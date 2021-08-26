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Прибывших из Афганистана в Россию обрабатывают дезинфицирующим раствором
Прибывших из Афганистана в Россию обрабатывают дезинфицирующим раствором - РИА Новости, 26.08.2021
Прибывших из Афганистана в Россию обрабатывают дезинфицирующим раствором
Всех людей, прибывших из Афганистана самолетами Минобороны России, обрабатывают дезинфицирующим раствором от коронавируса на аэродроме Чкаловский, передает... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T04:31
2021-08-26T04:31
2021-08-26T04:31
распространение коронавируса
афганистан
аэродром чкаловский
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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ЧКАЛОВСКИЙ (Московская область), 26 авг - РИА Новости. Всех людей, прибывших из Афганистана самолетами Минобороны России, обрабатывают дезинфицирующим раствором от коронавируса на аэродроме Чкаловский, передает корреспондент РИА Новости.Минобороны в среду сообщило, что по поручению президента РФ Владимира Путина организована эвакуация из Афганистана более 500 граждан России, стран ОДКБ и Украины. Четыре самолета с эвакуированными в четверг прилетели на Чкаловский.После приземления самолетов перед трапами выстроились военные в белых защитных костюмах. Они обрабатывают прибывших дезинфицирующим раствором с ног до головы.
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РИА Новости
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афганистан, аэродром чкаловский, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Прибывших из Афганистана в Россию обрабатывают дезинфицирующим раствором
Прибывших из Афганистана на аэродроме Чкаловский обрабатывают дезинфицирующим раствором