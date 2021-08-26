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На блогеров, распыливших газ в лицо женщине в Москве, завели дело
На блогеров, распыливших газ в лицо женщине в Москве, завели дело - РИА Новости, 26.08.2021
На блогеров, распыливших газ в лицо женщине в Москве, завели дело
Против блогеров, распыливших газ из перцового баллончика в лицо женщине в Москве возбудили уголовное дело о хулиганстве, сообщает столичная прокуратура в... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T23:39
2021-08-26T23:39
2021-08-26T23:52
происшествия
москва
россия
прокуратура г. москвы
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Против блогеров, распыливших газ из перцового баллончика в лицо женщине в Москве возбудили уголовное дело о хулиганстве, сообщает столичная прокуратура в Telegram-канале.Ранее в социальных сетях появилось видео инцидента. Перед этим мужчины попросили у пострадавшей зарядное устройство от телефона. После публикации ролика полиция начала проверку, блогеров задержали.Как отмечает надзорное ведомство, пострадавшей москвичке 55 лет, она инвалид. Столичная прокуратура взяла расследование под контроль.
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происшествия, москва, россия, прокуратура г. москвы
23:39 26.08.2021 (обновлено: 23:52 26.08.2021)
На блогеров, распыливших газ в лицо женщине в Москве, завели дело
Против блогеров, распыливших газ из перцового баллончика в лицо женщине в Москве, возбудили дело