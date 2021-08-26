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Москвичей предупредили о ливнях с грозами
Москвичей предупредили о ливнях с грозами - РИА Новости, 26.08.2021
Москвичей предупредили о ливнях с грозами
До 22 градусов тепла ожидается в Московском регионе в четверг, пройдут дожди, и в некоторых районах может выпасть до трети месячной нормы осадков, сообщил РИА... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T08:48
2021-08-26T08:48
общество
московская область (подмосковье)
люберцы
москва
евгений тишковец
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. До 22 градусов тепла ожидается в Московском регионе в четверг, пройдут дожди, и в некоторых районах может выпасть до трети месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодня у нас погодные условия в Москве будут определяться теплым сектором североатлантического циклона, поэтому ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, кратковременные дожди - в течение дня небольшой интенсивности, а вечером, в районе 21 часа, в центре Москвы может выпасть до 5-10 миллиметров, на юго-востоке мегаполиса до 15-20 миллиметров, а в ближайшем юго-восточном Подмосковье - Дзержинск, Люберцы - там местами модели показывают 20-25 миллиметров осадков, при месячной норме 77 миллиметров. То есть в центре Москвы - до 13%, юго-восток Москвы - до 25%, а сразу за МКАДом - до 32% месячной нормы", - рассказал Тишковец.По его словам, на юго-востоке ливни могут идти с грозами."Ветер восточный, 4-9 метров в секунду. В Москве - плюс 19-21, в Подмосковье - плюс 17-22, это укладывается в климатическую норму последней пентады августа. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 748 миллиметров ртутного столба", - добавил синоптик.
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общество, московская область (подмосковье), люберцы, москва, евгений тишковец
08:48 26.08.2021
 
Москвичей предупредили о ливнях с грозами

Синоптик Тишковец: в Москве в четверг может выпасть до трети месячной нормы осадков

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛюди во время дождя на Красной площади в Москве
Люди во время дождя на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. До 22 градусов тепла ожидается в Московском регионе в четверг, пройдут дожди, и в некоторых районах может выпасть до трети месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня у нас погодные условия в Москве будут определяться теплым сектором североатлантического циклона, поэтому ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, кратковременные дожди - в течение дня небольшой интенсивности, а вечером, в районе 21 часа, в центре Москвы может выпасть до 5-10 миллиметров, на юго-востоке мегаполиса до 15-20 миллиметров, а в ближайшем юго-восточном Подмосковье - Дзержинск, Люберцы - там местами модели показывают 20-25 миллиметров осадков, при месячной норме 77 миллиметров. То есть в центре Москвы - до 13%, юго-восток Москвы - до 25%, а сразу за МКАДом - до 32% месячной нормы", - рассказал Тишковец.
По его словам, на юго-востоке ливни могут идти с грозами.
"Ветер восточный, 4-9 метров в секунду. В Москве - плюс 19-21, в Подмосковье - плюс 17-22, это укладывается в климатическую норму последней пентады августа. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 748 миллиметров ртутного столба", - добавил синоптик.
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ОбществоМосковская область (Подмосковье)ЛюберцыМоскваЕвгений Тишковец
 
 
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