https://ria.ru/20210826/dtp-1747394124.html

В ДТП с туристическим автобусом на Кубани пострадали шесть человек

В ДТП с туристическим автобусом на Кубани пострадали шесть человек - РИА Новости, 26.08.2021

В ДТП с туристическим автобусом на Кубани пострадали шесть человек

На Кубани

2021-08-26T17:48

2021-08-26T17:48

2021-08-26T18:33

происшествия

россия

краснодарский край

республика крым

курск

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КРАСНОДАР, 26 авг - РИА Новости. Автобус, разворачиваясь в неположенном месте, столкнулся с "Камазом" на Кубани, по предварительным данным, шесть человек пострадали, сообщил оперштаб региона."(В четверг) 26 августа на трассе Новороссийск-Керчь произошло ДТП с участием туристического автобуса и грузового автомобиля. По данным краевой ГИБДД, водитель автобуса "МАН" при повороте налево, в месте, где это запрещено, допустил столкновение с фурой. На момент аварии в автобусе находились 55 пассажиров. Они направлялись из Республики Крым в город Курск автобусом. Предварительно, пострадали шесть человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что пятеро доставлены в Темрюкскую больницу в состоянии средней тяжести. Детей среди пострадавших нет.ГУМВД по Кубани сообщило об организации доследственной проверки по данному факту.

https://ria.ru/20210814/dtp-1745755115.html

россия

краснодарский край

республика крым

курск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, россия, краснодарский край, республика крым, курск