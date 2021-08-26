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В Реутове арестовали санитарку пансионата, где жестоко обращались с людьми
В Реутове арестовали санитарку пансионата, где жестоко обращались с людьми - РИА Новости, 26.08.2021
В Реутове арестовали санитарку пансионата, где жестоко обращались с людьми
Подозреваемая в жестоком обращении с постояльцами дома престарелых в подмосковном Реутове санитарка арестована, сообщила помощник руководителя подмосковного... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T08:34
2021-08-26T08:34
происшествия
реутов
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Подозреваемая в жестоком обращении с постояльцами дома престарелых в подмосковном Реутове санитарка арестована, сообщила помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Анна Тертичная.Ранее сообщалось, что следователи проверят информацию о жестоком обращении с постояльцами дома престарелых в Реутове. Противоправные действия санитарок были запечатлены на видеозаписи. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил проверку на контроль в центральном аппарате ведомства. Отмечалось, что следователи возбудили уголовное дело против сотрудницы дома престарелых."Арестована 54-летняя сотрудница пансионата по уходу за пожилыми людьми, подозреваемая в нанесении побоев нескольким постояльцам заведения (ст. 116 УК РФ-2 эпизода), - сказала Тертичная.По данным следствия, подозреваемая, являясь санитаркой, допускала жестокое обращение с постояльцами. Ее противоправные действия были также запечатлены на видео, которое было опубликовано в СМИ."В ходе допроса женщина признала свою вину и созналась в содеянном. В настоящее время продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы", - добавила Тертичная.
https://ria.ru/20210823/proverka-1746812770.html
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происшествия, реутов, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия
08:34 26.08.2021
 
В Реутове арестовали санитарку пансионата, где жестоко обращались с людьми

В Реутове арестовали санитарку дома престарелых, где жестоко обращались с постояльцами

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Подозреваемая в жестоком обращении с постояльцами дома престарелых в подмосковном Реутове санитарка арестована, сообщила помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Анна Тертичная.
Ранее сообщалось, что следователи проверят информацию о жестоком обращении с постояльцами дома престарелых в Реутове. Противоправные действия санитарок были запечатлены на видеозаписи. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил проверку на контроль в центральном аппарате ведомства. Отмечалось, что следователи возбудили уголовное дело против сотрудницы дома престарелых.
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В Подмосковье проверят сообщения о жестоком обращении в доме престарелых
"Арестована 54-летняя сотрудница пансионата по уходу за пожилыми людьми, подозреваемая в нанесении побоев нескольким постояльцам заведения (ст. 116 УК РФ-2 эпизода), - сказала Тертичная.
По данным следствия, подозреваемая, являясь санитаркой, допускала жестокое обращение с постояльцами. Ее противоправные действия были также запечатлены на видео, которое было опубликовано в СМИ.
"В ходе допроса женщина признала свою вину и созналась в содеянном. В настоящее время продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы", - добавила Тертичная.
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ПроисшествияРеутовАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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