во время взрыва в аэропорту не было, сообщил МИД РФ.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210826/vzryv-1747395809.html

германия

афганистан

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в мире, германия, афганистан, ангела меркель