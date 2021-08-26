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Вооруженные силы получат первый тяжелый ударный беспилотник "Альтиус"
Вооруженные силы получат первый тяжелый ударный беспилотник "Альтиус" - РИА Новости, 26.08.2021
Вооруженные силы получат первый тяжелый ударный беспилотник "Альтиус"
Первый тяжелый ударный комплекс с беспилотными летательными аппаратами "Альтиус" поступит в Вооруженные силы РФ осенью, сообщил журналистам на форуме... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T15:34
2021-08-26T15:34
2021-08-26T15:34
новое оружие россии
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
алексей криворучко
вооруженные силы рф
россия
форум "армия — 2021"
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ПАРК "ПАТРИОТ" (Московская область), 26 авг - РИА Новости. Первый тяжелый ударный комплекс с беспилотными летательными аппаратами "Альтиус" поступит в Вооруженные силы РФ осенью, сообщил журналистам на форуме "Армия-2021" замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.В российскую армию уже поступают и применяются ударные беспилотники "Форпост" и "Иноходец" (другое название - "Орион"), однако "Альтиус" будет первым ударным БПЛА тяжелого класса.Кроме того, на "Армии-2021" подписаны контракты на дополнительную серийную поставку ударных беспилотников "Форпост-Р" и первую серийную поставку беспилотников "Иноходец-РУ" (название разработчика - "Сириус").Также на форуме подписаны договоры на унифицированные авиационные средства поражения для применения со всех типов существующих и разрабатываемых ударных БПЛА.Ранее Криворучко сообщил, что ударный "Иноходец-РУ" ожидают в Вооруженных силах в 2023 году.
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), алексей криворучко, вооруженные силы рф, россия, форум "армия — 2021"
Вооруженные силы получат первый тяжелый ударный беспилотник "Альтиус"
Первый тяжелый ударный беспилотник "Альтиус" поступит в Вооруженные силы осенью