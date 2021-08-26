Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210826/dtp-1747281971.html
Новосибирское ГИБДД раскрыло подробности аварии с микроавтобусом
Новосибирское ГИБДД раскрыло подробности аварии с микроавтобусом - РИА Новости, 26.08.2021
Новосибирское ГИБДД раскрыло подробности аварии с микроавтобусом
Водитель микроавтобуса Ford Transit, по предварительным данным, столкнулся с грузовиком в Новосибирске, выехав на встречную полосу под знак "обгон запрещен",... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T06:05
2021-08-26T06:11
происшествия
новосибирск
авто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572045311_0:93:2169:1313_1920x0_80_0_0_5ff78e55003cb1c73b3d6518499d4053.jpg
НОВОСИБИРСК, 26 авг - РИА Новости. Водитель микроавтобуса Ford Transit, по предварительным данным, столкнулся с грузовиком в Новосибирске, выехав на встречную полосу под знак "обгон запрещен", сообщает городское ГИБДД.Ранее в ГУМВД сообщили, что в дорожной аварии в ночь на четверг пострадали семь человек."Около 01.26 (21.26 мск) на Гусинобродском шосссе у дома №2 по улице Зеленодолинской произошло столкновение трансферного микроавтобуса Ford Transit, двигавшегося со стороны Новокузнецка в сторону аэропорта "Толмачево". В автобусе находились десять пассажиров и багаж. Предварительно установлено, что водитель микроавтобуса, не выполнив действие дорожного знака "Обгон запрещен", выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Mercedes, двигавшимся в Кемерово", - говорится в сообщении.По предварительной информации, в результате дорожно-транспортного происшествия шесть пассажиров и 65-летний водитель микроавтобуса обратились за медицинской помощью, из них госпитализированы четверо."Водителя микроавтобуса извлекали с помощью гидравлического инструмента из кабины автобуса. Он госпитализирован с переломами нижних конечностей. Мужчина прошел медосвидетельствование на состояние алкогольного и наркотического опьянения", - сообщили в госавтоинспекции.По уточненной информации ГИБДД, в числе госпитализированных: 58-летняя пассажирка микроавтобуса, она находится в тяжелом состоянии с многочисленными переломами, а также 17-летняя девушка.
https://radiosputnik.ria.ru/20210825/dtp-1747260820.html
новосибирск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572045311_147:0:2023:1407_1920x0_80_0_0_bf62052c9f4d1ab8ee65a14716e8334a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, новосибирск, авто
06:05 26.08.2021 (обновлено: 06:11 26.08.2021)
 
Новосибирское ГИБДД раскрыло подробности аварии с микроавтобусом

ГИБДД: попавший в ДТП в Новосибирске микроавтобус выехал на "встречку"

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкИнспектор ДПС останавливает машину для проверки цифрового пропуска у водителя
Инспектор ДПС останавливает машину для проверки цифрового пропуска у водителя - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 26 авг - РИА Новости. Водитель микроавтобуса Ford Transit, по предварительным данным, столкнулся с грузовиком в Новосибирске, выехав на встречную полосу под знак "обгон запрещен", сообщает городское ГИБДД.
Ранее в ГУМВД сообщили, что в дорожной аварии в ночь на четверг пострадали семь человек.
"Около 01.26 (21.26 мск) на Гусинобродском шосссе у дома №2 по улице Зеленодолинской произошло столкновение трансферного микроавтобуса Ford Transit, двигавшегося со стороны Новокузнецка в сторону аэропорта "Толмачево". В автобусе находились десять пассажиров и багаж. Предварительно установлено, что водитель микроавтобуса, не выполнив действие дорожного знака "Обгон запрещен", выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Mercedes, двигавшимся в Кемерово", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, в результате дорожно-транспортного происшествия шесть пассажиров и 65-летний водитель микроавтобуса обратились за медицинской помощью, из них госпитализированы четверо.
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
Вчера, 20:25В России
Виновника смертельного ДТП в Подмосковье отправили в колонию-поселение
"Водителя микроавтобуса извлекали с помощью гидравлического инструмента из кабины автобуса. Он госпитализирован с переломами нижних конечностей. Мужчина прошел медосвидетельствование на состояние алкогольного и наркотического опьянения", - сообщили в госавтоинспекции.
По уточненной информации ГИБДД, в числе госпитализированных: 58-летняя пассажирка микроавтобуса, она находится в тяжелом состоянии с многочисленными переломами, а также 17-летняя девушка.
 
ПроисшествияНовосибирскАвто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:35В Германии предупредили о росте террористической угрозы в Афганистане
14:33На Украине попросили продлить транзит российского газа
14:27В Подмосковье в ДТП с двумя "газелями" погиб мужчина
14:27Мосгорсуд отказался рассматривать вопрос о выдворении Уилана
14:26Кириенко призвал развивать инфраструктуру наукоградов России
14:22США и союзники эвакуировали из Афганистана свыше 95 тысяч человек
14:17В Москве задержали организаторов ячейки "Свидетелей Иеговы"*
14:17Борьба с природными пожарами в Якутии близка к завершению, заявили в МЧС
14:15В Уфе полицейские спасли ребенка, гулявшего по карнизу балкона
14:11Физики впервые наблюдали перемещения атомов в молекулах воды
14:06Twitter не оплатил наложенный в 2020 году штраф, заявили в Роскомнадзоре
14:02Суд оштрафовал Facebook на 15 миллионов рублей
13:57Путин одобрил идею создания музея и пантеона в Беслане
13:56Суд оштрафовал WhatsApp на четыре миллиона рублей
13:55Число природных пожаров в Свердловской области выросло до 60
13:53Суд оштрафовал Twitter на 17 миллионов рублей
13:48Путин призвал решить вопрос с качеством воды в Северной Осетии
13:48Миронов призвал вернуть смертную казнь для террористов и убийц детей
13:45ЕР, "Коммунисты России" и "Родина" обсудили борьбу с коронавирусом
13:39В ДНР предрекли исчезновение Украины
Лента новостейМолния