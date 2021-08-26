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Радионова раскритиковала отчетность компаний о заботе об экологии
Радионова раскритиковала отчетность компаний о заботе об экологии - РИА Новости, 26.08.2021
Радионова раскритиковала отчетность компаний о заботе об экологии
Половина данных и выводов, которые содержатся в нефинансовых отчетах бизнеса о выполнении экологических норм и сохранении климата, не соответствует... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T13:36
2021-08-26T13:41
экономика
общество
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
deloitte
светлана радионова
экология
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ЗАВИДОВО (Тверская область), 26 авг - РИА Новости. Половина данных и выводов, которые содержатся в нефинансовых отчетах бизнеса о выполнении экологических норм и сохранении климата, не соответствует действительности, заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова на выездном заседании научно-технического совета ведомства в четверг."ESG-повестка (Environmental, Social, and Corporate Governance, международная нефинансовая отчетность компаний о соответствии экологическим критериям - ред.), которая так активно лоббируется, дискутируется, заявляется, в моем понимании, в половине случаев является фейком чистым, еще в половине случаев является фейком не сильно осмысленным", - сказала Радионова.Она отметила, что в этой ситуации отчеты бизнеса по ESG выглядят комплиментарно.По мнению Радионовой, крупнейшие консалтинговые компании (PwС, Deloitte, EY, KPMG) должны обращать внимание на претензии Росприроднадзора к их клиентам и понимать, что не может быть положительного отчета по ESG. Она пригласила консалтинговые компании к изучению информации о компаниях, которая есть у ведомства.
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экономика, общество, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), deloitte, светлана радионова, экология
13:36 26.08.2021 (обновлено: 13:41 26.08.2021)
 
Радионова раскритиковала отчетность компаний о заботе об экологии

Глава Росприроднадзора Радионова назвала половину данных отчетов бизнеса об экологии фейками

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкНоводевичья набережная в Москве. Вид на ТЭЦ №12
Новодевичья набережная в Москве. Вид на ТЭЦ №12 - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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ЗАВИДОВО (Тверская область), 26 авг - РИА Новости. Половина данных и выводов, которые содержатся в нефинансовых отчетах бизнеса о выполнении экологических норм и сохранении климата, не соответствует действительности, заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова на выездном заседании научно-технического совета ведомства в четверг.
"ESG-повестка (Environmental, Social, and Corporate Governance, международная нефинансовая отчетность компаний о соответствии экологическим критериям - ред.), которая так активно лоббируется, дискутируется, заявляется, в моем понимании, в половине случаев является фейком чистым, еще в половине случаев является фейком не сильно осмысленным", - сказала Радионова.
Трубы перерабатывающего завода в Париже, Франция
1 июня 2016, 13:49
В Париже старым машинам запретят ездить по городу из-за заботы об экологииАвтомобили, выпущенные до 1997 года, и мотоциклы, выпущенные до мая 2000 года, с 1 июля станут в Париже вне закона из соображений заботы об экологии, передает газета Echos.
Она отметила, что в этой ситуации отчеты бизнеса по ESG выглядят комплиментарно.
По мнению Радионовой, крупнейшие консалтинговые компании (PwС, Deloitte, EY, KPMG) должны обращать внимание на претензии Росприроднадзора к их клиентам и понимать, что не может быть положительного отчета по ESG. Она пригласила консалтинговые компании к изучению информации о компаниях, которая есть у ведомства.
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова
24 августа, 21:07
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ЭкономикаОбществоФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)DeloitteСветлана РадионоваЭкология
 
 
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