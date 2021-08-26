https://ria.ru/20210826/estoniya-1747355599.html
В Эстонии ввели обязательное ношение масок в общественных местах
В Эстонии ввели обязательное ношение масок в общественных местах - РИА Новости, 26.08.2021
В Эстонии ввели обязательное ношение масок в общественных местах
Граждан Эстонии с четверга обязали носить маски в общественных местах, например в торговых залах и залах обслуживания, в государственных и муниципальных... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T15:10
2021-08-26T15:10
2021-08-26T15:14
распространение коронавируса
в мире
эстония
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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ХЕЛЬСИНКИ, 26 авг - РИА Новости. Граждан Эстонии с четверга обязали носить маски в общественных местах, например в торговых залах и залах обслуживания, в государственных и муниципальных учреждениях, сообщила пресс-служба правительства."С 26 августа необходимо носить маску в общественных помещениях, где не проверяется COVID-сертификат c данными о вакцинации, перенесенном заболевании COVID-19 или отрицательном тесте на коронавирус. В первую очередь это касается заведений торговли и обслуживания, а также государственных и муниципальных учреждений. По-прежнему освобождены от ношения масок дети до 12 лет и лица, которым закрывать рот и нос противопоказано по состоянию здоровья или другим веским причинам", - говорится в сообщении.Обязанность носить маску сохраняется в общественном транспорте, включая паромы и поезда. Также остается в силе требование носить маску во время богослужений и других публичных религиозных обрядов.Число выявленных случаев заражения COVID-19 в Эстонии достигло 140 341. За время пандемии от коронавируса скончались 1286 человек.
https://ria.ru/20210623/vymiranie-1738129718.html
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в мире, эстония, здоровье - общество, коронавирус covid-19
15:10 26.08.2021 (обновлено: 15:14 26.08.2021)
В Эстонии ввели обязательное ношение масок в общественных местах
В Эстонии ввели обязательное ношение масок в магазинах и различных учреждениях