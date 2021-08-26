https://ria.ru/20210826/egipet-1747356584.html

В Египет полетят туристические чартеры из 41 российского региона

В Египет полетят туристические чартеры из 41 российского региона - РИА Новости, 26.08.2021

В Египет полетят туристические чартеры из 41 российского региона

Туроператоры приступили к формированию чартерных полетных программ на курорты Египта из 41 региона РФ, сообщает АТОР. РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T15:26

2021-08-26T15:26

2021-08-26T15:26

туризм

египет

каир (город)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

шарм-эш-шейх

хургада

новости - туризм

красное море

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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Туроператоры приступили к формированию чартерных полетных программ на курорты Египта из 41 региона РФ, сообщает АТОР.На прошедшем в Росавиации совещании авиакомпании получили право выполнять прямые рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх из более чем сорока российских аэропортов, откуда разрешены международные перелеты.По квоте оперштаба, на каждый египетский курорт из регионов можно летать один раз в неделю.Авиакомпания Nordwind будет совершать рейсы из 18 субъектов федерации в Шарм-эш-Шейх и из 21 города — в Хургаду. "Россия" получила разрешение на полеты из девяти городов-миллионников, S7 и "Ямал" – из двух, Red Wings и "Икар" – из одного, "Уральские авиалинии" – в Шарм-эш-Шейх из одного региона, а в Хургаду – из двух. AZUR air – из семи и трех городов соответственно.Вылеты из регионов на красноморские курорты Египта разрешены с 27 августа. По мнению экспертов, уже завтра рейсы, заявленные на Каир, могут напрямую полететь в Шарм-эш-Шейх и Хургаду.

https://ria.ru/20210809/egipet-1744713644.html

египет

каир (город)

шарм-эш-шейх

хургада

красное море

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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