https://ria.ru/20210826/doplata-1747381890.html

Социальную доплату к пенсии будут устанавливать в беззаявительном порядке

Социальную доплату к пенсии будут устанавливать в беззаявительном порядке - РИА Новости, 26.08.2021

Социальную доплату к пенсии будут устанавливать в беззаявительном порядке

Федеральную социальную доплату (ФСД) к пенсии будут устанавливать без заявления от пенсионера со дня назначения пенсии, следует из приказа министерства труда и... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T16:59

2021-08-26T16:59

2021-08-26T17:01

общество

пенсионный фонд рф

россия

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Федеральную социальную доплату (ФСД) к пенсии будут устанавливать без заявления от пенсионера со дня назначения пенсии, следует из приказа министерства труда и социальной защиты, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации."Федеральная социальная доплата к пенсии устанавливается гражданину в беззаявительном порядке", - говорится в документе.Согласно документу, при установлении ФСД в беззаявительном порядке территориальный орган Пенсионного фонда России (ПФР), установивший ее, будет уведомлять гражданина. В уведомлении будет указано, что пенсионер обязан извещать орган, осуществляющий доплату, о поступлении на работу и других обстоятельствах, из-за которых размер доплаты к пенсии может быть изменен, либо ее выплата может быть приостановлена или прекращена.

https://ria.ru/20210824/pensiya-1747043621.html

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общество, пенсионный фонд рф, россия