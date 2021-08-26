https://ria.ru/20210826/bezopasnost-1747309489.html
Выставка "Армия-2021" открылась для всех желающих
Выставка "Армия-2021" открылась для всех желающих - РИА Новости, 26.08.2021
Выставка "Армия-2021" открылась для всех желающих
Дни массового посещения стартовали на военно-техническом форуме "Армия-2021" - теперь доступ на выставку по билетам открыт для всех желающих, заявил врио... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T11:23
2021-08-26T11:23
2021-08-26T11:23
безопасность
кубинка
патриот
дмитрий горбатенко
россия
форум "армия — 2021"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/17/1746884175_0:172:3025:1874_1920x0_80_0_0_5857e376e4d69376e0edae25c9c13774.jpg
КУБИНКА (Московская обл.), 26 авг - РИА Новости. Дни массового посещения стартовали на военно-техническом форуме "Армия-2021" - теперь доступ на выставку по билетам открыт для всех желающих, заявил врио начальника Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Минобороны РФ генерал-майор Дмитрий Горбатенко.Форум проходит в подмосковной Кубинке в период с 22 по 28 августа. До сегодняшнего дня на него могли попасть только представители Вооруженных сил РФ, иностранные делегации, работники предприятий "оборонки" и журналисты."Сегодня, 26 августа, площадки форума открываются для массового посещения, при этом специалисты продолжат свою работу. Внесены изменения в транспортную логистику, усилены пассажирские маршруты на железнодорожных и автобусных направлениях", - сказал Горбатенко.По его словам, гостям выставки может быть интересна площадка концерна "Калашников" и многофункционального огневого центра парка "Патриот", где можно не только ознакомиться с новинками стрелкового оружия, но и пострелять самим под руководством опытных инструкторов.Кроме того, ярким событием вечерней программы пятого дня работы форума станет финал VI чемпионата по управлению беспилотниками "Дронбиатлон-2021", который начнется в 21.00 на площади у главной сцены "Армии" и завершится в 23.00 церемонией награждения победителей и призеров.
https://ria.ru/20210825/shoygu-1747244157.html
https://ria.ru/20210826/vooruzheniya-1747289066.html
кубинка
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/17/1746884175_148:0:2877:2047_1920x0_80_0_0_8aba2ce1d53319b1d638fa0b37cbdffc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, кубинка, патриот, дмитрий горбатенко, россия, форум "армия — 2021"
Выставка "Армия-2021" открылась для всех желающих
На форуме "Армия-2021" стартовали дни массового посещения