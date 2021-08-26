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ЕР, "Коммунисты России" и "Родина" обсудили борьбу с коронавирусом
ЕР, "Коммунисты России" и "Родина" обсудили борьбу с коронавирусом - РИА Новости, 26.08.2021
ЕР, "Коммунисты России" и "Родина" обсудили борьбу с коронавирусом
Кандидаты в депутаты Госдумы от партий "Единая Россия", "Коммунисты России" и партии "Родина" в четверг провели дебаты на "Радио России", обсудив ситуацию с... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T13:45
2021-08-26T13:45
политика
единая россия
госдума рф
здоровье - общество
олег пахолков
коммунисты россии
партия родина
россия
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Кандидаты в депутаты Госдумы от партий "Единая Россия", "Коммунисты России" и партии "Родина" в четверг провели дебаты на "Радио России", обсудив ситуацию с коронавирусом и отношение к вакцинации.Кандидат от партии "Единая Россия", первый заместитель председателя Рязанской областной Думы Дмитрий Хубезов заявил, что принудительная вакцинация категорически недопустима."Уверен, что двух мнений быть уже не может, безусловно, принудительной вакцинации быть не должно. Я врач, я обязан объяснить человеку, что необходимо вакцинироваться, почему необходимо, как и где это можно сделать, и человек должен сам захотеть прийти и вакцинироваться. По крайней мере, никакое давление, особенно со стороны работодателя, категорически неприемлемо", - подчеркнул Хубезов.Он отметил, что не видит ничего плохого в стимулировании вакцинации с помощью различных розыгрышей призов.Первый секретарь Ивановского отделения партии "Коммунисты России" Рушан Тактаров также говорил о недопустимости принудительной вакцинации. Однако он добавил, что в партию поступают жалобы на скрытое или явное принуждение к этому.Хубезов также обратил внимание на то, что многие люди не получают достаточного количества достоверной информации о коронавирусе. "К сожалению, я вынужден констатировать, что мы проиграли информационную войну... Естественно, врачам верят, надо идти и объяснять, идти в коллективы, использовать информационные технологии", - констатировал он."В массы должны выходить медики, комментировать, почему и откуда возник коронавирус, каковы его последствия, правильно было сказано, это не дело политиков, не дело общественников, бизнесменов, этим исключительно должны заниматься ученые и те, кто в этом понимают", - согласился Тактаров.Эпидемиологическую ситуацию, по его мнению, используют в политических целях: запрещают партиям проводить агитационные мероприятия, но при этом другие массовые мероприятия проходят.При этом кандидат от партии "Родина" Олег Пахолков обратил внимание на открытость власти и доступность информации. "Одно из самого главного в борьбе с коронавирусом - это открытость власти и рассказ о том, что на самом деле происходит", - считает он.Меры поддержки и профилактикиЖесткость принимаемых мер борьбы с коронавирусом должна зависеть от эпидемиологической обстановки в стране, уверен Хубезов. С этим согласился и представитель "Коммунистов России".Участники дебатов говорили о важности поддержки людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, в том числе переболевших коронавирусом."Все-таки ковид - это вершина айсберга, мы не должны забывать, как поведут себя после перенесенных заболеваний сердечно-сосудистые заболевания и многие другие, поэтому крайне необходимо в ближайшее время практически перезапустить нашу систему здравоохранения", - пояснил Хубезов. Тактаров, в свою очередь, предложил отправлять переболевших в санатории за счет государства."Верно было сказано о поддержке людей, переболевши ковидом, надо оказывать им какую-то санитарно-профилактическую помощь, направлять их в какие-то санатории за счет государства. Бизнесу должны выделять деньги, деньги в государстве есть", - заявил он.Пахолков также обратил внимание на длительность тестирования."Губернаторы должны быть ответственны не за статистику, а за то, какое количество тестов сделано и за какое количество часов. Потому что штамм "дельта" - очень быстрый штамм. Поэтому главное - это быстрое установление того, что человек больной, его нужно отправить на лечение", - подчеркнул он.Голосование на выборах в Госдуму и на региональных выборах различных уровней пройдет с 17 по 19 сентября. В этот период в России будут избираться Госдума восьмого созыва (225 депутатов по спискам и 225 по одномандатным округам), главы девяти регионов (еще троих изберут региональные парламенты), а также депутаты законодательных органов государственной власти в 39 регионах.
https://ria.ru/20210826/debaty-1747295412.html
https://ria.ru/20210812/zyuganov-1745544245.html
https://ria.ru/20210825/partiya-1747178631.html
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политика, единая россия, госдума рф, здоровье - общество, олег пахолков, коммунисты россии, партия родина, россия
13:45 26.08.2021
 
ЕР, "Коммунисты России" и "Родина" обсудили борьбу с коронавирусом

ЕР, "Коммунисты России" и "Родина" на дебатах обсудили вакцинацию и борьбу с коронавирусом

© Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник наполняет шприц однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт"
Медицинский сотрудник наполняет шприц однокомпонентной вакциной Спутник Лайт
© Пресс-служба мэра и правительства Москвы
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Кандидаты в депутаты Госдумы от партий "Единая Россия", "Коммунисты России" и партии "Родина" в четверг провели дебаты на "Радио России", обсудив ситуацию с коронавирусом и отношение к вакцинации.
Кандидат от партии "Единая Россия", первый заместитель председателя Рязанской областной Думы Дмитрий Хубезов заявил, что принудительная вакцинация категорически недопустима.
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"Уверен, что двух мнений быть уже не может, безусловно, принудительной вакцинации быть не должно. Я врач, я обязан объяснить человеку, что необходимо вакцинироваться, почему необходимо, как и где это можно сделать, и человек должен сам захотеть прийти и вакцинироваться. По крайней мере, никакое давление, особенно со стороны работодателя, категорически неприемлемо", - подчеркнул Хубезов.
Он отметил, что не видит ничего плохого в стимулировании вакцинации с помощью различных розыгрышей призов.
Первый секретарь Ивановского отделения партии "Коммунисты России" Рушан Тактаров также говорил о недопустимости принудительной вакцинации. Однако он добавил, что в партию поступают жалобы на скрытое или явное принуждение к этому.
"Каждый сознательный гражданин, я считаю, должен пройти вакцинацию, потому что это безопасность нации, безопасность страны, и в первую очередь безопасность гражданина и его семьи", - подчеркнул он.
Хубезов также обратил внимание на то, что многие люди не получают достаточного количества достоверной информации о коронавирусе. "К сожалению, я вынужден констатировать, что мы проиграли информационную войну... Естественно, врачам верят, надо идти и объяснять, идти в коллективы, использовать информационные технологии", - констатировал он.
"В массы должны выходить медики, комментировать, почему и откуда возник коронавирус, каковы его последствия, правильно было сказано, это не дело политиков, не дело общественников, бизнесменов, этим исключительно должны заниматься ученые и те, кто в этом понимают", - согласился Тактаров.
Эпидемиологическую ситуацию, по его мнению, используют в политических целях: запрещают партиям проводить агитационные мероприятия, но при этом другие массовые мероприятия проходят.
При этом кандидат от партии "Родина" Олег Пахолков обратил внимание на открытость власти и доступность информации. "Одно из самого главного в борьбе с коронавирусом - это открытость власти и рассказ о том, что на самом деле происходит", - считает он.
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Меры поддержки и профилактики

Жесткость принимаемых мер борьбы с коронавирусом должна зависеть от эпидемиологической обстановки в стране, уверен Хубезов. С этим согласился и представитель "Коммунистов России".
Участники дебатов говорили о важности поддержки людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, в том числе переболевших коронавирусом.
"Все-таки ковид - это вершина айсберга, мы не должны забывать, как поведут себя после перенесенных заболеваний сердечно-сосудистые заболевания и многие другие, поэтому крайне необходимо в ближайшее время практически перезапустить нашу систему здравоохранения", - пояснил Хубезов. Тактаров, в свою очередь, предложил отправлять переболевших в санатории за счет государства.
"Верно было сказано о поддержке людей, переболевши ковидом, надо оказывать им какую-то санитарно-профилактическую помощь, направлять их в какие-то санатории за счет государства. Бизнесу должны выделять деньги, деньги в государстве есть", - заявил он.
Пахолков также обратил внимание на длительность тестирования.
"Губернаторы должны быть ответственны не за статистику, а за то, какое количество тестов сделано и за какое количество часов. Потому что штамм "дельта" - очень быстрый штамм. Поэтому главное - это быстрое установление того, что человек больной, его нужно отправить на лечение", - подчеркнул он.
Голосование на выборах в Госдуму и на региональных выборах различных уровней пройдет с 17 по 19 сентября. В этот период в России будут избираться Госдума восьмого созыва (225 депутатов по спискам и 225 по одномандатным округам), главы девяти регионов (еще троих изберут региональные парламенты), а также депутаты законодательных органов государственной власти в 39 регионах.
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