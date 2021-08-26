https://ria.ru/20210826/dtp-1747281624.html

В Новосибирске семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом

В Новосибирске семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом - РИА Новости, 26.08.2021

В Новосибирске семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом

Семь человек пострадали в дорожной аварии с участием микроавтобуса в Новосибирске, сообщил журналистам представитель ГУМВД по Новосибирской области. РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T05:13

2021-08-26T05:13

2021-08-26T09:17

происшествия

новосибирск

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НОВОСИБИРСК, 26 авг - РИА Новости. Семь человек пострадали в дорожной аварии с участием микроавтобуса в Новосибирске, сообщил журналистам представитель ГУМВД по Новосибирской области.По данным ГУМЧС по Новосибирской области, ДТП произошло в Октябрьском районе. Столкнулись микроавтобус с 16 пассажирами и грузовик."Сотрудники МЧС России совместно со спасателями муниципальной аварийно-спасательной службой (МАСС) деблокировали зажатого водителя микроавтобуса и передали пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи. В тяжелом состоянии мужчина госпитализирован в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.Как уточнили в ГИБДД, водитель микроавтобуса Ford Transit с десятью трансферными пассажирами, направлявшимися в аэропорт Толмачево, по предварительным данным, столкнулся с грузовиком, выехав на встречную полосу под знак "обгон запрещен".В результате ДТП шесть пассажиров и 65-летний водитель микроавтобуса обратились за медицинской помощью, из них госпитализированы четверо. В числе госпитализированных: 58-летняя пассажирка микроавтобуса, она находится в тяжелом состоянии с многочисленными переломами, а также 17-летняя девушка.

https://radiosputnik.ria.ru/20210825/dtp-1747260820.html

новосибирск

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происшествия, новосибирск