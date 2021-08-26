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Эксперты рассказали, в каком возрасте водители наносят в ДТП больше ущерба
Эксперты рассказали, в каком возрасте водители наносят в ДТП больше ущерба - РИА Новости, 26.08.2021
Эксперты рассказали, в каком возрасте водители наносят в ДТП больше ущерба
Наибольший ущерб другим водителям в ОСАГО чаще всего наносят мужчины 30-40 лет и женщины старше 50 лет, рассказали РИА Новости эксперты страховой компании... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T06:10
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согласие
авто
осаго
россия
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Наибольший ущерб другим водителям в ОСАГО чаще всего наносят мужчины 30-40 лет и женщины старше 50 лет, рассказали РИА Новости эксперты страховой компании "Согласие"."В ОСАГО чаще всего наибольший ущерб другим водителям наносят мужчины 30-40 лет и женщины старше 50 лет. Убыток в результате аварий, в которых водители этого возраста и пола являются виновниками, на 11% больше среднего по портфелю", - сказали они.По их подсчетам, самые аккуратные водители – женщины 40-50 лет: ущерб от аварий у них на 19% ниже среднего. У представительниц прекрасного пола 30-40 лет – на 15% меньше, 18-30 лет – на 5%. "В целом, женщины за рулем по сравнению с мужчинами наносят авто других водителей в ДТП менее серьезные повреждения", - пришли к выводу с "Согласии".Только у мужчин 40-50 лет этот показатель на 2% меньше среднего, у представителей сильного пола остальных возрастных категорий – выше. Так, мужчины 18-30 лет наносят ущерб на 7% выше, старше 50 – на 2%, также отметили в страховой компании.ООО "Страховая компания "Согласие" основано в 1993 году, имеет лицензии на все основные виды страхования и перестрахования. Региональная сеть страховой компании "Согласие" включает порядка 400 структурных подразделений во всех федеральных округах России. По итогам 2020 года премия "Согласия" составила 36 миллиардов рублей, выплаты – 17,5 миллиарда рублей.
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согласие , авто, осаго, россия
06:10 26.08.2021
 
Эксперты рассказали, в каком возрасте водители наносят в ДТП больше ущерба

"Согласие": наибольший ущерб в ДТП чаще всего наносят мужчины 30-40 лет и женщины старше 50 лет

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкСтраховой полис ОСАГО
Страховой полис ОСАГО - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Наибольший ущерб другим водителям в ОСАГО чаще всего наносят мужчины 30-40 лет и женщины старше 50 лет, рассказали РИА Новости эксперты страховой компании "Согласие".
"В ОСАГО чаще всего наибольший ущерб другим водителям наносят мужчины 30-40 лет и женщины старше 50 лет. Убыток в результате аварий, в которых водители этого возраста и пола являются виновниками, на 11% больше среднего по портфелю", - сказали они.
По их подсчетам, самые аккуратные водители – женщины 40-50 лет: ущерб от аварий у них на 19% ниже среднего. У представительниц прекрасного пола 30-40 лет – на 15% меньше, 18-30 лет – на 5%. "В целом, женщины за рулем по сравнению с мужчинами наносят авто других водителей в ДТП менее серьезные повреждения", - пришли к выводу с "Согласии".
Только у мужчин 40-50 лет этот показатель на 2% меньше среднего, у представителей сильного пола остальных возрастных категорий – выше. Так, мужчины 18-30 лет наносят ущерб на 7% выше, старше 50 – на 2%, также отметили в страховой компании.
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ООО "Страховая компания "Согласие" основано в 1993 году, имеет лицензии на все основные виды страхования и перестрахования. Региональная сеть страховой компании "Согласие" включает порядка 400 структурных подразделений во всех федеральных округах России. По итогам 2020 года премия "Согласия" составила 36 миллиардов рублей, выплаты – 17,5 миллиарда рублей.
 
СогласиеАвтоОСАГОРоссия
 
 
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