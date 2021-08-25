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Киевский журналист рассказал о "зраде" на военном параде
Киевский журналист рассказал о "зраде" на военном параде - РИА Новости, 25.08.2021
Киевский журналист рассказал о "зраде" на военном параде
Украинский журналист Дмитрий Василец заявил в своем Facebook о "зраде" на военном параде в Киеве в честь Дня независимости страны. РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T06:17
2021-08-25T06:17
в мире
украина
киев
нато
день независимости украины
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МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Украинский журналист Дмитрий Василец заявил в своем Facebook о "зраде" на военном параде в Киеве в честь Дня независимости страны."Из авиационной военной техники на параде представлены: 1. Советские вертолеты Ми-24. 2. Советские вертолеты Ми-8. 3. Советские штурмовики Су-25. 4. Советские истребители Су-27. 5. Советский транспортник Ан-26. 6. Советский транспортник Ил-76. 7. Советский сверхтяжелый транспортник Ан-225. 8. Советский фронтовой бомбардировщик Су-24. 9. Советский транспортник Ан-70. 10. Советский истребитель МиГ-29", - перечислил Василец.По словам журналиста, это свидетельствует о полном провале "декоммунизации"."Зрада!" – сыронизировал он.Украина 24 августа отметила 30-ю годовщину независимости. По этому случаю прошел масштабный военный парад. В нем участвовали более четырех тысяч украинских военных, а также представители четырех десятков стран. В параде приняла участие авиация НАТО.С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий, в том числе, пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.
https://ria.ru/20210824/kiev-1747044846.html
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в мире, украина, киев, нато, день независимости украины
06:17 25.08.2021
 
Киевский журналист рассказал о "зраде" на военном параде

Украинский журналист Василец назвал "зрадой" советские самолеты на параде в День независимости

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПразднование 30-летия независимости Украины
Празднование 30-летия независимости Украины - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 25 авг – РИА Новости. Украинский журналист Дмитрий Василец заявил в своем Facebook о "зраде" на военном параде в Киеве в честь Дня независимости страны.
"Из авиационной военной техники на параде представлены: 1. Советские вертолеты Ми-24. 2. Советские вертолеты Ми-8. 3. Советские штурмовики Су-25. 4. Советские истребители Су-27. 5. Советский транспортник Ан-26. 6. Советский транспортник Ил-76. 7. Советский сверхтяжелый транспортник Ан-225. 8. Советский фронтовой бомбардировщик Су-24. 9. Советский транспортник Ан-70. 10. Советский истребитель МиГ-29", - перечислил Василец.
Лестница возле Киевской городской государственной администрации, облитая красной краской - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
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Постамент с украинским флагом возле Киевской администрации облили краской
По словам журналиста, это свидетельствует о полном провале "декоммунизации".
"Зрада!" – сыронизировал он.
Украина 24 августа отметила 30-ю годовщину независимости. По этому случаю прошел масштабный военный парад. В нем участвовали более четырех тысяч украинских военных, а также представители четырех десятков стран. В параде приняла участие авиация НАТО.
С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий, в том числе, пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.
Президент Украины Владимир Зеленский на военном параде ко Дню независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
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