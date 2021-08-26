11:33 26.08.2021 (обновлено: 13:33 26.08.2021)
Помощники Байдена отключили его микрофон после вопроса об Афганистане
Помощники Байдена отключили его микрофон после вопроса об оставшихся в Афганистане американцах
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Президент США Джо Байден решил пошутить, отвечая на вопрос журналиста об оставшихся в Афганистане американцах, однако в этот момент сотрудники Белого дома отключили ему микрофон.
Во время пресс-конференции журналист спросил американского лидера, как он поступит, если солдаты останутся в исламской республике после крайнего срока (31 августа). Байден сначала ухмыльнулся, затем решил ответить на вопрос, но в эту секунду звук пропал. По данным RT, Байден сказал: "Ты будешь первым, кому я позвоню".
SICK! When Biden’s asked what he’ll do if Americans are TRAPPED in Afghanistan after 8/31, he LAUGHS then his handlers cut off the audio. This is all one big joke to him. THIS IS NOT FUNNY! He needs to RESIGN immediately!— Ronny Jackson (@RonnyJacksonTX) August 25, 2021
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Член палаты представителей Соединенных Штатов Ронни Джексон резко отреагировал на произошедшее. "Больной! Когда Байдена спросили, что он будет делать, если американцы окажутся запертыми в ловушке в Афганистане после 31 августа, он смеется, а его кураторы отключают звук. Для него это одна большая шутка. Это не смешно! Он должен немедленно уйти в отставку!" — возмутился конгрессмен.
Ранее Байден, отвечая на вопрос об участии Вашингтона в обеспечении безопасности в аэропорту Кабула, перепутал название города. Он заявил, что власти постоянно контактируют с руководством "Талибана"* в афганской столице и столице Катара "Дахо". Позже в публикации Белого дома уточнили, что президент подразумевал Доху.
*Террористическая организация, запрещенная в России.