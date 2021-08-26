https://ria.ru/20210826/afganistan-1747310993.html

Помощники Байдена отключили его микрофон после вопроса об Афганистане

Помощники Байдена отключили его микрофон после вопроса об Афганистане - РИА Новости, 26.08.2021

Помощники Байдена отключили его микрофон после вопроса об Афганистане

Президент США Джо Байден решил пошутить, отвечая на вопрос журналиста об оставшихся в Афганистане американцах, однако в этот момент сотрудники Белого дома... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T11:33

2021-08-26T11:33

2021-08-26T13:33

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талибан

доха

джо байден

захват власти в афганистане талибами

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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Президент США Джо Байден решил пошутить, отвечая на вопрос журналиста об оставшихся в Афганистане американцах, однако в этот момент сотрудники Белого дома отключили ему микрофон.Во время пресс-конференции журналист спросил американского лидера, как он поступит, если солдаты останутся в исламской республике после крайнего срока (31 августа). Байден сначала ухмыльнулся, затем решил ответить на вопрос, но в эту секунду звук пропал. По данным RT, Байден сказал: "Ты будешь первым, кому я позвоню".Член палаты представителей Соединенных Штатов Ронни Джексон резко отреагировал на произошедшее. "Больной! Когда Байдена спросили, что он будет делать, если американцы окажутся запертыми в ловушке в Афганистане после 31 августа, он смеется, а его кураторы отключают звук. Для него это одна большая шутка. Это не смешно! Он должен немедленно уйти в отставку!" — возмутился конгрессмен.Ранее Байден, отвечая на вопрос об участии Вашингтона в обеспечении безопасности в аэропорту Кабула, перепутал название города. Он заявил, что власти постоянно контактируют с руководством "Талибана"* в афганской столице и столице Катара "Дахо". Позже в публикации Белого дома уточнили, что президент подразумевал Доху.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210824/tsru-1747118906.html

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вашингтон (город)

доха

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в мире, сша, вашингтон (город), талибан, доха, джо байден