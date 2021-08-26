https://ria.ru/20210826/dezinfektsiya-1747281206.html

Прибывших из Афганистана в Россию обрабатывают дезинфицирующим раствором

Прибывших из Афганистана в Россию обрабатывают дезинфицирующим раствором - РИА Новости, 26.08.2021

Прибывших из Афганистана в Россию обрабатывают дезинфицирующим раствором

Всех людей, прибывших из Афганистана самолетами Минобороны России, обрабатывают дезинфицирующим раствором от коронавируса на аэродроме Чкаловский, передает... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T04:31

2021-08-26T04:31

2021-08-26T04:31

распространение коронавируса

афганистан

аэродром чкаловский

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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ЧКАЛОВСКИЙ (Московская область), 26 авг - РИА Новости. Всех людей, прибывших из Афганистана самолетами Минобороны России, обрабатывают дезинфицирующим раствором от коронавируса на аэродроме Чкаловский, передает корреспондент РИА Новости.Минобороны в среду сообщило, что по поручению президента РФ Владимира Путина организована эвакуация из Афганистана более 500 граждан России, стран ОДКБ и Украины. Четыре самолета с эвакуированными в четверг прилетели на Чкаловский.После приземления самолетов перед трапами выстроились военные в белых защитных костюмах. Они обрабатывают прибывших дезинфицирующим раствором с ног до головы.

афганистан

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

афганистан, аэродром чкаловский, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии