https://ria.ru/20210826/bolnitsa-1747392594.html

Источник: после взрыва в Кабуле в больницу доставили десять тел погибших

Источник: после взрыва в Кабуле в больницу доставили десять тел погибших - РИА Новости, 26.08.2021

Источник: после взрыва в Кабуле в больницу доставили десять тел погибших

Десять тел погибших и более 15 пострадавших были доставлены в больницу после взрыва у аэропорта в Кабуле, сообщил РИА Новости источник в медучреждении. РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T17:42

2021-08-26T17:42

2021-08-26T17:48

захват власти в афганистане талибами

в мире

кабул (город)

афганистан

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КАБУЛ, 26 авг - РИА Новости. Десять тел погибших и более 15 пострадавших были доставлены в больницу после взрыва у аэропорта в Кабуле, сообщил РИА Новости источник в медучреждении.Взрыв у кабульского аэропорта произошел в четверг, СМИ сообщили о жертвах и пострадавших. По поступающим данным, взрыв, предположительно, был устроен террористом-смертником. Ряд СМИ сообщали также о перестрелке, начавшейся после взрыва.

https://ria.ru/20210826/kabul-1747381255.html

кабул (город)

афганистан

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, кабул (город), афганистан