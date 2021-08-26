https://ria.ru/20210826/blagoustroystvo-1747417586.html

Четыре мурманских города победили в конкурсе по благоустройству

Четыре мурманских города победили в конкурсе по благоустройству - РИА Новости, 26.08.2021

Четыре мурманских города победили в конкурсе по благоустройству

Четыре города Мурманской области стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов благоустройства, все работы в них должны быть проведены в течение... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T19:55

2021-08-26T19:55

2021-08-26T19:55

мурманская область

общество

мурманская область

кола

кировск

заозерск

ковдор

полярные зори

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МУРМАНСК, 26 авг – РИА Новости. Четыре города Мурманской области стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов благоустройства, все работы в них должны быть проведены в течение 2022 года, сообщили в министерстве градостроительства и благоустройства.В четверг в Нижнем Новгороде прошел главный день форума "Среда для жизни. Город и вода", в рамках которого проходит форум малых городов и исторических поселений. Собравшихся поприветствовал глава российского правительства Михаил Мишустин."На полях форума озвучили результаты Всероссийского конкурса лучших проектов благоустройства в малых городах и исторических поселениях. От Мурманской области было представлено пять проектов, в итоге четыре из них стали победителями конкурса в этом году", - говорится в сообщении.Среди городов-победителей Полярные Зори с продолжением проекта благоустройства бульвара "Северное сияние", Заозерск с проектом благоустройства городской площади по улице Ленинского Комсомола, Кола – здесь будет реализован проект благоустройства центральной улицы города – Советского проспекта, а также Кировск, где благоустроят сквер в микрорайоне Кукисвумчорр. Финалистом стал Ковдор с проектом благоустройства улицы Чехова и сквера до улицы Баштыркова."Все проекты-победители должны быть реализованы в Мурманской области во время строительного сезона в 2022 году с привлечением финансирования за счёт средств федерального бюджета", - добавили в министерстве."Мы вместе проделали большую работу, детально проработали эти проекты, переживали. Впереди большой путь от сегодняшнего дня, когда мы узнали результаты до реализации, мы приложим все силы, чтобы сделать удобные и качественные пространства", – сказала министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Мария Гаврилова.

https://ria.ru/20210821/investory-1746665460.html

https://ria.ru/20210821/turisty-1746662565.html

мурманская область

кола

кировск

заозерск

ковдор

полярные зори

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, мурманская область, кола, кировск, заозерск, ковдор, полярные зори, михаил мишустин, россия