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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
https://ria.ru/20210825/yamal-1747161025.html
Ямал вошел в пятерку рейтинга развития государственно-частного партнерства
Ямал вошел в пятерку рейтинга развития государственно-частного партнерства - РИА Новости, 25.08.2021
Ямал вошел в пятерку рейтинга развития государственно-частного партнерства
Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) вошел в топ-5 федерального рейтинга развития государственно-частного партнерства, сообщает правительство региона. РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T11:40
2021-08-25T11:40
ямало-ненецкий автономный округ
экономика
новый уренгой
ямал
ан-124
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
boeing 737-800
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 авг - РИА Новости. Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) вошел в топ-5 федерального рейтинга развития государственно-частного партнерства, сообщает правительство региона."Министерство экономического развития России подвело итоги рейтинга регионов по уровню развития государственно-частного партнерства за 2020 год. Итоги озвучил замглавы Минэкономразвития Илья Торосов на совещании с регионами в формате видеоконференцсвязи. Ямал занял пятое место среди 85 субъектов", - говорится в сообщении.На высокие позиции округа в рейтинге оказала влияние реализация сразу нескольких проектов. В октябре 2020 года открыто движение по Пуровскому мосту – это первый в стране пример строительства транспортной инфраструктуры общего пользования без бюджетных средств. Мост, которого в округе ждали почти 40 лет, построен меньше чем за два года с опережением графика, отмечают власти.В декабре 2020 года началось строительство нового терминала аэропорта в Новом Уренгое. Это первая в России концессия на модернизацию аэропортовой инфраструктуры. Проект реализуется по инициативе губернатора Ямала Дмитрия Артюхова. Новый современный терминал с телетрапами и теплыми выходами к автобусам возведут в 2022 году. Параллельно в рамках концессии ведется реконструкция взлетно-посадочной полосы. После ее завершения аэропорт сможет без ограничения принимать современные пассажирские воздушные суда типа Boeing 737-800 и транспортные самолеты типа Ан-124."По инициативе губернатора механизм государственно-частного партнерства успешно используется на Ямале для реализации проектов в самых разных сферах. В округе выстроена системная работа. Большое внимание мы уделяем настройке эффективной схемы взаимодействия между участниками проектов. Стараемся максимально оперативно реагировать на обращения инвесторов, ориентированы на поиск взаимовыгодных решений", - приводятся в сообщении слова руководителя проектного офиса Ямало-Ненецкого автономного округа Олега Клочкова.Рейтинг уровня развития государственно-частного партнерства составляется ежегодно. В оценке принимают участие 85 субъектов Российской Федерации. При формировании учитывается опыт региона в реализации проектов, развитие институциональной среды и нормативно-правовое обеспечение сферы государственно-частного партнерства, уточняет пресс-служба.
https://ria.ru/20210818/poezdka-1746232366.html
https://ria.ru/20210804/yamal-1744341683.html
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экономика, новый уренгой, ямал, ан-124, ямало-ненецкий автономный округ (янао), boeing 737-800, россия
11:40 25.08.2021
 
Ямал вошел в пятерку рейтинга развития государственно-частного партнерства

Ямал вошел в пятерку федерального рейтинга развития государственно-частного партнерства

© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкСовременная жилая застройка в Салехарде
Современная жилая застройка в Салехарде - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Мария Плотникова
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 авг - РИА Новости. Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) вошел в топ-5 федерального рейтинга развития государственно-частного партнерства, сообщает правительство региона.
"Министерство экономического развития России подвело итоги рейтинга регионов по уровню развития государственно-частного партнерства за 2020 год. Итоги озвучил замглавы Минэкономразвития Илья Торосов на совещании с регионами в формате видеоконференцсвязи. Ямал занял пятое место среди 85 субъектов", - говорится в сообщении.
Жители Ямала рассказали об ожиданиях от поездки губернатора по региону - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
18 августа, 15:43Ямало-Ненецкий автономный округ
Жители Ямала рассказали об ожиданиях от поездки губернатора по региону
На высокие позиции округа в рейтинге оказала влияние реализация сразу нескольких проектов. В октябре 2020 года открыто движение по Пуровскому мосту – это первый в стране пример строительства транспортной инфраструктуры общего пользования без бюджетных средств. Мост, которого в округе ждали почти 40 лет, построен меньше чем за два года с опережением графика, отмечают власти.
В декабре 2020 года началось строительство нового терминала аэропорта в Новом Уренгое. Это первая в России концессия на модернизацию аэропортовой инфраструктуры. Проект реализуется по инициативе губернатора Ямала Дмитрия Артюхова. Новый современный терминал с телетрапами и теплыми выходами к автобусам возведут в 2022 году. Параллельно в рамках концессии ведется реконструкция взлетно-посадочной полосы. После ее завершения аэропорт сможет без ограничения принимать современные пассажирские воздушные суда типа Boeing 737-800 и транспортные самолеты типа Ан-124.
Здание правительства Ямало-Ненецкого автономного округа - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
4 августа, 14:31Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямал попал в федеральный тренд на обновление школ, заданный президентом
"По инициативе губернатора механизм государственно-частного партнерства успешно используется на Ямале для реализации проектов в самых разных сферах. В округе выстроена системная работа. Большое внимание мы уделяем настройке эффективной схемы взаимодействия между участниками проектов. Стараемся максимально оперативно реагировать на обращения инвесторов, ориентированы на поиск взаимовыгодных решений", - приводятся в сообщении слова руководителя проектного офиса Ямало-Ненецкого автономного округа Олега Клочкова.
Рейтинг уровня развития государственно-частного партнерства составляется ежегодно. В оценке принимают участие 85 субъектов Российской Федерации. При формировании учитывается опыт региона в реализации проектов, развитие институциональной среды и нормативно-правовое обеспечение сферы государственно-частного партнерства, уточняет пресс-служба.
Салехард - РИА Новости, 1920, 23.07.2021
23 июля, 18:19Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямал стал лидером по расселению аварийного жилья среди регионов УрФО
 
Ямало-Ненецкий автономный округЭкономикаНовый УренгойЯмалАн-124Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Boeing 737-800Россия
 
 
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