https://ria.ru/20210826/dron-1747276238.html

МЭИ предложила способ повысить дальность полетов дронов

МЭИ предложила способ повысить дальность полетов дронов - РИА Новости, 26.08.2021

МЭИ предложила способ повысить дальность полетов дронов

Национальный исследовательский университет МЭИ предлагает использовать в качестве топлива для небольших беспилотников водород, это позволит повысить дальность... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T01:04

2021-08-26T01:04

2021-08-26T01:04

наука

московский энергетический институт

россия

форум "армия — 2021"

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КУБИНКА (Московская область), 26 авг – РИА Новости. Национальный исследовательский университет МЭИ предлагает использовать в качестве топлива для небольших беспилотников водород, это позволит повысить дальность их полетов в три-четыре раза, сообщил профессор МЭИ Сергей Нефедкин.Нефедкин пояснил, что водород обладает очень высокими удельными характеристиками, в частности теплотворной способностью. В одном килограмме водорода содержится, по его словам, в три раза больше энергии, чем в килограмме бензина или газа. Литий-ионные аккумуляторы тоже проигрывают водороду – их удельная энергия может доходить до 160 Ватт-часов на килограмм, а у водорода этот параметр равен 700."Это самый легкий газ, при его возгорании, в данном случае это электрохимическое окисление, вырабатывается просто вода – в виде пара с воздухом она уходит. То есть энергоустановка работает бесшумно при рабочей температуре 40 градусов", - оценил профессор экологичность водорода.Топливный элемент, с помощью которого ученые предлагают запитывать беспилотники, работает на двух компонентах – водороде и кислороде. Водород перед полетом заправляется в специальный баллон на дроне, а кислород берется прямо из воздуха – его нагнетает специальный вентилятор на беспилотнике.

https://ria.ru/20210825/dron-1747127559.html

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московский энергетический институт, россия, форум "армия — 2021"