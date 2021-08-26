https://ria.ru/20210826/bezopasnost-1747309489.html

Выставка "Армия-2021" открылась для всех желающих

Выставка "Армия-2021" открылась для всех желающих - РИА Новости, 26.08.2021

Выставка "Армия-2021" открылась для всех желающих

Дни массового посещения стартовали на военно-техническом форуме "Армия-2021" - теперь доступ на выставку по билетам открыт для всех желающих, заявил врио... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T11:23

2021-08-26T11:23

2021-08-26T11:23

безопасность

кубинка

патриот

дмитрий горбатенко

россия

форум "армия — 2021"

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КУБИНКА (Московская обл.), 26 авг - РИА Новости. Дни массового посещения стартовали на военно-техническом форуме "Армия-2021" - теперь доступ на выставку по билетам открыт для всех желающих, заявил врио начальника Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Минобороны РФ генерал-майор Дмитрий Горбатенко.Форум проходит в подмосковной Кубинке в период с 22 по 28 августа. До сегодняшнего дня на него могли попасть только представители Вооруженных сил РФ, иностранные делегации, работники предприятий "оборонки" и журналисты."Сегодня, 26 августа, площадки форума открываются для массового посещения, при этом специалисты продолжат свою работу. Внесены изменения в транспортную логистику, усилены пассажирские маршруты на железнодорожных и автобусных направлениях", - сказал Горбатенко.По его словам, гостям выставки может быть интересна площадка концерна "Калашников" и многофункционального огневого центра парка "Патриот", где можно не только ознакомиться с новинками стрелкового оружия, но и пострелять самим под руководством опытных инструкторов.Кроме того, ярким событием вечерней программы пятого дня работы форума станет финал VI чемпионата по управлению беспилотниками "Дронбиатлон-2021", который начнется в 21.00 на площади у главной сцены "Армии" и завершится в 23.00 церемонией награждения победителей и призеров.

https://ria.ru/20210825/shoygu-1747244157.html

https://ria.ru/20210826/vooruzheniya-1747289066.html

кубинка

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безопасность, кубинка, патриот, дмитрий горбатенко, россия, форум "армия — 2021"