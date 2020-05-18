Названа величайшая песня в истории Евровидения

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Британские телезрители назвали величайшую песню в истории Британские телезрители назвали величайшую песню в истории Евровидения , сообщает Sky News

Победителя назвали в эфире программы Eurovision: Come Together, которая вышла на экраны вместо трансляции самого конкурса, отмененного из-за пандемии коронавируса.

По итогам голосования лучшей в истории конкурса стала песня "Waterloo" группы ABBA . Шведские артисты исполнили ее в 1974 году на Евровидении, прошедшем в английском городе Брайтон.

Композиция сразу возглавила хит-парады в разных странах. В итоге она разошлась тиражом более шести миллионов копий.