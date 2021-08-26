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В Подмосковье в ДТП с двумя "газелями" погиб мужчина
В Подмосковье в ДТП с двумя "газелями" погиб мужчина - РИА Новости, 26.08.2021
В Подмосковье в ДТП с двумя "газелями" погиб мужчина
Водитель отечественной легковушки погиб на подмосковной трассе в столкновении в двумя "Газелями", еще два человека пострадали, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T14:27
2021-08-26T14:27
происшествия
московская область (подмосковье)
дубна
москва
гу мвд россии по московской области
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Водитель отечественной легковушки погиб на подмосковной трассе в столкновении в двумя "Газелями", еще два человека пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по области."По предварительным данным, в 11.50 на 43-км автодороги А104 Москва - Дубна произошло столкновение автомобиля ВАЗ с двумя "Газелями", в результате ДТП от полученных телесных повреждений погиб водитель автомобиля ВАЗ, еще два пассажира получили травмы различных степеней тяжести", - сообщили в пресс-службе.Там уточнили, что движение на данном участке автодороги затруднено, на месте работают сотрудники ГИБДД и других оперативных служб.
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московская область (подмосковье)
дубна
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происшествия, московская область (подмосковье), дубна, москва, гу мвд россии по московской области
14:27 26.08.2021
 
В Подмосковье в ДТП с двумя "газелями" погиб мужчина

Водитель ВАЗ погиб при столкновении с двумя "газелями" в Подмосковье, еще два человека пострадали

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Водитель отечественной легковушки погиб на подмосковной трассе в столкновении в двумя "Газелями", еще два человека пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по области.
"По предварительным данным, в 11.50 на 43-км автодороги А104 Москва - Дубна произошло столкновение автомобиля ВАЗ с двумя "Газелями", в результате ДТП от полученных телесных повреждений погиб водитель автомобиля ВАЗ, еще два пассажира получили травмы различных степеней тяжести", - сообщили в пресс-службе.
Там уточнили, что движение на данном участке автодороги затруднено, на месте работают сотрудники ГИБДД и других оперативных служб.
Фельдшеры скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
24 августа, 11:18
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)ДубнаМоскваГУ МВД России по Московской области
 
 
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