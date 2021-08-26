Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210826/beremennost-1747288449.html
В Минздраве назвали оптимальный срок беременности для вакцинации
В Минздраве назвали оптимальный срок беременности для вакцинации - РИА Новости, 26.08.2021
В Минздраве назвали оптимальный срок беременности для вакцинации
Оптимальный для вакцинации от коронавируса срок беременности — после 22 недель, заявила главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T08:56
2021-08-26T10:51
распространение коронавируса
общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740977798_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_df9246a3057fda890c759c1ef1520a4d.jpg
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Оптимальный для вакцинации от коронавируса срок беременности — после 22 недель, заявила главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава Наталья Долгушина.Она напомнила, что COVID-19 приводит к увеличению риска акушерских осложнений и материнской смертности. Особенно он опасен для тех, у кого есть ожирение, сердечно-сосудистые патологии, хронические заболевания легких, печени и почек, сахарный диабет, онкология.В конце июня в России сняли противопоказания для применения препарата "Гам-Ковид-Вак ("Спутник V") у беременных. По словам Долгушиной, лучше привиться заблаговременно, но если этого не произошло, профилактические меры необходимо принять во время вынашивания ребенка.На прошлой неделе вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что иммунизация беременных спасает жизни и матери, и ребенка. Она отметила, что в большинстве случаев болезнь у вакцинированных протекает бессимптомно или в легкой форме.Директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург, в свою очередь, сообщал, что "Спутник V" не сказывается на потомстве, "за исключением того, что антитела матери &lt;...&gt; передаются новорожденному".
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740977798_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_42d758bb1a741c3c8848b435b201fa1e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
08:56 26.08.2021 (обновлено: 10:51 26.08.2021)
 
В Минздраве назвали оптимальный срок беременности для вакцинации

Специалист Минздрава Долгушина считает срок беременности после 22 недель оптимальным для вакцинации

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках шприц с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник держит в руках шприц с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Оптимальный для вакцинации от коронавируса срок беременности — после 22 недель, заявила главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава Наталья Долгушина.
Она напомнила, что COVID-19 приводит к увеличению риска акушерских осложнений и материнской смертности. Особенно он опасен для тех, у кого есть ожирение, сердечно-сосудистые патологии, хронические заболевания легких, печени и почек, сахарный диабет, онкология.
В конце июня в России сняли противопоказания для применения препарата "Гам-Ковид-Вак ("Спутник V") у беременных. По словам Долгушиной, лучше привиться заблаговременно, но если этого не произошло, профилактические меры необходимо принять во время вынашивания ребенка.
На прошлой неделе вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что иммунизация беременных спасает жизни и матери, и ребенка. Она отметила, что в большинстве случаев болезнь у вакцинированных протекает бессимптомно или в легкой форме.
Директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург, в свою очередь, сообщал, что "Спутник V" не сказывается на потомстве, "за исключением того, что антитела матери <...> передаются новорожденному".
Опрос
Вы привились от коронавируса?
Проголосовали:
18 июня, 12:41
 
Распространение коронавирусаОбществоРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:33На Украине попросили продлить транзит российского газа хотя бы до 2034 года
14:27В Подмосковье в ДТП с двумя "газелями" погиб мужчина
14:27Мосгорсуд отказался рассматривать вопрос о выдворении Уилана
14:26Кириенко призвал развивать инфраструктуру наукоградов России
14:22США и союзники эвакуировали из Афганистана свыше 95 тысяч человек
14:17В Москве задержали организаторов ячейки "Свидетелей Иеговы"*
14:17Борьба с природными пожарами в Якутии близка к завершению, заявили в МЧС
14:15В Уфе полицейские спасли ребенка, гулявшего по карнизу балкона
14:11Физики впервые наблюдали перемещения атомов в молекулах воды
14:06Twitter не оплатил наложенный в 2020 году штраф, заявили в Роскомнадзоре
14:02Суд оштрафовал Facebook на 15 миллионов рублей
13:57Путин одобрил идею создания музея и пантеона в Беслане
13:56Суд оштрафовал WhatsApp на четыре миллиона рублей
13:55Число природных пожаров в Свердловской области выросло до 60
13:53Суд оштрафовал Twitter на 17 миллионов рублей
13:48Путин призвал решить вопрос с качеством воды в Северной Осетии
13:48Миронов призвал вернуть смертную казнь для террористов и убийц детей
13:45ЕР, "Коммунисты России" и "Родина" обсудили борьбу с коронавирусом
13:39В ДНР предрекли исчезновение Украины
13:36Радионова раскритиковала отчетность компаний о заботе об экологии
Лента новостейМолния