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Социальную доплату к пенсии будут устанавливать в беззаявительном порядке
Социальную доплату к пенсии будут устанавливать в беззаявительном порядке - РИА Новости, 26.08.2021
Социальную доплату к пенсии будут устанавливать в беззаявительном порядке
Федеральную социальную доплату (ФСД) к пенсии будут устанавливать без заявления от пенсионера со дня назначения пенсии, следует из приказа министерства труда и... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T16:59
2021-08-26T17:01
общество
пенсионный фонд рф
россия
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Федеральную социальную доплату (ФСД) к пенсии будут устанавливать без заявления от пенсионера со дня назначения пенсии, следует из приказа министерства труда и социальной защиты, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации."Федеральная социальная доплата к пенсии устанавливается гражданину в беззаявительном порядке", - говорится в документе.Согласно документу, при установлении ФСД в беззаявительном порядке территориальный орган Пенсионного фонда России (ПФР), установивший ее, будет уведомлять гражданина. В уведомлении будет указано, что пенсионер обязан извещать орган, осуществляющий доплату, о поступлении на работу и других обстоятельствах, из-за которых размер доплаты к пенсии может быть изменен, либо ее выплата может быть приостановлена или прекращена.
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общество, пенсионный фонд рф, россия
16:59 26.08.2021 (обновлено: 17:01 26.08.2021)
 
Социальную доплату к пенсии будут устанавливать в беззаявительном порядке

Федеральную социальную доплату к пенсии будут устанавливать без заявления со дня назначения выплаты

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение
Сотрудник пенсионного фонда держит в руках пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Федеральную социальную доплату (ФСД) к пенсии будут устанавливать без заявления от пенсионера со дня назначения пенсии, следует из приказа министерства труда и социальной защиты, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
"Федеральная социальная доплата к пенсии устанавливается гражданину в беззаявительном порядке", - говорится в документе.
Согласно документу, при установлении ФСД в беззаявительном порядке территориальный орган Пенсионного фонда России (ПФР), установивший ее, будет уведомлять гражданина. В уведомлении будет указано, что пенсионер обязан извещать орган, осуществляющий доплату, о поступлении на работу и других обстоятельствах, из-за которых размер доплаты к пенсии может быть изменен, либо ее выплата может быть приостановлена или прекращена.
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