Группа ABBA выпустит новую музыку впервые почти за 40 лет

Группа ABBA выпустит новую музыку впервые почти за 40 лет - РИА Новости, 26.08.2021

Группа ABBA выпустит новую музыку впервые почти за 40 лет

2021-08-26T19:06

2021-08-26T19:06

2021-08-26T19:06

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. В Сети появился сайт под названием "ABBA Voyage" и его Twitter-аккаунт, что заинтриговало многих поклонников легендарного шведского коллектива, распавшегося около 40 лет назад. На сайте и в соцсети пользователям предлагают зарегистрироваться на ресурсе, чтобы первыми узнать о том, что выйдет 2 сентября этого года. По информации издания The Sun, ABBA после длительного перерыва представит пять новых песен. По информации The Sun, помимо новых песен, ожидается шоу с голограммами. Оно планировалось еще в 2019 году, но из-за пандемии коронавируса было перенесено. Последний студийный альбом группы "The Visitors" был представлен в 1981 году, а спустя более десяти лет были обнародованы еще три неизданные мелодии.ABBA — один из наиболее успешных коллективов за всю историю популярной музыки. Группа, основанная в 1972 году и названная по первым буквам имен исполнителей, стала популярна после победы на международном песенном конкурсе Евровидении-1974 с композицией "Waterloo". Ее до сих пор считают одной из величайших на международном песенном конкурсе. На пике славы ABBA состояла из двух супружеских пар: Бьорна Ульвеуса и Агнеты Фельтског, а также Бенни Андерссона и Анни-Фрид Лингстад. Однако обе эти семьи распались за время совместной работы в группе.

