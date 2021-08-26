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На блогеров, распыливших газ в лицо женщине в Москве, завели дело
На блогеров, распыливших газ в лицо женщине в Москве, завели дело - РИА Новости, 26.08.2021
На блогеров, распыливших газ в лицо женщине в Москве, завели дело
Против блогеров, распыливших газ из перцового баллончика в лицо женщине в Москве возбудили уголовное дело о хулиганстве, сообщает столичная прокуратура в... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T23:39
2021-08-26T23:52
происшествия
москва
россия
прокуратура г. москвы
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Против блогеров, распыливших газ из перцового баллончика в лицо женщине в Москве возбудили уголовное дело о хулиганстве, сообщает столичная прокуратура в Telegram-канале.Ранее в социальных сетях появилось видео инцидента. Перед этим мужчины попросили у пострадавшей зарядное устройство от телефона. После публикации ролика полиция начала проверку, блогеров задержали.Как отмечает надзорное ведомство, пострадавшей москвичке 55 лет, она инвалид. Столичная прокуратура взяла расследование под контроль.
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происшествия, москва, россия, прокуратура г. москвы
23:39 26.08.2021 (обновлено: 23:52 26.08.2021)
 
На блогеров, распыливших газ в лицо женщине в Москве, завели дело

Против блогеров, распыливших газ из перцового баллончика в лицо женщине в Москве, возбудили дело

© Иллюстрация РИА НовостиУголовный суд, уголовный кодекс
Уголовный суд, уголовный кодекс - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© Иллюстрация РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Против блогеров, распыливших газ из перцового баллончика в лицо женщине в Москве возбудили уголовное дело о хулиганстве, сообщает столичная прокуратура в Telegram-канале.
Ранее в социальных сетях появилось видео инцидента. Перед этим мужчины попросили у пострадавшей зарядное устройство от телефона. После публикации ролика полиция начала проверку, блогеров задержали.
Как отмечает надзорное ведомство, пострадавшей москвичке 55 лет, она инвалид. Столичная прокуратура взяла расследование под контроль.
Блогер Андрей Бурим (Mellstroy) - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
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Суд приговорил блогера Mellstroy к полугоду исправительных работ
 
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