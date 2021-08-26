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Туризм
https://ria.ru/20210826/buking-1747419816.html
Booking.com заявил, что обжалует решение ФАС наложить штраф на компанию
Booking.com заявил, что обжалует решение ФАС наложить штраф на компанию - РИА Новости, 27.08.2021
Booking.com заявил, что обжалует решение ФАС наложить штраф на компанию
Booking разочарован решением ФАС о штрафе и намерен его обжаловать, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. РИА Новости, 27.08.2021
2021-08-26T20:12
2021-08-27T00:24
экономика
европа
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
коммерческая недвижимость
россия
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Booking разочарован решением ФАС о штрафе и намерен его обжаловать, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.ФАС России сообщила ранее в четверг, что наложила на Booking.com оборотный штраф в размере 1,3 миллиарда рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке."Мы разочарованы сегодняшним решением Федеральной антимонопольной службы. Мы всегда вносили свой вклад в развитие индустрии туризма и твердо уверены, что наша практика паритета цен является справедливой и позволяет Booking.com поддерживать экосистему путешествий, как мы всегда это делали. Это важно особенно сейчас, в это беспрецедентное время для сферы туризма, которое продолжает оказывать огромное влияние на Booking.com, наших партнеров и отрасль в целом. Мы намерены обжаловать данное решение о штрафе, пока ожидаем результатов апелляции на заключение ФАС в отношении нашей практики паритета цен", - сказали в компании.В пресс-службе компании также отметили, что доля Booking.com на туристическом рынке составляет лишь 13%."Индустрия туризма – это высококонкурентная среда, поскольку потребители используют множество способов поиска и бронирования гостиничного номера. Европа является туристическим направлением номер один в мире, и она уникальна своим разнообразием и фрагментацией объектов размещения: 87% составляют отели, а 63% общего объема номерного фонда находятся в собственности независимых отелей, использующих широкий спектр каналов продаж. Чтобы охватить аудиторию путешественников, европейские отели используют в среднем около 6-7 каналов продаж одновременно, и делают это разумно, чтобы максимизировать свои доходы – при этом доля Booking.com на этом рынке составляет лишь 13%", - заключили в компании.
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экономика, европа, федеральная антимонопольная служба (фас россии), коммерческая недвижимость, россия, новости - туризм
20:12 26.08.2021 (обновлено: 00:24 27.08.2021)
 
Booking.com заявил, что обжалует решение ФАС наложить штраф на компанию

Интернет-сервис Booking.com обжалует решение ФАС о штрафе в 1,3 миллиарда рублей

© РИА НовостиСайт Booking.com на экране монитора
Сайт Booking.com на экране монитора - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Booking разочарован решением ФАС о штрафе и намерен его обжаловать, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
ФАС России сообщила ранее в четверг, что наложила на Booking.com оборотный штраф в размере 1,3 миллиарда рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке.
"Мы разочарованы сегодняшним решением Федеральной антимонопольной службы. Мы всегда вносили свой вклад в развитие индустрии туризма и твердо уверены, что наша практика паритета цен является справедливой и позволяет Booking.com поддерживать экосистему путешествий, как мы всегда это делали. Это важно особенно сейчас, в это беспрецедентное время для сферы туризма, которое продолжает оказывать огромное влияние на Booking.com, наших партнеров и отрасль в целом. Мы намерены обжаловать данное решение о штрафе, пока ожидаем результатов апелляции на заключение ФАС в отношении нашей практики паритета цен", - сказали в компании.
В пресс-службе компании также отметили, что доля Booking.com на туристическом рынке составляет лишь 13%.
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"Индустрия туризма – это высококонкурентная среда, поскольку потребители используют множество способов поиска и бронирования гостиничного номера. Европа является туристическим направлением номер один в мире, и она уникальна своим разнообразием и фрагментацией объектов размещения: 87% составляют отели, а 63% общего объема номерного фонда находятся в собственности независимых отелей, использующих широкий спектр каналов продаж. Чтобы охватить аудиторию путешественников, европейские отели используют в среднем около 6-7 каналов продаж одновременно, и делают это разумно, чтобы максимизировать свои доходы – при этом доля Booking.com на этом рынке составляет лишь 13%", - заключили в компании.
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