Названа величайшая песня в истории Евровидения

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Британские телезрители назвали величайшую песню в истории Евровидения, сообщает Sky News.
Победителя назвали в эфире программы Eurovision: Come Together, которая вышла на экраны вместо трансляции самого конкурса, отмененного из-за пандемии коронавируса.
По итогам голосования лучшей в истории конкурса стала песня "Waterloo" группы ABBA. Шведские артисты исполнили ее в 1974 году на Евровидении, прошедшем в английском городе Брайтон.
Композиция сразу возглавила хит-парады в разных странах. В итоге она разошлась тиражом более шести миллионов копий.
Евровидение-2020 должно было пройти в Роттердаме в середине мая, однако Европейский вещательный союз отменил конкурс из-за пандемии коронавируса. Вместо финала конкурса организаторы провели онлайн-шоу.