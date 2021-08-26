https://ria.ru/20210826/dtp-1747357922.html

В Саратовской области три человека погибли в ДТП с поездом

В Саратовской области три человека погибли в ДТП с поездом - РИА Новости, 26.08.2021

В Саратовской области три человека погибли в ДТП с поездом

Пассажирский поезд и легковой автомобиль в четверг столкнулись на переезде в Саратовской области, предварительно, погибли три человека, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T15:19

2021-08-26T15:19

2021-08-26T15:19

происшествия

дтп

советский район

авто

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САРАТОВ, 26 авг - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Пассажирский поезд и легковой автомобиль в четверг столкнулись на переезде в Саратовской области, предварительно, погибли три человека, сообщил РИА Новости начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин.По его словам, ДТП произошло у станции "Наливная" в Советском районе Саратовской области."Информация предварительная. Со слов очевидцев, на железнодорожном переезде столкнулись пассажирский поезд №086 Москва - Махачкала с легковым автомобилем УАЗ Патриот. По предварительной информации, три человека в этом автомобиле погибли", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20210824/dtp-1747049310.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, дтп, советский район, авто, россия