Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210826/afganistan-1747310993.html
Помощники Байдена отключили его микрофон после вопроса об Афганистане
Помощники Байдена отключили его микрофон после вопроса об Афганистане - РИА Новости, 26.08.2021
Помощники Байдена отключили его микрофон после вопроса об Афганистане
Президент США Джо Байден решил пошутить, отвечая на вопрос журналиста об оставшихся в Афганистане американцах, однако в этот момент сотрудники Белого дома... РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T11:33
2021-08-26T13:33
в мире
сша
вашингтон (город)
талибан
доха
джо байден
захват власти в афганистане талибами
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746312502_291:84:2513:1334_1920x0_80_0_0_75296704268d60b92e80e29921841920.jpg
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Президент США Джо Байден решил пошутить, отвечая на вопрос журналиста об оставшихся в Афганистане американцах, однако в этот момент сотрудники Белого дома отключили ему микрофон.Во время пресс-конференции журналист спросил американского лидера, как он поступит, если солдаты останутся в исламской республике после крайнего срока (31 августа). Байден сначала ухмыльнулся, затем решил ответить на вопрос, но в эту секунду звук пропал. По данным RT, Байден сказал: "Ты будешь первым, кому я позвоню".Член палаты представителей Соединенных Штатов Ронни Джексон резко отреагировал на произошедшее. "Больной! Когда Байдена спросили, что он будет делать, если американцы окажутся запертыми в ловушке в Афганистане после 31 августа, он смеется, а его кураторы отключают звук. Для него это одна большая шутка. Это не смешно! Он должен немедленно уйти в отставку!" — возмутился конгрессмен.Ранее Байден, отвечая на вопрос об участии Вашингтона в обеспечении безопасности в аэропорту Кабула, перепутал название города. Он заявил, что власти постоянно контактируют с руководством "Талибана"* в афганской столице и столице Катара "Дахо". Позже в публикации Белого дома уточнили, что президент подразумевал Доху.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210824/tsru-1747118906.html
сша
вашингтон (город)
доха
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746312502_27:0:2758:2048_1920x0_80_0_0_9af4d5d538ba880ecc9fe41e1dcfafb8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, вашингтон (город), талибан, доха, джо байден
11:33 26.08.2021 (обновлено: 13:33 26.08.2021)
 
Помощники Байдена отключили его микрофон после вопроса об Афганистане

Помощники Байдена отключили его микрофон после вопроса об оставшихся в Афганистане американцах

© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 26.08.2021
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Президент США Джо Байден решил пошутить, отвечая на вопрос журналиста об оставшихся в Афганистане американцах, однако в этот момент сотрудники Белого дома отключили ему микрофон.
Во время пресс-конференции журналист спросил американского лидера, как он поступит, если солдаты останутся в исламской республике после крайнего срока (31 августа). Байден сначала ухмыльнулся, затем решил ответить на вопрос, но в эту секунду звук пропал. По данным RT, Байден сказал: "Ты будешь первым, кому я позвоню".
Член палаты представителей Соединенных Штатов Ронни Джексон резко отреагировал на произошедшее. "Больной! Когда Байдена спросили, что он будет делать, если американцы окажутся запертыми в ловушке в Афганистане после 31 августа, он смеется, а его кураторы отключают звук. Для него это одна большая шутка. Это не смешно! Он должен немедленно уйти в отставку!" — возмутился конгрессмен.
Ранее Байден, отвечая на вопрос об участии Вашингтона в обеспечении безопасности в аэропорту Кабула, перепутал название города. Он заявил, что власти постоянно контактируют с руководством "Талибана"* в афганской столице и столице Катара "Дахо". Позже в публикации Белого дома уточнили, что президент подразумевал Доху.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Президент США Джо Байден после выступления с заявлением по ситуации в Афганистане - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
24 августа, 23:16Захват власти в Афганистане талибами
Байден отказался комментировать заявления о переговорах ЦРУ с талибами
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАВашингтон (город)ТалибанДохаДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:27В Подмосковье в ДТП с двумя "газелями" погиб мужчина
14:27Мосгорсуд отказался рассматривать вопрос о выдворении Уилана
14:26Кириенко призвал развивать инфраструктуру наукоградов России
14:22США и союзники эвакуировали из Афганистана свыше 95 тысяч человек
14:17В Москве задержали организаторов ячейки "Свидетелей Иеговы"*
14:17Борьба с природными пожарами в Якутии близка к завершению, заявили в МЧС
14:15В Уфе полицейские спасли ребенка, гулявшего по карнизу балкона
14:11Физики впервые наблюдали перемещения атомов в молекулах воды
14:06Twitter не оплатил наложенный в 2020 году штраф, заявили в Роскомнадзоре
14:02Суд оштрафовал Facebook на 15 миллионов рублей
13:57Путин одобрил идею создания музея и пантеона в Беслане
13:56Суд оштрафовал WhatsApp на четыре миллиона рублей
13:55Число природных пожаров в Свердловской области выросло до 60
13:53Суд оштрафовал Twitter на 17 миллионов рублей
13:48Путин призвал решить вопрос с качеством воды в Северной Осетии
13:48Миронов призвал вернуть смертную казнь для террористов и убийц детей
13:45ЕР, "Коммунисты России" и "Родина" обсудили борьбу с коронавирусом
13:39В ДНР предрекли исчезновение Украины
13:36Радионова раскритиковала отчетность компаний о заботе об экологии
13:33Официальный курс евро на пятницу вырос на 48 копеек
Лента новостейМолния