https://ria.ru/20210826/ekologiya-1747337253.html
Радионова раскритиковала отчетность компаний о заботе об экологии
Радионова раскритиковала отчетность компаний о заботе об экологии - РИА Новости, 26.08.2021
Радионова раскритиковала отчетность компаний о заботе об экологии
Половина данных и выводов, которые содержатся в нефинансовых отчетах бизнеса о выполнении экологических норм и сохранении климата, не соответствует... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T13:36
2021-08-26T13:36
2021-08-26T13:41
экономика
общество
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
deloitte
светлана радионова
экология
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ЗАВИДОВО (Тверская область), 26 авг - РИА Новости. Половина данных и выводов, которые содержатся в нефинансовых отчетах бизнеса о выполнении экологических норм и сохранении климата, не соответствует действительности, заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова на выездном заседании научно-технического совета ведомства в четверг."ESG-повестка (Environmental, Social, and Corporate Governance, международная нефинансовая отчетность компаний о соответствии экологическим критериям - ред.), которая так активно лоббируется, дискутируется, заявляется, в моем понимании, в половине случаев является фейком чистым, еще в половине случаев является фейком не сильно осмысленным", - сказала Радионова.Она отметила, что в этой ситуации отчеты бизнеса по ESG выглядят комплиментарно.По мнению Радионовой, крупнейшие консалтинговые компании (PwС, Deloitte, EY, KPMG) должны обращать внимание на претензии Росприроднадзора к их клиентам и понимать, что не может быть положительного отчета по ESG. Она пригласила консалтинговые компании к изучению информации о компаниях, которая есть у ведомства.
https://ria.ru/20160601/1441521263.html
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экономика, общество, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), deloitte, светлана радионова, экология
13:36 26.08.2021 (обновлено: 13:41 26.08.2021)
Радионова раскритиковала отчетность компаний о заботе об экологии
Глава Росприроднадзора Радионова назвала половину данных отчетов бизнеса об экологии фейками