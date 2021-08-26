https://ria.ru/20210826/dtp-1747394124.html
В ДТП с туристическим автобусом на Кубани пострадали шесть человек
В ДТП с туристическим автобусом на Кубани пострадали шесть человек - РИА Новости, 26.08.2021
В ДТП с туристическим автобусом на Кубани пострадали шесть человек
На Кубани
2021-08-26T17:48
2021-08-26T17:48
2021-08-26T18:33
происшествия
россия
краснодарский край
республика крым
курск
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КРАСНОДАР, 26 авг - РИА Новости. Автобус, разворачиваясь в неположенном месте, столкнулся с "Камазом" на Кубани, по предварительным данным, шесть человек пострадали, сообщил оперштаб региона."(В четверг) 26 августа на трассе Новороссийск-Керчь произошло ДТП с участием туристического автобуса и грузового автомобиля. По данным краевой ГИБДД, водитель автобуса "МАН" при повороте налево, в месте, где это запрещено, допустил столкновение с фурой. На момент аварии в автобусе находились 55 пассажиров. Они направлялись из Республики Крым в город Курск автобусом. Предварительно, пострадали шесть человек", - говорится в сообщении.Отмечается, что пятеро доставлены в Темрюкскую больницу в состоянии средней тяжести. Детей среди пострадавших нет.ГУМВД по Кубани сообщило об организации доследственной проверки по данному факту.
https://ria.ru/20210814/dtp-1745755115.html
россия
краснодарский край
республика крым
курск
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РИА Новости
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РИА Новости
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происшествия, россия, краснодарский край, республика крым, курск
17:48 26.08.2021 (обновлено: 18:33 26.08.2021)
В ДТП с туристическим автобусом на Кубани пострадали шесть человек
На трассе Новороссийск — Керчь автобус с туристами столкнулся с "Камазом", пострадали шесть человек
На Кубани