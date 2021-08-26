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Выставка "Армия-2021" открылась для всех желающих
Выставка "Армия-2021" открылась для всех желающих - РИА Новости, 26.08.2021
Выставка "Армия-2021" открылась для всех желающих
Дни массового посещения стартовали на военно-техническом форуме "Армия-2021" - теперь доступ на выставку по билетам открыт для всех желающих, заявил врио... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T11:23
2021-08-26T11:23
безопасность
кубинка
патриот
дмитрий горбатенко
россия
форум "армия — 2021"
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КУБИНКА (Московская обл.), 26 авг - РИА Новости. Дни массового посещения стартовали на военно-техническом форуме "Армия-2021" - теперь доступ на выставку по билетам открыт для всех желающих, заявил врио начальника Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Минобороны РФ генерал-майор Дмитрий Горбатенко.Форум проходит в подмосковной Кубинке в период с 22 по 28 августа. До сегодняшнего дня на него могли попасть только представители Вооруженных сил РФ, иностранные делегации, работники предприятий "оборонки" и журналисты."Сегодня, 26 августа, площадки форума открываются для массового посещения, при этом специалисты продолжат свою работу. Внесены изменения в транспортную логистику, усилены пассажирские маршруты на железнодорожных и автобусных направлениях", - сказал Горбатенко.По его словам, гостям выставки может быть интересна площадка концерна "Калашников" и многофункционального огневого центра парка "Патриот", где можно не только ознакомиться с новинками стрелкового оружия, но и пострелять самим под руководством опытных инструкторов.Кроме того, ярким событием вечерней программы пятого дня работы форума станет финал VI чемпионата по управлению беспилотниками "Дронбиатлон-2021", который начнется в 21.00 на площади у главной сцены "Армии" и завершится в 23.00 церемонией награждения победителей и призеров.
https://ria.ru/20210825/shoygu-1747244157.html
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безопасность, кубинка, патриот, дмитрий горбатенко, россия, форум "армия — 2021"
11:23 26.08.2021
 
Выставка "Армия-2021" открылась для всех желающих

На форуме "Армия-2021" стартовали дни массового посещения

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОткрытие международного военно-технического форума "Армия-2021"
Открытие международного военно-технического форума Армия-2021 - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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КУБИНКА (Московская обл.), 26 авг - РИА Новости. Дни массового посещения стартовали на военно-техническом форуме "Армия-2021" - теперь доступ на выставку по билетам открыт для всех желающих, заявил врио начальника Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий Минобороны РФ генерал-майор Дмитрий Горбатенко.
Форум проходит в подмосковной Кубинке в период с 22 по 28 августа. До сегодняшнего дня на него могли попасть только представители Вооруженных сил РФ, иностранные делегации, работники предприятий "оборонки" и журналисты.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время осмотра выставки на международном военно-техническом форуме Армия-2021 - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
Вчера, 18:29
Шойгу осмотрел экспозицию форума "Армия-2021"
"Сегодня, 26 августа, площадки форума открываются для массового посещения, при этом специалисты продолжат свою работу. Внесены изменения в транспортную логистику, усилены пассажирские маршруты на железнодорожных и автобусных направлениях", - сказал Горбатенко.
По его словам, гостям выставки может быть интересна площадка концерна "Калашников" и многофункционального огневого центра парка "Патриот", где можно не только ознакомиться с новинками стрелкового оружия, но и пострелять самим под руководством опытных инструкторов.
Кроме того, ярким событием вечерней программы пятого дня работы форума станет финал VI чемпионата по управлению беспилотниками "Дронбиатлон-2021", который начнется в 21.00 на площади у главной сцены "Армии" и завершится в 23.00 церемонией награждения победителей и призеров.
Флаги участников Международного форума АРМИЯ-2021 - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
09:07
На Сахалине и Курилах открылись выставки форума "Армия-2021"
 
БезопасностьКубинкаПатриотДмитрий ГорбатенкоРоссияФорум "Армия — 2021"
 
 
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