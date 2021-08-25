https://ria.ru/20210825/zelenka-1747185988.html

Офис Зеленского ответил на слова о причастности к нападению на Порошенко

Офис Зеленского ответил на слова о причастности к нападению на Порошенко - РИА Новости, 25.08.2021

Офис Зеленского ответил на слова о причастности к нападению на Порошенко

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал глупым заявление экс-президента страны Петра Порошенко, предположившего, что к обливанию его... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T13:47

2021-08-25T13:47

2021-08-25T13:47

в мире

украина

киев

владимир зеленский

день независимости украины

петр порошенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/18/1747090307_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_daf8facbfbd780a0bd5a0c84e6e2d07c.jpg

КИЕВ, 25 авг – РИА Новости. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал глупым заявление экс-президента страны Петра Порошенко, предположившего, что к обливанию его зеленкой на марше волонтеров и ветеранов причастен глава государства Владимир Зеленский.Во вторник Порошенко облили зеленкой в центре Киева. Перед этим он принял участие в "Марше защитников Украины". Злоумышленника задержали. Правоохранители остановили нарушителя и доставили в Печерское управление полиции. Возбуждено дело по статье "хулиганство", нападавшему грозит до пяти лет лишения свободы. Порошенко заявил, что считает Зеленского причастным к этому инциденту и призвал не пытаться остановить участников акции "зеленой соплей"."Если Порошенко действительно заявил, что инцидент с зеленкой был попыткой остановить волонтеров и ветеранов, то это очень глупое заявление, даже как-то неловко за Порошенко. Эти люди защищали Украину от внешней агрессии и их не останавливали гораздо более серьезные вещи, чем зеленка", - заявил Подоляк в комментарии изданию "Лига".

https://ria.ru/20210720/krym-1742079347.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Экс-президента Украины Порошенко облили зеленкой в центре Киева Экс-президента Украины Порошенко облили зеленкой в центре Киева 2021-08-25T13:47 true PT0M20S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, киев, владимир зеленский, день независимости украины, петр порошенко