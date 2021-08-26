https://ria.ru/20210826/afiny-1747286684.html

В центре Афин во время ужина посла США и сенатора упал тополь

В центре Афин во время ужина посла США и сенатора упал тополь - РИА Новости, 26.08.2021

В центре Афин во время ужина посла США и сенатора упал тополь

Дерево упало на ресторан в центре Афин в то время, когда там ужинали посол США в Греции Джеффри Пайетт и глава комитета по международным делам сената США Роберт РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T08:38

2021-08-26T08:38

2021-08-26T08:54

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джеффри пайетт

марко рубио

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АФИНЫ, 26 авг - РИА Новости. Дерево упало на ресторан в центре Афин в то время, когда там ужинали посол США в Греции Джеффри Пайетт и глава комитета по международным делам сената США Роберт Менендес, пострадали два человека, сообщает греческое общественное телевидение ERT.Инцидент произошел около пяти часов вечера в ресторане возле храма Афинской митрополии, в самом центре столицы. Тополь раскололся и упал на тенты над столиками, повредив их. Легкие травмы получил официант ресторана, более серьезно пострадал владелец заведения, сообщает ERT. Охрана увела американских чиновников с места происшествия, сообщает телеканал. К утру упавшее дерево было убрано.Менендес находится в Афинах по приглашению греческого "Комитета 2021" по празднования 200-летия начала греческой национально-освободительной революции. Утром сенатора примет премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, вечером Менендес выступит на мероприятии комитета в музее Акрополя.Сенатор-демократ Боб Менендес вместе с республиканцем Марко Рубио в 2019 году подготовили законопроект, меняющий стратегию США в Восточном Средиземноморье с учетом изменений в регионе. Законопроект предусматривает укрепление отношений с Грецией и Кипром. Целый ряд положений законопроекта направлен против России с целью "снижения ее злобного влияния в Восточном Средиземноморье". В частности, сенаторы предлагали вывести из эксплуатации военную технику, закупленную у Москвы, и заменить ее на оружие производства стран НАТО. Кипр и Греция тогда заявили, что не намерены запрещать заход в свои порты кораблей РФ по требованию США.Менендес находится в российском санкционном списке.

https://ria.ru/20210807/derevo-1744845374.html

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