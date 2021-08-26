https://ria.ru/20210826/afganistan-1747297366.html

Австралия эвакуировала из Афганистана четыре тысячи человек

Австралия эвакуировала из Афганистана четыре тысячи человек - РИА Новости, 26.08.2021

Австралия эвакуировала из Афганистана четыре тысячи человек

Австралия эвакуировала около 4000 человек из Афганистана за восемь дней, что в три раза больше, чем ожидалось изначально, заявил в четверг на пресс-конференции... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T10:09

2021-08-26T10:09

2021-08-26T10:09

захват власти в афганистане талибами

в мире

сша

талибан

австралия

канберра

афганистан

нато

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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Австралия эвакуировала около 4000 человек из Афганистана за восемь дней, что в три раза больше, чем ожидалось изначально, заявил в четверг на пресс-конференции в Канберре австралийский премьер-министр Скотт Моррисон."Минувшей ночью примерно 1200 человек были эвакуированы из Кабула шестью австралийскими рейсами и одним новозеландским", - сообщил Моррисон. По его словам, среди эвакуированных - австралийцы, афганцы и граждане других стран."Это значит, что в целом около 4000 человек удалось эвакуировать в результате этой операции за последние восемь дней с помощью 29 рейсов. Сейчас это, возможно, в три раза превышает то, что мы ожидали", - сказал премьер-министр.Эвакуацию проводят военно-транспортные самолеты, которые доставляют беженцев из захваченного талибами Афганистана на военные базы в Объединенных Арабских Эмиратах, а затем их отправляют в Австралию.По словам премьера, 639 эвакуированных уже прибыли в Австралию, в том числе 220 человек, которые прилетели в четверг. Из-за пандемии COVID-19 они остаются на две недели на карантине.Транскрипт выступления Моррисона на пресс-конференции опубликован на сайте главы австралийского правительства.В начале августа движение "Талибан"* активизировало наступление на правительственные силы в Афганистане. Талибы 15 августа вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец, затем 16 августа заявили, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула, один из самых маленьких регионов в стране по площади и населению. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню".Все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируют талибы. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на зарубежные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают военные США и других стран НАТО. Талибы заявили, что не намерены предоставлять американцам отсрочку для эвакуации граждан США после 31 августа.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20210826/afganistan-1747293044.html

https://ria.ru/20210826/afganistan-1747296716.html

сша

австралия

канберра

афганистан

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в мире, сша, талибан, австралия, канберра, афганистан, нато, скотт моррисон