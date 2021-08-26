https://ria.ru/20210826/dtp-1747282503.html

Эксперты рассказали, в каком возрасте водители наносят в ДТП больше ущерба

Эксперты рассказали, в каком возрасте водители наносят в ДТП больше ущерба - РИА Новости, 26.08.2021

Эксперты рассказали, в каком возрасте водители наносят в ДТП больше ущерба

Наибольший ущерб другим водителям в ОСАГО чаще всего наносят мужчины 30-40 лет и женщины старше 50 лет, рассказали РИА Новости эксперты страховой компании... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T06:10

2021-08-26T06:10

2021-08-26T06:10

согласие

авто

осаго

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/151269/89/1512698986_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_cdbc8c4364b0998b276c7d445e6708c8.jpg

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Наибольший ущерб другим водителям в ОСАГО чаще всего наносят мужчины 30-40 лет и женщины старше 50 лет, рассказали РИА Новости эксперты страховой компании "Согласие"."В ОСАГО чаще всего наибольший ущерб другим водителям наносят мужчины 30-40 лет и женщины старше 50 лет. Убыток в результате аварий, в которых водители этого возраста и пола являются виновниками, на 11% больше среднего по портфелю", - сказали они.По их подсчетам, самые аккуратные водители – женщины 40-50 лет: ущерб от аварий у них на 19% ниже среднего. У представительниц прекрасного пола 30-40 лет – на 15% меньше, 18-30 лет – на 5%. "В целом, женщины за рулем по сравнению с мужчинами наносят авто других водителей в ДТП менее серьезные повреждения", - пришли к выводу с "Согласии".Только у мужчин 40-50 лет этот показатель на 2% меньше среднего, у представителей сильного пола остальных возрастных категорий – выше. Так, мужчины 18-30 лет наносят ущерб на 7% выше, старше 50 – на 2%, также отметили в страховой компании.ООО "Страховая компания "Согласие" основано в 1993 году, имеет лицензии на все основные виды страхования и перестрахования. Региональная сеть страховой компании "Согласие" включает порядка 400 структурных подразделений во всех федеральных округах России. По итогам 2020 года премия "Согласия" составила 36 миллиардов рублей, выплаты – 17,5 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20210822/tekhosmotr-1746717589.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

согласие , авто, осаго, россия