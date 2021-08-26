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В Кремле ответили на вопрос о приеме мигрантов из Афганистана
В Кремле ответили на вопрос о приеме мигрантов из Афганистана - РИА Новости, 26.08.2021
В Кремле ответили на вопрос о приеме мигрантов из Афганистана
Россия пока не выработала позицию по приему мигрантов из Афганистана, где радикальное движение "Талибан"* захватило власть вооруженным путем, заявил... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T13:19
2021-08-26T13:19
2021-08-26T13:19
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
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дмитрий песков
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Россия пока не выработала позицию по приему мигрантов из Афганистана, где радикальное движение "Талибан"* захватило власть вооруженным путем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Какой-то сформулированной позиции на этот счет нет... Сейчас ведется работа и по линии наших миграционных властей, по линии министерства иностранных дел... Ситуация меняется, и сейчас остается очень много вопросов, поэтому позиция будет формулироваться уже по мере прояснения", - заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, есть ли у Москвы позиция по приему мигрантов из Афганистана.*Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, талибан, москва, дмитрий песков, россия
В Кремле ответили на вопрос о приеме мигрантов из Афганистана
Пресс-секретарь Песков: Россия пока не выработала позицию по приему мигрантов из Афганистана