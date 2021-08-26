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В центре Афин во время ужина посла США и сенатора упал тополь
В центре Афин во время ужина посла США и сенатора упал тополь - РИА Новости, 26.08.2021
В центре Афин во время ужина посла США и сенатора упал тополь
Дерево упало на ресторан в центре Афин в то время, когда там ужинали посол США в Греции Джеффри Пайетт и глава комитета по международным делам сената США Роберт РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T08:38
2021-08-26T08:54
в мире
сша
москва
нато
роберт менендес
джеффри пайетт
марко рубио
россия
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АФИНЫ, 26 авг - РИА Новости. Дерево упало на ресторан в центре Афин в то время, когда там ужинали посол США в Греции Джеффри Пайетт и глава комитета по международным делам сената США Роберт Менендес, пострадали два человека, сообщает греческое общественное телевидение ERT.Инцидент произошел около пяти часов вечера в ресторане возле храма Афинской митрополии, в самом центре столицы. Тополь раскололся и упал на тенты над столиками, повредив их. Легкие травмы получил официант ресторана, более серьезно пострадал владелец заведения, сообщает ERT. Охрана увела американских чиновников с места происшествия, сообщает телеканал. К утру упавшее дерево было убрано.Менендес находится в Афинах по приглашению греческого "Комитета 2021" по празднования 200-летия начала греческой национально-освободительной революции. Утром сенатора примет премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, вечером Менендес выступит на мероприятии комитета в музее Акрополя.Сенатор-демократ Боб Менендес вместе с республиканцем Марко Рубио в 2019 году подготовили законопроект, меняющий стратегию США в Восточном Средиземноморье с учетом изменений в регионе. Законопроект предусматривает укрепление отношений с Грецией и Кипром. Целый ряд положений законопроекта направлен против России с целью "снижения ее злобного влияния в Восточном Средиземноморье". В частности, сенаторы предлагали вывести из эксплуатации военную технику, закупленную у Москвы, и заменить ее на оружие производства стран НАТО. Кипр и Греция тогда заявили, что не намерены запрещать заход в свои порты кораблей РФ по требованию США.Менендес находится в российском санкционном списке.
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в мире, сша, москва, нато, роберт менендес, джеффри пайетт, марко рубио, россия
08:38 26.08.2021 (обновлено: 08:54 26.08.2021)
 
В центре Афин во время ужина посла США и сенатора упал тополь

В Афинах во время ужина посла США Пайетта и сенатора Менендеса упал тополь

© РИА Новости / Костис Нтантамис / Перейти в фотобанкАфины
Афины - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© РИА Новости / Костис Нтантамис
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АФИНЫ, 26 авг - РИА Новости. Дерево упало на ресторан в центре Афин в то время, когда там ужинали посол США в Греции Джеффри Пайетт и глава комитета по международным делам сената США Роберт Менендес, пострадали два человека, сообщает греческое общественное телевидение ERT.
Инцидент произошел около пяти часов вечера в ресторане возле храма Афинской митрополии, в самом центре столицы. Тополь раскололся и упал на тенты над столиками, повредив их. Легкие травмы получил официант ресторана, более серьезно пострадал владелец заведения, сообщает ERT. Охрана увела американских чиновников с места происшествия, сообщает телеканал. К утру упавшее дерево было убрано.
Менендес находится в Афинах по приглашению греческого "Комитета 2021" по празднования 200-летия начала греческой национально-освободительной революции. Утром сенатора примет премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, вечером Менендес выступит на мероприятии комитета в музее Акрополя.
Сенатор-демократ Боб Менендес вместе с республиканцем Марко Рубио в 2019 году подготовили законопроект, меняющий стратегию США в Восточном Средиземноморье с учетом изменений в регионе. Законопроект предусматривает укрепление отношений с Грецией и Кипром. Целый ряд положений законопроекта направлен против России с целью "снижения ее злобного влияния в Восточном Средиземноморье". В частности, сенаторы предлагали вывести из эксплуатации военную технику, закупленную у Москвы, и заменить ее на оружие производства стран НАТО. Кипр и Греция тогда заявили, что не намерены запрещать заход в свои порты кораблей РФ по требованию США.
Менендес находится в российском санкционном списке.
Поваленное во время дождя дерево на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
7 августа, 16:40
На севере Москвы на проезжую часть упало дерево
 
В миреСШАМоскваНАТОРоберт МенендесДжеффри ПайеттМарко РубиоРоссия
 
 
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