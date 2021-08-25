https://ria.ru/20210825/zaderzhanie-1747145705.html

ФСБ задержала 31 террориста из "Катиба Таухид Валь-Джихад"*

ФСБ задержала 31 террориста из "Катиба Таухид Валь-Джихад"* - РИА Новости, 25.08.2021

ФСБ задержала 31 террориста из "Катиба Таухид Валь-Джихад"*

ФСБ совместно с МВД и Росгвардией задержала 31 члена "Катиба Таухид валь-Джихад"*, в их числе как рядовые участники, так и главари. РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T10:22

2021-08-25T10:22

2021-08-25T11:00

происшествия

сирия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

московский окружной военный суд

россия

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. ФСБ совместно с МВД и Росгвардией задержала 31 члена "Катиба Таухид валь-Джихад"*, в их числе как рядовые участники, так и главари.Спецоперация прошла в Москве, Новосибирске, Новосибирской области, Якутске, Красноярске и Канске.По данным следствия, задержанные вербовали и отправляли рекрутов в зоны боевых действий, финансировали боевиков в Сирии, а также призывали к совершению преступлений террористического характера.У них нашли запрещенную религиозную литературу, пропагандистские видеоматериалы, а также средства связи, электронные носители информации и банковские карты.Возбуждены уголовные дела, оперативно-разыскные мероприятия продолжаются."Катиба Таухид валь-Джихад"* — радикальная террористическая группировка, на счету которой несколько терактов на Ближнем Востоке.*Запрещена в России решением Московского окружного военного суда в 2019 году.

https://ria.ru/20210820/terrorizm-1746579168.html

сирия

россия

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Задержание террористов ячейки "Катиба Таухид валь-Джихад"*. Кадры ФСБ Силовики задержали в Москве и ряде других регионов РФ 31 члена запрещенной в стране террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад"*, они вербовали новых членов и отправляли их в Сирию, сообщили в ЦОС ФСБ РФ. * Запрещена в России решением Московского окружного военного суда в 2019 году 2021-08-25T10:22 true PT2M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, сирия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), московский окружной военный суд, россия