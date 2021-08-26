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Наука
https://ria.ru/20210826/belgu-1747167189.html
В России получили препарат, который улучшит борьбу с раком почек
В России получили препарат, который улучшит борьбу с раком почек - РИА Новости, 26.08.2021
В России получили препарат, который улучшит борьбу с раком почек
Вещество, которое поможет серьезно повысить эффективность хирургического лечения рака почек, синтезировали ученые Белгородского государственного национального... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T09:00
2021-08-26T11:01
наука
белгородский государственный университет
навигатор абитуриента
университетская наука
белгород
россия
здоровье
рак
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МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Вещество, которое поможет серьезно повысить эффективность хирургического лечения рака почек, синтезировали ученые Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ "БелГУ"). По словам создателей, препарат позволит врачам устранять пораженные участки органа, не нанося при этом вреда здоровым тканям и организму в целом. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.Заболеваемость населения онкологическими патологиями мочеполовой системы растет, отмечают специалисты. Так, по данным Росстата, в период с 2010 по 2018 годы был отмечен рост числа случаев рака почек с 18,7 до 24,3 тысяч в год.При выявлении этого недуга на ранних этапах, по словам ученых, одним из оптимальных решений считается резекция почек, то есть удаление поврежденных участков органа. Подобные операции требуют создания особых ишемических условий, то есть искусственного снижения кровообращения. Как правило, для этого на почечную артерию налагают специальный зажим.Однако при действии зажима дольше 20-30 минут запускаются процессы, приводящие к кислородному голоданию здоровых участков почки, сужению почечных сосудов и воспалению. Поскольку резекция зачастую требует заметно больше времени, для поддержания корректной микроциркуляции крови в почке необходимы специальные препараты. Наиболее исследованное вещество с таким эффектом – один из гормонов человека, эритропоэтин.Этот препарат, в свою очередь, тоже имеет негативные побочные эффекты, серьезно ухудшающие качество терапии, – повышенное давление и высокий риск образования тромбов. Как объяснили специалисты НИУ "БелГУ", многолетняя клиническая практика показала, что эритропоэтину требуется замена с более деликатным действием.Решая эту проблему, специалисты НИИ Фармакологии живых систем НИУ "БелГУ" синтезировали вещество, имитирующее полезные для хирургов свойства эритропоэтина, но лишенное его недостатков. Как объяснили ученые, в отличие от гормона, новое вещество не провоцирует эритропоэз – образование новых красных кровяных телец, вызывающее побочные эффекты.Испытания препарата на лабораторных животных показали, по словам авторов, что изобретенное вещество обеспечивает эффективную и безопасную коррекцию микроциркуляции в почке на все время операции."Внутрибрюшинное введение крысам нашего пептида в дозировке 25 мкг/кг за 30 минут до ишемии при моделировании ишемически-реперфузионного повреждения почек дало достоверное повышение уровня микроциркуляции крови на срок до 24 часов после снятия зажима. Показатели качества микроциркуляции статистически намного выше, чем в группе животных, которым не делали инъекцию", – отметил Покровский.В настоящее время научный коллектив готовит новый препарат к клиническим испытаниям.
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белгородский государственный университет, навигатор абитуриента, университетская наука, белгород, россия, здоровье, рак
09:00 26.08.2021 (обновлено: 11:01 26.08.2021)
 

В России получили препарат, который улучшит борьбу с раком почек

© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos / vitanovski, Fotolia / nobeastsofierceГенетические мутации, ДНК
Генетические мутации, ДНК - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos / vitanovski, Fotolia / nobeastsofierce
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг – РИА Новости. Вещество, которое поможет серьезно повысить эффективность хирургического лечения рака почек, синтезировали ученые Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ "БелГУ"). По словам создателей, препарат позволит врачам устранять пораженные участки органа, не нанося при этом вреда здоровым тканям и организму в целом. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
Заболеваемость населения онкологическими патологиями мочеполовой системы растет, отмечают специалисты. Так, по данным Росстата, в период с 2010 по 2018 годы был отмечен рост числа случаев рака почек с 18,7 до 24,3 тысяч в год.
При выявлении этого недуга на ранних этапах, по словам ученых, одним из оптимальных решений считается резекция почек, то есть удаление поврежденных участков органа. Подобные операции требуют создания особых ишемических условий, то есть искусственного снижения кровообращения. Как правило, для этого на почечную артерию налагают специальный зажим.
Однако при действии зажима дольше 20-30 минут запускаются процессы, приводящие к кислородному голоданию здоровых участков почки, сужению почечных сосудов и воспалению. Поскольку резекция зачастую требует заметно больше времени, для поддержания корректной микроциркуляции крови в почке необходимы специальные препараты. Наиболее исследованное вещество с таким эффектом – один из гормонов человека, эритропоэтин.
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Этот препарат, в свою очередь, тоже имеет негативные побочные эффекты, серьезно ухудшающие качество терапии, – повышенное давление и высокий риск образования тромбов. Как объяснили специалисты НИУ "БелГУ", многолетняя клиническая практика показала, что эритропоэтину требуется замена с более деликатным действием.
Решая эту проблему, специалисты НИИ Фармакологии живых систем НИУ "БелГУ" синтезировали вещество, имитирующее полезные для хирургов свойства эритропоэтина, но лишенное его недостатков. Как объяснили ученые, в отличие от гормона, новое вещество не провоцирует эритропоэз – образование новых красных кровяных телец, вызывающее побочные эффекты.

"Полученный нами 11-членный пептид, воспроизводящий α-спираль B эритропоэтина, обеспечивает клеткам сосудов хороший защитный эффект за счет прочной связи с так называемым комплексом EPOR/βCR, расположенным на внешней поверхности клеток человека", – рассказал руководитель НИИ Фармакологии живых систем НИУ "БелГУ", профессор Михаил Покровский.

Испытания препарата на лабораторных животных показали, по словам авторов, что изобретенное вещество обеспечивает эффективную и безопасную коррекцию микроциркуляции в почке на все время операции.
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"Внутрибрюшинное введение крысам нашего пептида в дозировке 25 мкг/кг за 30 минут до ишемии при моделировании ишемически-реперфузионного повреждения почек дало достоверное повышение уровня микроциркуляции крови на срок до 24 часов после снятия зажима. Показатели качества микроциркуляции статистически намного выше, чем в группе животных, которым не делали инъекцию", – отметил Покровский.
В настоящее время научный коллектив готовит новый препарат к клиническим испытаниям.
 
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