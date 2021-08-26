https://ria.ru/20210826/blogery-1747437668.html

На блогеров, распыливших газ в лицо женщине в Москве, завели дело

На блогеров, распыливших газ в лицо женщине в Москве, завели дело - РИА Новости, 26.08.2021

На блогеров, распыливших газ в лицо женщине в Москве, завели дело

Против блогеров, распыливших газ из перцового баллончика в лицо женщине в Москве возбудили уголовное дело о хулиганстве, сообщает столичная прокуратура в... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T23:39

2021-08-26T23:39

2021-08-26T23:52

происшествия

москва

россия

прокуратура г. москвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/15095/62/150956282_0:1129:2341:2446_1920x0_80_0_0_a1701403fc83088b3d9a09483a5d6cb8.jpg

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Против блогеров, распыливших газ из перцового баллончика в лицо женщине в Москве возбудили уголовное дело о хулиганстве, сообщает столичная прокуратура в Telegram-канале.Ранее в социальных сетях появилось видео инцидента. Перед этим мужчины попросили у пострадавшей зарядное устройство от телефона. После публикации ролика полиция начала проверку, блогеров задержали.Как отмечает надзорное ведомство, пострадавшей москвичке 55 лет, она инвалид. Столичная прокуратура взяла расследование под контроль.

https://ria.ru/20210709/sud-1740616935.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, россия, прокуратура г. москвы