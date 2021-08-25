https://ria.ru/20210825/yamal-1747161025.html

Ямал вошел в пятерку рейтинга развития государственно-частного партнерства

Ямал вошел в пятерку рейтинга развития государственно-частного партнерства - РИА Новости, 25.08.2021

Ямал вошел в пятерку рейтинга развития государственно-частного партнерства

Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) вошел в топ-5 федерального рейтинга развития государственно-частного партнерства, сообщает правительство региона. РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T11:40

2021-08-25T11:40

2021-08-25T11:40

ямало-ненецкий автономный округ

экономика

новый уренгой

ямал

ан-124

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

boeing 737-800

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 авг - РИА Новости. Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) вошел в топ-5 федерального рейтинга развития государственно-частного партнерства, сообщает правительство региона."Министерство экономического развития России подвело итоги рейтинга регионов по уровню развития государственно-частного партнерства за 2020 год. Итоги озвучил замглавы Минэкономразвития Илья Торосов на совещании с регионами в формате видеоконференцсвязи. Ямал занял пятое место среди 85 субъектов", - говорится в сообщении.На высокие позиции округа в рейтинге оказала влияние реализация сразу нескольких проектов. В октябре 2020 года открыто движение по Пуровскому мосту – это первый в стране пример строительства транспортной инфраструктуры общего пользования без бюджетных средств. Мост, которого в округе ждали почти 40 лет, построен меньше чем за два года с опережением графика, отмечают власти.В декабре 2020 года началось строительство нового терминала аэропорта в Новом Уренгое. Это первая в России концессия на модернизацию аэропортовой инфраструктуры. Проект реализуется по инициативе губернатора Ямала Дмитрия Артюхова. Новый современный терминал с телетрапами и теплыми выходами к автобусам возведут в 2022 году. Параллельно в рамках концессии ведется реконструкция взлетно-посадочной полосы. После ее завершения аэропорт сможет без ограничения принимать современные пассажирские воздушные суда типа Boeing 737-800 и транспортные самолеты типа Ан-124."По инициативе губернатора механизм государственно-частного партнерства успешно используется на Ямале для реализации проектов в самых разных сферах. В округе выстроена системная работа. Большое внимание мы уделяем настройке эффективной схемы взаимодействия между участниками проектов. Стараемся максимально оперативно реагировать на обращения инвесторов, ориентированы на поиск взаимовыгодных решений", - приводятся в сообщении слова руководителя проектного офиса Ямало-Ненецкого автономного округа Олега Клочкова.Рейтинг уровня развития государственно-частного партнерства составляется ежегодно. В оценке принимают участие 85 субъектов Российской Федерации. При формировании учитывается опыт региона в реализации проектов, развитие институциональной среды и нормативно-правовое обеспечение сферы государственно-частного партнерства, уточняет пресс-служба.

https://ria.ru/20210818/poezdka-1746232366.html

https://ria.ru/20210804/yamal-1744341683.html

https://ria.ru/20210723/yanao-1742602326.html

новый уренгой

ямал

россия

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