https://ria.ru/20210826/dtp-1747357922.html
В Саратовской области три человека погибли в ДТП с поездом
В Саратовской области три человека погибли в ДТП с поездом - РИА Новости, 26.08.2021
В Саратовской области три человека погибли в ДТП с поездом
Пассажирский поезд и легковой автомобиль в четверг столкнулись на переезде в Саратовской области, предварительно, погибли три человека, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T15:19
2021-08-26T15:19
2021-08-26T15:19
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САРАТОВ, 26 авг - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Пассажирский поезд и легковой автомобиль в четверг столкнулись на переезде в Саратовской области, предварительно, погибли три человека, сообщил РИА Новости начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин.По его словам, ДТП произошло у станции "Наливная" в Советском районе Саратовской области."Информация предварительная. Со слов очевидцев, на железнодорожном переезде столкнулись пассажирский поезд №086 Москва - Махачкала с легковым автомобилем УАЗ Патриот. По предварительной информации, три человека в этом автомобиле погибли", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, дтп, советский район, авто, россия
В Саратовской области три человека погибли в ДТП с поездом
Три человека погибли при столкновении поезда и легковушки на переезде в Саратовской области