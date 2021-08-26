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Туризм
https://ria.ru/20210826/egipet-1747356584.html
В Египет полетят туристические чартеры из 41 российского региона
В Египет полетят туристические чартеры из 41 российского региона - РИА Новости, 26.08.2021
В Египет полетят туристические чартеры из 41 российского региона
Туроператоры приступили к формированию чартерных полетных программ на курорты Египта из 41 региона РФ, сообщает АТОР. РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T15:26
2021-08-26T15:26
туризм
египет
каир (город)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
шарм-эш-шейх
хургада
новости - туризм
красное море
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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Туроператоры приступили к формированию чартерных полетных программ на курорты Египта из 41 региона РФ, сообщает АТОР.На прошедшем в Росавиации совещании авиакомпании получили право выполнять прямые рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх из более чем сорока российских аэропортов, откуда разрешены международные перелеты.По квоте оперштаба, на каждый египетский курорт из регионов можно летать один раз в неделю.Авиакомпания Nordwind будет совершать рейсы из 18 субъектов федерации в Шарм-эш-Шейх и из 21 города — в Хургаду. "Россия" получила разрешение на полеты из девяти городов-миллионников, S7 и "Ямал" – из двух, Red Wings и "Икар" – из одного, "Уральские авиалинии" – в Шарм-эш-Шейх из одного региона, а в Хургаду – из двух. AZUR air – из семи и трех городов соответственно.Вылеты из регионов на красноморские курорты Египта разрешены с 27 августа. По мнению экспертов, уже завтра рейсы, заявленные на Каир, могут напрямую полететь в Шарм-эш-Шейх и Хургаду.
https://ria.ru/20210809/egipet-1744713644.html
египет
каир (город)
шарм-эш-шейх
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египет, каир (город), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), шарм-эш-шейх, хургада, новости - туризм, красное море, туризм, отдых в россии 2021 летом
15:26 26.08.2021
 

В Египет полетят туристические чартеры из 41 российского региона

© РИА Новости / Надим Зуауи / Перейти в фотобанкВ международном аэропорту Шарм-эш-Шейх
В международном аэропорту Шарм-эш-Шейх - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости / Надим Зуауи
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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Туроператоры приступили к формированию чартерных полетных программ на курорты Египта из 41 региона РФ, сообщает АТОР.
На прошедшем в Росавиации совещании авиакомпании получили право выполнять прямые рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх из более чем сорока российских аэропортов, откуда разрешены международные перелеты.
По квоте оперштаба, на каждый египетский курорт из регионов можно летать один раз в неделю.
Авиакомпания Nordwind будет совершать рейсы из 18 субъектов федерации в Шарм-эш-Шейх и из 21 города — в Хургаду. "Россия" получила разрешение на полеты из девяти городов-миллионников, S7 и "Ямал" – из двух, Red Wings и "Икар" – из одного, "Уральские авиалинии" – в Шарм-эш-Шейх из одного региона, а в Хургаду – из двух. AZUR air – из семи и трех городов соответственно.
Вылеты из регионов на красноморские курорты Египта разрешены с 27 августа. По мнению экспертов, уже завтра рейсы, заявленные на Каир, могут напрямую полететь в Шарм-эш-Шейх и Хургаду.
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ТуризмЕгипетКаир (город)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Шарм-эш-ШейхХургадаНовости - ТуризмКрасное мореТуризмотдых в России 2021 летом
 
 
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