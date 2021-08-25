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Руденя: педагоги тверских образовательных учреждений получат выплаты

Руденя: педагоги тверских образовательных учреждений получат выплаты - РИА Новости, 25.08.2021

Руденя: педагоги тверских образовательных учреждений получат выплаты

Педагоги школ, колледжей и детских садов Тверской области получат единовременную региональную выплату в размере 10 тысяч рублей, другие сотрудники упомянутых... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T13:02

2021-08-25T13:02

2021-08-25T13:02

тверская область

общество

тверская область

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ТВЕРЬ, 25 авг – РИА Новости. Педагоги школ, колледжей и детских садов Тверской области получат единовременную региональную выплату в размере 10 тысяч рублей, другие сотрудники упомянутых образовательных учреждений - по 5 тысяч рублей – соответствующее решение принял губернатор области Игорь Рувденя, сообщает пресс-служба областного правительства."Хочу поблагодарить вас за работу в непростой период 2020-2021 года. Несмотря на пандемию коронавируса вы воспитывали наших детей, проводили уроки, реализовывали программы дополнительного образования", - сказал глава региона на педагогической конференции работников и руководителей образовательных учреждений Тверской области "Образование Верхневолжья: стратегия развития".Руденя также сообщил, что за последние четыре года в регионе капитально отремонтированы 455 учреждений, а со следующего, 2022 года, стартует новая федеральная программа по комплексному капремонту зданий школ. Планируется, что в Верхневолжье программа охватит 49 образовательных организаций.

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общество, тверская область