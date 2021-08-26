https://ria.ru/20210826/dtp-1747281971.html

Новосибирское ГИБДД раскрыло подробности аварии с микроавтобусом

Новосибирское ГИБДД раскрыло подробности аварии с микроавтобусом - РИА Новости, 26.08.2021

Новосибирское ГИБДД раскрыло подробности аварии с микроавтобусом

Водитель микроавтобуса Ford Transit, по предварительным данным, столкнулся с грузовиком в Новосибирске, выехав на встречную полосу под знак "обгон запрещен",... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T06:05

2021-08-26T06:05

2021-08-26T06:11

происшествия

новосибирск

авто

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НОВОСИБИРСК, 26 авг - РИА Новости. Водитель микроавтобуса Ford Transit, по предварительным данным, столкнулся с грузовиком в Новосибирске, выехав на встречную полосу под знак "обгон запрещен", сообщает городское ГИБДД.Ранее в ГУМВД сообщили, что в дорожной аварии в ночь на четверг пострадали семь человек."Около 01.26 (21.26 мск) на Гусинобродском шосссе у дома №2 по улице Зеленодолинской произошло столкновение трансферного микроавтобуса Ford Transit, двигавшегося со стороны Новокузнецка в сторону аэропорта "Толмачево". В автобусе находились десять пассажиров и багаж. Предварительно установлено, что водитель микроавтобуса, не выполнив действие дорожного знака "Обгон запрещен", выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Mercedes, двигавшимся в Кемерово", - говорится в сообщении.По предварительной информации, в результате дорожно-транспортного происшествия шесть пассажиров и 65-летний водитель микроавтобуса обратились за медицинской помощью, из них госпитализированы четверо."Водителя микроавтобуса извлекали с помощью гидравлического инструмента из кабины автобуса. Он госпитализирован с переломами нижних конечностей. Мужчина прошел медосвидетельствование на состояние алкогольного и наркотического опьянения", - сообщили в госавтоинспекции.По уточненной информации ГИБДД, в числе госпитализированных: 58-летняя пассажирка микроавтобуса, она находится в тяжелом состоянии с многочисленными переломами, а также 17-летняя девушка.

https://radiosputnik.ria.ru/20210825/dtp-1747260820.html

новосибирск

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происшествия, новосибирск, авто