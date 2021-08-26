https://ria.ru/20210826/doplata-1747381890.html
Социальную доплату к пенсии будут устанавливать в беззаявительном порядке
Социальную доплату к пенсии будут устанавливать в беззаявительном порядке - РИА Новости, 26.08.2021
Социальную доплату к пенсии будут устанавливать в беззаявительном порядке
Федеральную социальную доплату (ФСД) к пенсии будут устанавливать без заявления от пенсионера со дня назначения пенсии, следует из приказа министерства труда и... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T16:59
2021-08-26T16:59
2021-08-26T17:01
общество
пенсионный фонд рф
россия
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Федеральную социальную доплату (ФСД) к пенсии будут устанавливать без заявления от пенсионера со дня назначения пенсии, следует из приказа министерства труда и социальной защиты, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации."Федеральная социальная доплата к пенсии устанавливается гражданину в беззаявительном порядке", - говорится в документе.Согласно документу, при установлении ФСД в беззаявительном порядке территориальный орган Пенсионного фонда России (ПФР), установивший ее, будет уведомлять гражданина. В уведомлении будет указано, что пенсионер обязан извещать орган, осуществляющий доплату, о поступлении на работу и других обстоятельствах, из-за которых размер доплаты к пенсии может быть изменен, либо ее выплата может быть приостановлена или прекращена.
https://ria.ru/20210824/pensiya-1747043621.html
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общество, пенсионный фонд рф, россия
16:59 26.08.2021 (обновлено: 17:01 26.08.2021)
Социальную доплату к пенсии будут устанавливать в беззаявительном порядке
Федеральную социальную доплату к пенсии будут устанавливать без заявления со дня назначения выплаты