Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
https://ria.ru/20210825/vyplaty-1747178519.html
Руденя: педагоги тверских образовательных учреждений получат выплаты
Руденя: педагоги тверских образовательных учреждений получат выплаты - РИА Новости, 25.08.2021
Руденя: педагоги тверских образовательных учреждений получат выплаты
Педагоги школ, колледжей и детских садов Тверской области получат единовременную региональную выплату в размере 10 тысяч рублей, другие сотрудники упомянутых... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T13:02
2021-08-25T13:02
тверская область
общество
тверская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/19/1747176594_0:80:2000:1205_1920x0_80_0_0_54e4661f89e87c0f72f102acd33577a9.jpg
ТВЕРЬ, 25 авг – РИА Новости. Педагоги школ, колледжей и детских садов Тверской области получат единовременную региональную выплату в размере 10 тысяч рублей, другие сотрудники упомянутых образовательных учреждений - по 5 тысяч рублей – соответствующее решение принял губернатор области Игорь Рувденя, сообщает пресс-служба областного правительства."Хочу поблагодарить вас за работу в непростой период 2020-2021 года. Несмотря на пандемию коронавируса вы воспитывали наших детей, проводили уроки, реализовывали программы дополнительного образования", - сказал глава региона на педагогической конференции работников и руководителей образовательных учреждений Тверской области "Образование Верхневолжья: стратегия развития".Руденя также сообщил, что за последние четыре года в регионе капитально отремонтированы 455 учреждений, а со следующего, 2022 года, стартует новая федеральная программа по комплексному капремонту зданий школ. Планируется, что в Верхневолжье программа охватит 49 образовательных организаций.
https://ria.ru/20210820/remont-1746573123.html
тверская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/19/1747176594_0:0:1708:1280_1920x0_80_0_0_503b788b6439877e035ca3094f3dd3d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, тверская область
13:02 25.08.2021
 

Руденя: педагоги тверских образовательных учреждений получат выплаты

© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиРуденя: педагоги тверских образовательных учреждений получат выплаты
Руденя: педагоги тверских образовательных учреждений получат выплаты - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 25 авг – РИА Новости. Педагоги школ, колледжей и детских садов Тверской области получат единовременную региональную выплату в размере 10 тысяч рублей, другие сотрудники упомянутых образовательных учреждений - по 5 тысяч рублей – соответствующее решение принял губернатор области Игорь Рувденя, сообщает пресс-служба областного правительства.
"Хочу поблагодарить вас за работу в непростой период 2020-2021 года. Несмотря на пандемию коронавируса вы воспитывали наших детей, проводили уроки, реализовывали программы дополнительного образования", - сказал глава региона на педагогической конференции работников и руководителей образовательных учреждений Тверской области "Образование Верхневолжья: стратегия развития".
Воспитатель читает детям сказку в комнате отдыха детского сада. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 20.08.2021
20 августа, 16:37Тверская область
Руденя: в Верхневолжье за три года отремонтировано 365 школ и детсадов
Руденя также сообщил, что за последние четыре года в регионе капитально отремонтированы 455 учреждений, а со следующего, 2022 года, стартует новая федеральная программа по комплексному капремонту зданий школ. Планируется, что в Верхневолжье программа охватит 49 образовательных организаций.
 
Тверская областьОбществоТверская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:03Япония направила протест России в связи с планами по стрельбам у Итурупа
06:56WP: американцев доставят в аэропорт Кабула через специальные пункты сбора
06:41Инфекционист рассказала о последствиях легкой формы COVID-19
06:30Мишленовский повар поделился быстрым рецептом вкусной пасты
06:27Глава минобороны Британии предложил афганцам уезжать из страны по земле
06:27Минтруд изменит правила начисления соцвыплат на детей
06:10Эксперты рассказали, в каком возрасте водители наносят в ДТП больше ущерба
06:08Названы продукты, улучшающие работу мозга
06:05Новосибирское ГИБДД раскрыло подробности аварии с микроавтобусом
05:58На Камчатке оценили финансовые потери из-за запрета полетов "Витязь-Аэро"
05:13В Новосибирске семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом
05:05Эксперт предупредил об опасности ухудшения криминогенной ситуации в России
04:31Прибывших из Афганистана в Россию обрабатывают дезинфицирующим раствором
04:15Американский фрегат разнесли во время учений
04:11Эксперт рассказала, чем грозит привычка наедаться фруктами впрок
04:09Врач предупредил о вреде курения и употребления алкоголя при COVID-19
03:47Разработчик РЛС рассказал, как Россия следит за американскими F-35
03:26Адвокат объяснил, как меняются правила вступления в наследство
03:19Главный педиатр Москвы рассказал, какую одежду не стоит выбирать для школы
03:16Названы главные страхи родителей за детей
Лента новостейМолния