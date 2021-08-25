https://ria.ru/20210825/zaderzhanie-1747145705.html
ФСБ задержала 31 террориста из "Катиба Таухид Валь-Джихад"*
ФСБ задержала 31 террориста из "Катиба Таухид Валь-Джихад"* - РИА Новости, 25.08.2021
ФСБ задержала 31 террориста из "Катиба Таухид Валь-Джихад"*
ФСБ совместно с МВД и Росгвардией задержала 31 члена "Катиба Таухид валь-Джихад"*, в их числе как рядовые участники, так и главари. РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T10:22
2021-08-25T10:22
2021-08-25T11:00
происшествия
сирия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
московский окружной военный суд
россия
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. ФСБ совместно с МВД и Росгвардией задержала 31 члена "Катиба Таухид валь-Джихад"*, в их числе как рядовые участники, так и главари.Спецоперация прошла в Москве, Новосибирске, Новосибирской области, Якутске, Красноярске и Канске.По данным следствия, задержанные вербовали и отправляли рекрутов в зоны боевых действий, финансировали боевиков в Сирии, а также призывали к совершению преступлений террористического характера.У них нашли запрещенную религиозную литературу, пропагандистские видеоматериалы, а также средства связи, электронные носители информации и банковские карты.Возбуждены уголовные дела, оперативно-разыскные мероприятия продолжаются."Катиба Таухид валь-Джихад"* — радикальная террористическая группировка, на счету которой несколько терактов на Ближнем Востоке.*Запрещена в России решением Московского окружного военного суда в 2019 году.
https://ria.ru/20210820/terrorizm-1746579168.html
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Задержание террористов ячейки "Катиба Таухид валь-Джихад"*. Кадры ФСБ
Силовики задержали в Москве и ряде других регионов РФ 31 члена запрещенной в стране террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад"*, они вербовали новых членов и отправляли их в Сирию, сообщили в ЦОС ФСБ РФ.
* Запрещена в России решением Московского окружного военного суда в 2019 году
2021-08-25T10:22
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РИА Новости
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происшествия, сирия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), московский окружной военный суд, россия
10:22 25.08.2021 (обновлено: 11:00 25.08.2021)
ФСБ задержала 31 террориста из "Катиба Таухид Валь-Джихад"*
ФСБ в Москве и ряде регионов задержала 31 террориста из "Катиба Таухид Валь-Джихад"*
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. ФСБ совместно с МВД и Росгвардией задержала 31 члена "Катиба Таухид валь-Джихад"*, в их числе как рядовые участники, так и главари.
Спецоперация прошла в Москве, Новосибирске
, Новосибирской области, Якутске
, Красноярске
и Канске
.
По данным следствия, задержанные вербовали и отправляли рекрутов в зоны боевых действий, финансировали боевиков в Сирии, а также призывали к совершению преступлений террористического характера.
У них нашли запрещенную религиозную литературу, пропагандистские видеоматериалы, а также средства связи, электронные носители информации и банковские карты.
Возбуждены уголовные дела, оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.
"Катиба Таухид валь-Джихад"* — радикальная террористическая группировка, на счету которой несколько терактов на Ближнем Востоке.
*Запрещена в России решением Московского окружного военного суда в 2019 году.