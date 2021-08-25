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Офис Зеленского ответил на слова о причастности к нападению на Порошенко
Офис Зеленского ответил на слова о причастности к нападению на Порошенко - РИА Новости, 25.08.2021
Офис Зеленского ответил на слова о причастности к нападению на Порошенко
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал глупым заявление экс-президента страны Петра Порошенко, предположившего, что к обливанию его... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T13:47
2021-08-25T13:47
в мире
украина
киев
владимир зеленский
день независимости украины
петр порошенко
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КИЕВ, 25 авг – РИА Новости. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал глупым заявление экс-президента страны Петра Порошенко, предположившего, что к обливанию его зеленкой на марше волонтеров и ветеранов причастен глава государства Владимир Зеленский.Во вторник Порошенко облили зеленкой в центре Киева. Перед этим он принял участие в "Марше защитников Украины". Злоумышленника задержали. Правоохранители остановили нарушителя и доставили в Печерское управление полиции. Возбуждено дело по статье "хулиганство", нападавшему грозит до пяти лет лишения свободы. Порошенко заявил, что считает Зеленского причастным к этому инциденту и призвал не пытаться остановить участников акции "зеленой соплей"."Если Порошенко действительно заявил, что инцидент с зеленкой был попыткой остановить волонтеров и ветеранов, то это очень глупое заявление, даже как-то неловко за Порошенко. Эти люди защищали Украину от внешней агрессии и их не останавливали гораздо более серьезные вещи, чем зеленка", - заявил Подоляк в комментарии изданию "Лига".
https://ria.ru/20210720/krym-1742079347.html
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Экс-президента Украины Порошенко облили зеленкой в центре Киева
Экс-президента Украины Порошенко облили зеленкой в центре Киева
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, день независимости украины, петр порошенко
13:47 25.08.2021
 
Офис Зеленского ответил на слова о причастности к нападению на Порошенко

Офис Зеленского назвал слова о причастности президента к нападению на Порошенко глупыми

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КИЕВ, 25 авг – РИА Новости. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал глупым заявление экс-президента страны Петра Порошенко, предположившего, что к обливанию его зеленкой на марше волонтеров и ветеранов причастен глава государства Владимир Зеленский.
Во вторник Порошенко облили зеленкой в центре Киева. Перед этим он принял участие в "Марше защитников Украины". Злоумышленника задержали. Правоохранители остановили нарушителя и доставили в Печерское управление полиции. Возбуждено дело по статье "хулиганство", нападавшему грозит до пяти лет лишения свободы. Порошенко заявил, что считает Зеленского причастным к этому инциденту и призвал не пытаться остановить участников акции "зеленой соплей".
"Если Порошенко действительно заявил, что инцидент с зеленкой был попыткой остановить волонтеров и ветеранов, то это очень глупое заявление, даже как-то неловко за Порошенко. Эти люди защищали Украину от внешней агрессии и их не останавливали гораздо более серьезные вещи, чем зеленка", - заявил Подоляк в комментарии изданию "Лига".
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В миреУкраинаКиевВладимир ЗеленскийДень независимости УкраиныПетр Порошенко
 
 
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