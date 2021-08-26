https://ria.ru/20210826/arest-1747286533.html

В Реутове арестовали санитарку пансионата, где жестоко обращались с людьми

В Реутове арестовали санитарку пансионата, где жестоко обращались с людьми - РИА Новости, 26.08.2021

В Реутове арестовали санитарку пансионата, где жестоко обращались с людьми

Подозреваемая в жестоком обращении с постояльцами дома престарелых в подмосковном Реутове санитарка арестована, сообщила помощник руководителя подмосковного... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T08:34

2021-08-26T08:34

2021-08-26T08:34

происшествия

реутов

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Подозреваемая в жестоком обращении с постояльцами дома престарелых в подмосковном Реутове санитарка арестована, сообщила помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Анна Тертичная.Ранее сообщалось, что следователи проверят информацию о жестоком обращении с постояльцами дома престарелых в Реутове. Противоправные действия санитарок были запечатлены на видеозаписи. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил проверку на контроль в центральном аппарате ведомства. Отмечалось, что следователи возбудили уголовное дело против сотрудницы дома престарелых."Арестована 54-летняя сотрудница пансионата по уходу за пожилыми людьми, подозреваемая в нанесении побоев нескольким постояльцам заведения (ст. 116 УК РФ-2 эпизода), - сказала Тертичная.По данным следствия, подозреваемая, являясь санитаркой, допускала жестокое обращение с постояльцами. Ее противоправные действия были также запечатлены на видео, которое было опубликовано в СМИ."В ходе допроса женщина признала свою вину и созналась в содеянном. В настоящее время продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы", - добавила Тертичная.

https://ria.ru/20210823/proverka-1746812770.html

https://ria.ru/20210810/izbienie-1745143038.html

реутов

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, реутов, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия