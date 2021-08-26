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Группа ABBA выпустит новую музыку впервые почти за 40 лет
Группа ABBA выпустит новую музыку впервые почти за 40 лет - РИА Новости, 26.08.2021
Группа ABBA выпустит новую музыку впервые почти за 40 лет
ABBA Voyage" и его Twitter-аккаунт, что заинтриговало многих поклонников легендарного шведского коллектива, распавшегося около 40 лет назад. РИА Новости, 26.08.2021
2021-08-26T19:06
2021-08-26T19:06
2021-08-26T19:06
культура
abba
новости культуры
евровидение
музыка
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МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. В Сети появился сайт под названием "ABBA Voyage" и его Twitter-аккаунт, что заинтриговало многих поклонников легендарного шведского коллектива, распавшегося около 40 лет назад. На сайте и в соцсети пользователям предлагают зарегистрироваться на ресурсе, чтобы первыми узнать о том, что выйдет 2 сентября этого года. По информации издания The Sun, ABBA после длительного перерыва представит пять новых песен. По информации The Sun, помимо новых песен, ожидается шоу с голограммами. Оно планировалось еще в 2019 году, но из-за пандемии коронавируса было перенесено. Последний студийный альбом группы "The Visitors" был представлен в 1981 году, а спустя более десяти лет были обнародованы еще три неизданные мелодии.ABBA — один из наиболее успешных коллективов за всю историю популярной музыки. Группа, основанная в 1972 году и названная по первым буквам имен исполнителей, стала популярна после победы на международном песенном конкурсе Евровидении-1974 с композицией "Waterloo". Ее до сих пор считают одной из величайших на международном песенном конкурсе. На пике славы ABBA состояла из двух супружеских пар: Бьорна Ульвеуса и Агнеты Фельтског, а также Бенни Андерссона и Анни-Фрид Лингстад. Однако обе эти семьи распались за время совместной работы в группе.
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abba, новости культуры, евровидение, музыка
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости.
В Сети появился сайт
под названием "
ABBA Voyage" и его Twitter-аккаунт, что заинтриговало многих поклонников легендарного шведского коллектива, распавшегося около 40 лет назад.
На сайте и в соцсети пользователям предлагают зарегистрироваться на ресурсе, чтобы первыми узнать о том, что выйдет 2 сентября этого года.
По информации издания The Sun, ABBA после длительного перерыва представит
пять новых песен.
"ABBA наконец возвращаются и планируют выпустить свою первую за 39 лет новую музыку в следующую пятницу – это грандиозно", — сообщил инсайдер британскому таблоиду.
По информации The Sun, помимо новых песен, ожидается шоу с голограммами. Оно планировалось еще в 2019 году, но из-за пандемии коронавируса было перенесено.
"Наконец-то", "Спустя 39 лет", "Я невероятно счастлив и очень взволнован! ABBA вернулась!" — прокомментировали радостную новость поклонники.
Последний студийный альбом группы "The Visitors" был представлен в 1981 году, а спустя более десяти лет были обнародованы еще три неизданные мелодии.
ABBA — один из наиболее успешных коллективов за всю историю популярной музыки. Группа, основанная в 1972 году и названная по первым буквам имен исполнителей, стала популярна после победы на международном песенном конкурсе Евровидении-1974 с композицией "Waterloo". Ее до сих пор считают
одной из величайших на международном песенном конкурсе.
На пике славы ABBA состояла из двух супружеских пар: Бьорна Ульвеуса и Агнеты Фельтског, а также Бенни Андерссона и Анни-Фрид Лингстад. Однако обе эти семьи распались за время совместной работы в группе.