https://ria.ru/20210826/adygeya-1747433545.html

В Адыгее ожидают роста экономики в 2021 году на уровне четырех процентов

В Адыгее ожидают роста экономики в 2021 году на уровне четырех процентов - РИА Новости, 26.08.2021

В Адыгее ожидают роста экономики в 2021 году на уровне четырех процентов

Восстановление экономической активности в Аыдгее позволит обеспечить рост экономики к концу 2021 года на уровне 4% с ВРП в 149,5 миллиардов рублей, сообщает... РИА Новости, 26.08.2021

2021-08-26T22:29

2021-08-26T22:29

2021-08-26T22:29

республика адыгея

экономика

республика адыгея

мурат кумпилов

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КРАСНОДАР, 26 авг - РИА Новости. Восстановление экономической активности в Аыдгее позволит обеспечить рост экономики к концу 2021 года на уровне 4% с ВРП в 149,5 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба республиканского правительства.​Кабмин Адыгеи проанализировал данные республиканского минэкономики об итогах социально-экономического развития региона за первое полугодие."По данным ведомства, Адыгея демонстрирует рост большинства показателей социально-экономического развития. Постепенное восстановление экономической активности позволит обеспечить рост экономики к концу 2021 года на уровне 4%, ожидаемый ВРП достигнет 149,5 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.Такие выводы подтверждаются рядом показателей. В частности, среднемесячная начисленная зарплата в первом полугодии превысила 34,2 тысячи рублей, показав 109,7-процентный рост к аналогичному периоду прошлого года. Среднедушевые денежные доходы населения республики выросли на 11,6% и достигли 29,4 тысячи рублей. Реальные денежные доходы населения выросли на 4,9%. При этом, уровень зарегистрированной безработицы снизился до 1,3%, а общей – до 8,3%. К концу года ожидается снижение безработицы до "допандемийного" уровня, сообщает пресс-служба.Отмечается, что рост в строительстве составил 120,1%, в эксплуатацию введено 204 тысячи квадратных метров жилья, что в вдвое больше, чем в январе-июне прошлого года. В сельхозотрасли отмечается снижение объемов производства, связанное с агроклиматическими условиями и снижением площади посевов зерновых и зернобобовых культур."Глава Адыгеи Мурат Кумпилов подчеркнул, что необходимо обеспечить эффективное использование земель сельхозназначения и не допускать снижения набранных темпов производства в отрасли. Также была поставлена задача – стимулировать предпринимательскую активность в реальном секторе… Также пристальное внимание руководства республики нацелено на сдерживание цен, особенно в сфере продовольствия", - добавляется в релизе.

https://ria.ru/20210729/adygeya-1743506595.html

https://ria.ru/20210823/kavkaz-1746949320.html

республика адыгея

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экономика, республика адыгея, мурат кумпилов