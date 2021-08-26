https://ria.ru/20210826/bespilotniki-1747297554.html

В Минобороны рассказали о новых ударных беспилотниках "Иноходец-РУ"

В Минобороны рассказали о новых ударных беспилотниках "Иноходец-РУ" - РИА Новости, 26.08.2021

В Минобороны рассказали о новых ударных беспилотниках "Иноходец-РУ"

Новые ударные беспилотники "Иноходец-РУ" (также известны как "Сириус") пойдут в войска с 2023 года, сообщил журналистам на форуме "Армия-2021" замминистра... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T10:09

2021-08-26T10:09

2021-08-26T10:09

безопасность

алексей криворучко

кронштадт

россия

форум "армия — 2021"

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ПАРК ПАТРИОТ (Московская область), 26 авг - РИА Новости. Новые ударные беспилотники "Иноходец-РУ" (также известны как "Сириус") пойдут в войска с 2023 года, сообщил журналистам на форуме "Армия-2021" замминистра обороны РФ Алексей Криворучко."Ожидаем поставку этих машин начиная с 2023 года", - сказал замминистра.Контракт на поставку "Иноходцев-РУ" был подписан между Минобороны и компанией "Кронштадт" в рамках форума."Иноходец-РУ" - дальнейшее развитие проекта ударных беспилотников "Иноходец" (другое название - "Орион"). "Иноходец-РУ" имеет два двигателя, большую взлетную массу и может нести больше полезной нагрузки.

https://ria.ru/20210822/mukha-1746738609.html

россия

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безопасность, алексей криворучко, кронштадт, россия, форум "армия — 2021"