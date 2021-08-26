08:56 26.08.2021 (обновлено: 10:51 26.08.2021)
В Минздраве назвали оптимальный срок беременности для вакцинации
Специалист Минздрава Долгушина считает срок беременности после 22 недель оптимальным для вакцинации
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках шприц с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Оптимальный для вакцинации от коронавируса срок беременности — после 22 недель, заявила главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава Наталья Долгушина.
Она напомнила, что COVID-19 приводит к увеличению риска акушерских осложнений и материнской смертности. Особенно он опасен для тех, у кого есть ожирение, сердечно-сосудистые патологии, хронические заболевания легких, печени и почек, сахарный диабет, онкология.
В конце июня в России сняли противопоказания для применения препарата "Гам-Ковид-Вак ("Спутник V") у беременных. По словам Долгушиной, лучше привиться заблаговременно, но если этого не произошло, профилактические меры необходимо принять во время вынашивания ребенка.
На прошлой неделе вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что иммунизация беременных спасает жизни и матери, и ребенка. Она отметила, что в большинстве случаев болезнь у вакцинированных протекает бессимптомно или в легкой форме.
Директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург, в свою очередь, сообщал, что "Спутник V" не сказывается на потомстве, "за исключением того, что антитела матери <...> передаются новорожденному".
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