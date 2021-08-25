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В Госдуму внесли проект о праве наследников оспаривать в суде отцовство

В Госдуму внесли проект о праве наследников оспаривать в суде отцовство - РИА Новости, 25.08.2021

В Госдуму внесли проект о праве наследников оспаривать в суде отцовство

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, наделяющий наследников правом оспаривать в суде отцовство, документ опубликован в электронной базе данных нижней РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T18:55

2021-08-25T18:55

2021-08-25T19:11

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, наделяющий наследников правом оспаривать в суде отцовство, документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.Согласно пояснительной записке, сейчас запись родителей в книге записей рождений может быть оспорена только указанными в книге отцом или матерью ребенка, лицом, фактически являющегося родителем, самим ребенком, его опекуном, а также опекуном недееспособного родителя. При этом отмечается, что в настоящий момент суды отказывают в принятии исков наследников об оспаривании биологического родства со своим отцом.Таким образом, по мнению авторов документа, данная ситуация фактически отрицает возможность защиты интересов наследников лица, записанного в качестве отца ребенка в книге записей рождений на основании подложных документов."Законопроектом уточняется перечень лиц, имеющих право оспорить запись об отце ребенка в книге записей рождений. Таким правом наделяется наследник лица, записанного отцом ребенка. При этом требование об оспаривании отцовства подлежит удовлетворению в случае, если такая запись была произведена на основании подложных документов", - говорится в пояснительной записке.Кроме этого уточняется, что законопроект разработан в исполнение поручения вице-премьера Татьяны Голиковой от 12 марта 2021 года и направлен на исполнение постановления Конституционного Суда РФ от 2 марта 2021 года "По делу о проверке конституционности пункта 1 статьи 52 Семейного кодекса Российской Федерации, пункта 1 части первой статьи 134 и абзаца второго статьи 220 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой О.С. Шишкиной".

https://ria.ru/20210518/zaveschanie-1732733345.html

https://ria.ru/20210813/nasledstvo-1745566612.html

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общество, правительство рф, госдума рф, татьяна голикова, россия