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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210826/bolnitsa-1747392594.html
Источник: после взрыва в Кабуле в больницу доставили десять тел погибших
Источник: после взрыва в Кабуле в больницу доставили десять тел погибших - РИА Новости, 26.08.2021
Источник: после взрыва в Кабуле в больницу доставили десять тел погибших
Десять тел погибших и более 15 пострадавших были доставлены в больницу после взрыва у аэропорта в Кабуле, сообщил РИА Новости источник в медучреждении. РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T17:42
2021-08-26T17:48
захват власти в афганистане талибами
в мире
кабул (город)
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КАБУЛ, 26 авг - РИА Новости. Десять тел погибших и более 15 пострадавших были доставлены в больницу после взрыва у аэропорта в Кабуле, сообщил РИА Новости источник в медучреждении.Взрыв у кабульского аэропорта произошел в четверг, СМИ сообщили о жертвах и пострадавших. По поступающим данным, взрыв, предположительно, был устроен террористом-смертником. Ряд СМИ сообщали также о перестрелке, начавшейся после взрыва.
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в мире, кабул (город), афганистан
17:42 26.08.2021 (обновлено: 17:48 26.08.2021)
 
Источник: после взрыва в Кабуле в больницу доставили десять тел погибших

Источник: в больницу после взрыва у аэропорта в Кабуле доставили десять тел погибших

© REUTERS / U.S. Army/Sgt. Jillian G. HixАмериканские военные в аэропорту Кабула
Американские военные в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© REUTERS / U.S. Army/Sgt. Jillian G. Hix
Читать ria.ru в
КАБУЛ, 26 авг - РИА Новости. Десять тел погибших и более 15 пострадавших были доставлены в больницу после взрыва у аэропорта в Кабуле, сообщил РИА Новости источник в медучреждении.
Взрыв у кабульского аэропорта произошел в четверг, СМИ сообщили о жертвах и пострадавших. По поступающим данным, взрыв, предположительно, был устроен террористом-смертником. Ряд СМИ сообщали также о перестрелке, начавшейся после взрыва.
Американские военные в международном аэропорту Хамида Карзая в Кабуле - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
Вчера, 16:57Захват власти в Афганистане талибами
СМИ: взрыв у аэропорта Кабула произошел из-за атаки смертника
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреКабул (город)Афганистан
 
 
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