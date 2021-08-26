Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20210826/dron-1747276238.html
МЭИ предложила способ повысить дальность полетов дронов
МЭИ предложила способ повысить дальность полетов дронов - РИА Новости, 26.08.2021
МЭИ предложила способ повысить дальность полетов дронов
Национальный исследовательский университет МЭИ предлагает использовать в качестве топлива для небольших беспилотников водород, это позволит повысить дальность... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T01:04
2021-08-26T01:04
наука
московский энергетический институт
россия
форум "армия — 2021"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743117684_0:165:3053:1882_1920x0_80_0_0_de19b222615c31bcb0b5b89759b329a9.jpg
КУБИНКА (Московская область), 26 авг – РИА Новости. Национальный исследовательский университет МЭИ предлагает использовать в качестве топлива для небольших беспилотников водород, это позволит повысить дальность их полетов в три-четыре раза, сообщил профессор МЭИ Сергей Нефедкин.Нефедкин пояснил, что водород обладает очень высокими удельными характеристиками, в частности теплотворной способностью. В одном килограмме водорода содержится, по его словам, в три раза больше энергии, чем в килограмме бензина или газа. Литий-ионные аккумуляторы тоже проигрывают водороду – их удельная энергия может доходить до 160 Ватт-часов на килограмм, а у водорода этот параметр равен 700."Это самый легкий газ, при его возгорании, в данном случае это электрохимическое окисление, вырабатывается просто вода – в виде пара с воздухом она уходит. То есть энергоустановка работает бесшумно при рабочей температуре 40 градусов", - оценил профессор экологичность водорода.Топливный элемент, с помощью которого ученые предлагают запитывать беспилотники, работает на двух компонентах – водороде и кислороде. Водород перед полетом заправляется в специальный баллон на дроне, а кислород берется прямо из воздуха – его нагнетает специальный вентилятор на беспилотнике.
https://ria.ru/20210825/dron-1747127559.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/1b/1743117684_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_1a368436bd8a9a5a54ce3a18307d0995.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
московский энергетический институт, россия, форум "армия — 2021"
01:04 26.08.2021
 
МЭИ предложила способ повысить дальность полетов дронов

МЭИ предлагает с помощью водородной энергии повысить дальность полетов дронов в три-четыре раза

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкДемонстрационный показ беспилотных летательных аппаратов
Демонстрационный показ беспилотных летательных аппаратов - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КУБИНКА (Московская область), 26 авг – РИА Новости. Национальный исследовательский университет МЭИ предлагает использовать в качестве топлива для небольших беспилотников водород, это позволит повысить дальность их полетов в три-четыре раза, сообщил профессор МЭИ Сергей Нефедкин.
"Есть еще более интересные установки, которые экологически чистые, имеют высокий КПД, не имеют токсичных выбросов, и для дронов это целое спасение. Если поставить на дрон нашу систему, он будет летать в три-четыре раза дольше, чем с литий-ионным аккумулятором", - сказал он журналистам на форуме "Армия-2021".
Нефедкин пояснил, что водород обладает очень высокими удельными характеристиками, в частности теплотворной способностью. В одном килограмме водорода содержится, по его словам, в три раза больше энергии, чем в килограмме бензина или газа. Литий-ионные аккумуляторы тоже проигрывают водороду – их удельная энергия может доходить до 160 Ватт-часов на килограмм, а у водорода этот параметр равен 700.
"Это самый легкий газ, при его возгорании, в данном случае это электрохимическое окисление, вырабатывается просто вода – в виде пара с воздухом она уходит. То есть энергоустановка работает бесшумно при рабочей температуре 40 градусов", - оценил профессор экологичность водорода.
Барражирующий дрон-камикадзе ZALA Ланцет на стенде концерна Калашников в рамках открытия международного военно-технического форума Армия-2019 - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
Вчера, 03:38Новое оружие России
Минобороны утвердило технический облик российских дронов-самоубийц
Топливный элемент, с помощью которого ученые предлагают запитывать беспилотники, работает на двух компонентах – водороде и кислороде. Водород перед полетом заправляется в специальный баллон на дроне, а кислород берется прямо из воздуха – его нагнетает специальный вентилятор на беспилотнике.
 
НаукаМосковский энергетический институтРоссияФорум "Армия — 2021"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:35В Германии предупредили о росте террористической угрозы в Афганистане
14:33На Украине попросили продлить транзит российского газа
14:27В Подмосковье в ДТП с двумя "газелями" погиб мужчина
14:27Мосгорсуд отказался рассматривать вопрос о выдворении Уилана
14:26Кириенко призвал развивать инфраструктуру наукоградов России
14:22США и союзники эвакуировали из Афганистана свыше 95 тысяч человек
14:17В Москве задержали организаторов ячейки "Свидетелей Иеговы"*
14:17Борьба с природными пожарами в Якутии близка к завершению, заявили в МЧС
14:15В Уфе полицейские спасли ребенка, гулявшего по карнизу балкона
14:11Физики впервые наблюдали перемещения атомов в молекулах воды
14:06Twitter не оплатил наложенный в 2020 году штраф, заявили в Роскомнадзоре
14:02Суд оштрафовал Facebook на 15 миллионов рублей
13:57Путин одобрил идею создания музея и пантеона в Беслане
13:56Суд оштрафовал WhatsApp на четыре миллиона рублей
13:55Число природных пожаров в Свердловской области выросло до 60
13:53Суд оштрафовал Twitter на 17 миллионов рублей
13:48Путин призвал решить вопрос с качеством воды в Северной Осетии
13:48Миронов призвал вернуть смертную казнь для террористов и убийц детей
13:45ЕР, "Коммунисты России" и "Родина" обсудили борьбу с коронавирусом
13:39В ДНР предрекли исчезновение Украины
Лента новостейМолния