https://ria.ru/20210826/egipet-1747356584.html
В Египет полетят туристические чартеры из 41 российского региона
В Египет полетят туристические чартеры из 41 российского региона - РИА Новости, 26.08.2021
В Египет полетят туристические чартеры из 41 российского региона
Туроператоры приступили к формированию чартерных полетных программ на курорты Египта из 41 региона РФ, сообщает АТОР. РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T15:26
2021-08-26T15:26
2021-08-26T15:26
туризм
египет
каир (город)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
шарм-эш-шейх
хургада
новости - туризм
красное море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/13/1598149268_0:228:3072:1956_1920x0_80_0_0_ffb1477635ac703ad851bb2c4cce9dc7.jpg
МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Туроператоры приступили к формированию чартерных полетных программ на курорты Египта из 41 региона РФ, сообщает АТОР.На прошедшем в Росавиации совещании авиакомпании получили право выполнять прямые рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх из более чем сорока российских аэропортов, откуда разрешены международные перелеты.По квоте оперштаба, на каждый египетский курорт из регионов можно летать один раз в неделю.Авиакомпания Nordwind будет совершать рейсы из 18 субъектов федерации в Шарм-эш-Шейх и из 21 города — в Хургаду. "Россия" получила разрешение на полеты из девяти городов-миллионников, S7 и "Ямал" – из двух, Red Wings и "Икар" – из одного, "Уральские авиалинии" – в Шарм-эш-Шейх из одного региона, а в Хургаду – из двух. AZUR air – из семи и трех городов соответственно.Вылеты из регионов на красноморские курорты Египта разрешены с 27 августа. По мнению экспертов, уже завтра рейсы, заявленные на Каир, могут напрямую полететь в Шарм-эш-Шейх и Хургаду.
https://ria.ru/20210809/egipet-1744713644.html
египет
каир (город)
шарм-эш-шейх
хургада
красное море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/13/1598149268_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_ddbea652a6737d5160dc8d7ce5d3e36f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
египет, каир (город), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), шарм-эш-шейх, хургада, новости - туризм, красное море, туризм, отдых в россии 2021 летом
МОСКВА, 26 авг – РИА Новости.
Туроператоры приступили к формированию чартерных полетных программ на курорты Египта из 41 региона РФ, сообщает
АТОР.
На прошедшем в Росавиации совещании авиакомпании получили право выполнять прямые рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх из более чем сорока российских аэропортов, откуда разрешены международные перелеты.
По квоте оперштаба, на каждый египетский курорт из регионов можно летать один раз в неделю.
Авиакомпания Nordwind будет совершать рейсы из 18 субъектов федерации в Шарм-эш-Шейх и из 21 города — в Хургаду. "Россия" получила разрешение на полеты из девяти городов-миллионников, S7 и "Ямал" – из двух, Red Wings и "Икар" – из одного, "Уральские авиалинии" – в Шарм-эш-Шейх из одного региона, а в Хургаду – из двух. AZUR air – из семи и трех городов соответственно.
Вылеты из регионов на красноморские курорты Египта разрешены с 27 августа. По мнению экспертов, уже завтра рейсы, заявленные на Каир, могут напрямую полететь в Шарм-эш-Шейх и Хургаду.