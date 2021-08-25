Ямал вошел в пятерку рейтинга развития государственно-частного партнерства
Ямал вошел в пятерку федерального рейтинга развития государственно-частного партнерства
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 авг - РИА Новости. Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) вошел в топ-5 федерального рейтинга развития государственно-частного партнерства, сообщает правительство региона.
"Министерство экономического развития России подвело итоги рейтинга регионов по уровню развития государственно-частного партнерства за 2020 год. Итоги озвучил замглавы Минэкономразвития Илья Торосов на совещании с регионами в формате видеоконференцсвязи. Ямал занял пятое место среди 85 субъектов", - говорится в сообщении.
На высокие позиции округа в рейтинге оказала влияние реализация сразу нескольких проектов. В октябре 2020 года открыто движение по Пуровскому мосту – это первый в стране пример строительства транспортной инфраструктуры общего пользования без бюджетных средств. Мост, которого в округе ждали почти 40 лет, построен меньше чем за два года с опережением графика, отмечают власти.
В декабре 2020 года началось строительство нового терминала аэропорта в Новом Уренгое. Это первая в России концессия на модернизацию аэропортовой инфраструктуры. Проект реализуется по инициативе губернатора Ямала Дмитрия Артюхова. Новый современный терминал с телетрапами и теплыми выходами к автобусам возведут в 2022 году. Параллельно в рамках концессии ведется реконструкция взлетно-посадочной полосы. После ее завершения аэропорт сможет без ограничения принимать современные пассажирские воздушные суда типа Boeing 737-800 и транспортные самолеты типа Ан-124.
"По инициативе губернатора механизм государственно-частного партнерства успешно используется на Ямале для реализации проектов в самых разных сферах. В округе выстроена системная работа. Большое внимание мы уделяем настройке эффективной схемы взаимодействия между участниками проектов. Стараемся максимально оперативно реагировать на обращения инвесторов, ориентированы на поиск взаимовыгодных решений", - приводятся в сообщении слова руководителя проектного офиса Ямало-Ненецкого автономного округа Олега Клочкова.
Рейтинг уровня развития государственно-частного партнерства составляется ежегодно. В оценке принимают участие 85 субъектов Российской Федерации. При формировании учитывается опыт региона в реализации проектов, развитие институциональной среды и нормативно-правовое обеспечение сферы государственно-частного партнерства, уточняет пресс-служба.