https://ria.ru/20210826/debaty-1747295412.html

ЕР и "Яблоко" на дебатах обсудили армию и безопасность

ЕР и "Яблоко" на дебатах обсудили армию и безопасность - РИА Новости, 26.08.2021

ЕР и "Яблоко" на дебатах обсудили армию и безопасность

Представители "Единой России" и "Яблока" во время предвыборных дебатов на Первом канале обсудили вопросы обороны и безопасности России, затронув тему призыва в... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T09:53

2021-08-26T09:53

2021-08-26T09:53

политика

украина

оон

европа

единая россия

госдума рф

яблоко

петр толстой

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156353/83/1563538392_0:182:2995:1866_1920x0_80_0_0_6c5b2643c2c302d0c35a1125ca60555f.jpg

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Представители "Единой России" и "Яблока" во время предвыборных дебатов на Первом канале обсудили вопросы обороны и безопасности России, затронув тему призыва в российскую армию, отношения с ЕС в условиях санкций и возможные варианты урегулирования в Донбассе.Так, согласно заявленной теме - внешняя политика и оборона - каждому из кандидатов было задано пять вопросов, на четыре из которых предполагался ответ по полторы минуты, а на один – минуту. От "Единой России" в дебатах участвовал кандидат в депутаты, секретарь московского городского реготделения партии, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, от "Яблока" - председатель партии Николай Рыбаков.Российская армия и безопасность страныРыбаков, отвечая на вопрос, как при мирном характере внешней политики, которая заявлена в предвыборной программе "Яблока", и сокращении военных расходов планируется международное сдерживание НАТО и защита безопасности страны, заявил, что реальная угроза для РФ – "это международный терроризм, а не страны НАТО". По его мнению, необходимо отменить призыв и перейти на службу исключительно по контракту."Наши расчеты показывают, что это можно сделать в рамках существующего военного бюджета… Современное вооружение не позволяет за один год службы в армии подготовить человека им управлять. Много людей в нашей стране хотят идти и служить профессионально. Им надо платить хорошую зарплату. Это профессия - быть военным", - сказал Рыбаков.В свою очередь, Толстой заявил, что армия и вооруженные силы дают защиту и безопасность россиянам, возможность страны вести собственную суверенную политику.По словам Толстого, сегодня власти эффективно решают вопросы безопасности: "в каждом случае делается все, чтобы россияне могли жить, работать, уверенно воспитывать своих детей и смотреть в будущее". За последние 15-20 лет Россия прошла большой путь, который предполагает развитие страны с обеспечением безопасности, сохранением суверенитета и исторических границ, подчеркнул Толстой.Санкции и холодная войнаБыла затронута тема международных отношений и санкций. Отвечая на вопрос, не является ли одностороннее прекращение холодной войны, за которое выступает партия, капитуляцией, Рыбаков заявил, что "настоящая холодная война идёт, когда закрывают больницы", выразил мнение, что нужно работать над отменой санкций против России, и выступил против ответных санкций со стороны РФ.Диалог с Европой необходим, но не в ущерб суверенитету страны, подчеркнул Толстой."Я против капитуляции, против одностороннего "подлаживания" нашей великой российской цивилизации под Европу, и против того, чтобы идти на кабальные условия по ущемлению суверенитета нашей страны… Россия - это страна, созданная поколениями, и то, как бездарно в 91 году ее профукали, до сих пор эта кровавая рана в душе каждого человека. Мы за то, чтобы иметь с ними (внешними партнерами - ред.) нормальные отношения и нормальный диалог, мы не позволим им учить нас, как нам жить",- заявил представитель единороссов.Донбасс и минские соглашенияНа дебатах Рыбакову был задан вопрос о "мирном плане Явлинского" вместо минских соглашений: последним пунктом этого плана значится передача под контроль Украины Донбасса после обеспечения там безопасности. Отвечая на вопрос, кто в этом случае будет "гарантом безопасности", лидер "Яблока" заявил, что в этом вопросе поможет членство России в Совете Безопасности ООН.Однако, как заявил Толстой, никакой альтернативы минским соглашениями нет. По его словам, очевидно, что Донбасс "ни в какую Украину не вернется", и привел в пример ситуацию в Крыму, заявив, что во многом ожидания крымчан были оправданы Крымским мостом, развитием экономики и строительством дорог."Есть вещи, связанные с Европой и паспортами. Их мы решим",- подчеркнул единоросс, говоря о ситуации в Крыму.Голосование на выборах в Госдуму и на региональных выборах различных уровней пройдет с 17 по 19 сентября. В этот период в России будут избираться Госдума восьмого созыва (225 депутатов по спискам и 225 по одномандатным округам), главы девяти регионов (еще троих изберут региональные парламенты), а также депутаты законодательных органов государственной власти в 39 регионах.

https://ria.ru/20210812/zyuganov-1745544245.html

https://ria.ru/20210805/vybory-1744554368.html

https://ria.ru/20210824/er-1747105917.html

https://ria.ru/20210821/debaty-1746653881.html

украина

европа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, украина, оон, европа, единая россия, госдума рф, яблоко, петр толстой, николай рыбаков, россия