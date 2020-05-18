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Культура
2020-05-18T17:36
https://ria.ru/20200518/1571604875.html
Названа величайшая песня в истории Евровидения
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РИА Новости

Названа величайшая песня в истории Евровидения

11:51 18.05.2020 (обновлено: 17:36 18.05.2020)
56016
© AP Photo / Robert DearШведская группа ABBA на конкурсе "Евровидение-1974"
Шведская группа ABBA на конкурсе Евровидение-1974
© AP Photo / Robert Dear
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Британские телезрители назвали величайшую песню в истории Евровидения, сообщает Sky News.
Победителя назвали в эфире программы Eurovision: Come Together, которая вышла на экраны вместо трансляции самого конкурса, отмененного из-за пандемии коронавируса.
По итогам голосования лучшей в истории конкурса стала песня "Waterloo" группы ABBA. Шведские артисты исполнили ее в 1974 году на Евровидении, прошедшем в английском городе Брайтон.
Композиция сразу возглавила хит-парады в разных странах. В итоге она разошлась тиражом более шести миллионов копий.
Евровидение-2020 должно было пройти в Роттердаме в середине мая, однако Европейский вещательный союз отменил конкурс из-за пандемии коронавируса. Вместо финала конкурса организаторы провели онлайн-шоу.
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16 мая, 08:00Культура
Яркая история Евровидения: самые известные имена и громкие хиты
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Обсудить 19
КультураНовости культурыABBAЕвровидение
Популярные комментарии
В то время Евровидение было ещё музыкальным конкурсом ,а не политическим . Да и сравнить нынешних победителей с ABBA , это что сравнить день и ночь
18 мая, 13:46
valomakin
5310001
Более чем странные результаты голосования. А почему величайшей стала не песня бородатого мужчины, переодетого женщиной? В плане глубины погружения в поставленную проблему она намного ярче этой несерьёзной песенки.
18 мая, 14:29
Лилиана Жеманная
091006
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