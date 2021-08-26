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В Россоши ликвидировали крупную аварию на коллекторе
В Россоши ликвидировали крупную аварию на коллекторе - РИА Новости, 26.08.2021
В Россоши ликвидировали крупную аварию на коллекторе
Работы завершены на коллекторе в Россоши Воронежской области, где с воскресенья произошло пять порывов, в результате чего более половины города осталось без... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T10:31
2021-08-26T10:31
происшествия
воронежская область
россошанский район
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ВОРОНЕЖ, 26 авг - РИА Новости. Работы завершены на коллекторе в Россоши Воронежской области, где с воскресенья произошло пять порывов, в результате чего более половины города осталось без воды, а канализационные стоки попали в реку, сообщил губернатор региона Александр Гусев.Информация о провале грунта на канализационном коллекторе по улице Максима Горького в городе Россошь появилась утром 22 августа. Из-за аварии пришлось остановить подачу воды в части города. По данным на понедельник, под отключение попали свыше 300 многоквартирных домов с населением 33 153 человека, 19 социально значимых объектов, две больницы. Из-за сложившейся ситуации было объявлено, что детские сады города будут закрыты до устранения аварии.С воскресенья на коллекторе, по данным главы администрации Россошанского района Юрия Мишанкова, образовалось еще три провала. В ночь на среду - пятый по счету с момента аварии. Кроме того, в понедельник в реке Россошь в черте города был установлен факт гибели рыбы в результате попадания в воду канализационных стоков. В городе был объявлен режим ЧС, принято решение о срочном монтаже обводной линии."Сегодня ночью в Россоши завершились аварийные работы на месте коммунальной аварии на ул. Горького. Монтаж обводного наземного напорного коллектора длиной около 390 метров закончен примерно к 3 часам ночи. На полчаса раньше завершились работы на основном канализационном самотечном коллекторе, его запустили. Сейчас стоки на очистные сооружения уходят именно по нему. К 7.40 система водоснабжения города вышла на нормальный режим работы", - написал Гусев в своем Telegram-канале.По словам Гусева, всего заменили 91 метр аварийного трубопровода. Обводной коллектор в ближайшее время остается запасным."При запуске водозабора не выдержали водопроводные сети в районе ул. Малиновского. Несколько улиц к текущему моменту все же остаются без воды. Работники РКС устраняют локальную аварийную ситуацию", - сообщил губернатор.Население Россоши составляет 62,6 тысячи человек.Это вторая за полтора месяца авария на самотечном коллекторе диаметром 800 миллиметров на улице Максима Горького в Россоши. Восьмого июля по этой же причине без воды остались 323 многоквартирных дома с населением 33 150 человек, в том числе 4121 ребенок, 19 социально значимых объектов и две больницы. Работы по устранению аварии велись до 10 июля.
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происшествия, воронежская область, россошанский район
10:31 26.08.2021
 
В Россоши ликвидировали крупную аварию на коллекторе

В Россоши, где без воды остались 33 тысячи человек, ликвидировали аварию на коллекторе

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкКоллектор
Коллектор - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ВОРОНЕЖ, 26 авг - РИА Новости. Работы завершены на коллекторе в Россоши Воронежской области, где с воскресенья произошло пять порывов, в результате чего более половины города осталось без воды, а канализационные стоки попали в реку, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
Информация о провале грунта на канализационном коллекторе по улице Максима Горького в городе Россошь появилась утром 22 августа. Из-за аварии пришлось остановить подачу воды в части города. По данным на понедельник, под отключение попали свыше 300 многоквартирных домов с населением 33 153 человека, 19 социально значимых объектов, две больницы. Из-за сложившейся ситуации было объявлено, что детские сады города будут закрыты до устранения аварии.
С воскресенья на коллекторе, по данным главы администрации Россошанского района Юрия Мишанкова, образовалось еще три провала. В ночь на среду - пятый по счету с момента аварии. Кроме того, в понедельник в реке Россошь в черте города был установлен факт гибели рыбы в результате попадания в воду канализационных стоков. В городе был объявлен режим ЧС, принято решение о срочном монтаже обводной линии.
"Сегодня ночью в Россоши завершились аварийные работы на месте коммунальной аварии на ул. Горького. Монтаж обводного наземного напорного коллектора длиной около 390 метров закончен примерно к 3 часам ночи. На полчаса раньше завершились работы на основном канализационном самотечном коллекторе, его запустили. Сейчас стоки на очистные сооружения уходят именно по нему. К 7.40 система водоснабжения города вышла на нормальный режим работы", - написал Гусев в своем Telegram-канале.
По словам Гусева, всего заменили 91 метр аварийного трубопровода. Обводной коллектор в ближайшее время остается запасным.
"При запуске водозабора не выдержали водопроводные сети в районе ул. Малиновского. Несколько улиц к текущему моменту все же остаются без воды. Работники РКС устраняют локальную аварийную ситуацию", - сообщил губернатор.
Население Россоши составляет 62,6 тысячи человек.
Это вторая за полтора месяца авария на самотечном коллекторе диаметром 800 миллиметров на улице Максима Горького в Россоши. Восьмого июля по этой же причине без воды остались 323 многоквартирных дома с населением 33 150 человек, в том числе 4121 ребенок, 19 социально значимых объектов и две больницы. Работы по устранению аварии велись до 10 июля.
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