Четыре мурманских города победили в конкурсе по благоустройству
Полярные Зори, Заозерск, Кола, Кировск стали победителями в конкурсе лучших проектов благоустройства
МУРМАНСК, 26 авг – РИА Новости. Четыре города Мурманской области стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов благоустройства, все работы в них должны быть проведены в течение 2022 года, сообщили в министерстве градостроительства и благоустройства.
В четверг в Нижнем Новгороде прошел главный день форума "Среда для жизни. Город и вода", в рамках которого проходит форум малых городов и исторических поселений. Собравшихся поприветствовал глава российского правительства Михаил Мишустин.
"На полях форума озвучили результаты Всероссийского конкурса лучших проектов благоустройства в малых городах и исторических поселениях. От Мурманской области было представлено пять проектов, в итоге четыре из них стали победителями конкурса в этом году", - говорится в сообщении.
Среди городов-победителей Полярные Зори с продолжением проекта благоустройства бульвара "Северное сияние", Заозерск с проектом благоустройства городской площади по улице Ленинского Комсомола, Кола – здесь будет реализован проект благоустройства центральной улицы города – Советского проспекта, а также Кировск, где благоустроят сквер в микрорайоне Кукисвумчорр. Финалистом стал Ковдор с проектом благоустройства улицы Чехова и сквера до улицы Баштыркова.
"Все проекты-победители должны быть реализованы в Мурманской области во время строительного сезона в 2022 году с привлечением финансирования за счёт средств федерального бюджета", - добавили в министерстве.
"Мы вместе проделали большую работу, детально проработали эти проекты, переживали. Впереди большой путь от сегодняшнего дня, когда мы узнали результаты до реализации, мы приложим все силы, чтобы сделать удобные и качественные пространства", – сказала министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Мария Гаврилова.