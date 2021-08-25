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Путин анонсировал выплаты сотрудникам силовых ведомств
Путин анонсировал выплаты сотрудникам силовых ведомств - РИА Новости, 25.08.2021
Путин анонсировал выплаты сотрудникам силовых ведомств
Президент России Владимир Путин на втором этапе съезда "Единой России" объявил, что сотрудники правоохранительных ведомств и военнослужащие получат по 15 тысяч... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T01:03
2021-08-25T01:03
общество
владимир путин
единая россия
антон силуанов
ольга баталина
антон котяков
россия
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на втором этапе съезда "Единой России" объявил, что сотрудники правоохранительных ведомств и военнослужащие получат по 15 тысяч рублей.По его словам, данную выплату все получат в одинаковом размере - вне зависимости от званий. "Пусть эту выплату получат все в одинаковом размере, вне зависимости от количества звезд на погонах, ну извините, все равны в данном случае должны быть, как в бане, никаких здесь не должно быть на этот счет разговоров", - отметил он.Глава государства также предложил распространить выплату на курсантов военных училищ.Выплаты пенсионерамРанее Путин на встрече с представителями "Единой России" заявил о необходимости дополнительной разовой выплаты всем категориям пенсионеров в размере 10 тысяч рублей. Во вторник президент подписал соответствующий указ, выплаты должны быть произведены в сентябре. Выплату получат все пенсионеры - и работающие, и нет.При этом самим гражданам не нужно подавать никаких заявлений — все бумаги подготовит Пенсионный фонд.Путин объяснил свое решение тем, что выплата в размере тысячи рублей "подъедается" инфляцией, причем для пенсионеров эти последствия ощущаются острее, поскольку их структура потребления несколько отличается.По словам замминистра труда Ольги Баталиной, новые единовременные выплаты коснутся порядка 43 миллионов пенсионеров, они могут осуществляться вместе с доставкой пенсии. Как сообщил министр финансов Антон Силуанов, на единовременные выплаты пенсионерам и военнослужащим из бюджета потребуется порядка 500 миллиардов рублей."Школьные выплаты"Со 2 августа началось предоставление "школьных" выплат в размере 10 тысяч рублей. Предполагалось, что выплаты начнутся с 16 августа, однако Путин поручил начать их досрочно, со 2 августа, чтобы была возможность не спеша подготовиться к учебному году.Как рассказал глава Минтруда Антон Котяков, выплаты к началу учебного года получили родители свыше 20 миллионов детей - это 98% всех, кому положена такая меры поддержки.В министерстве напомнили, что единовременная выплата предназначена на детей в возрасте от 6 до 18 лет, а также для граждан с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, которые продолжают обучение по общеобразовательным программам.При этом заявление на выплату можно направить до 1 ноября 2021 года.
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общество, владимир путин, единая россия, антон силуанов, ольга баталина, антон котяков, россия
01:03 25.08.2021
 
Путин анонсировал выплаты сотрудникам силовых ведомств

Президент Путин предложил выплатить военнослужащим и сотрудникам МВД по 15 тысяч рублей

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на XX съезде Всероссийской политической партии "Единая Россия"
Президент РФ Владимир Путин на XX съезде Всероссийской политической партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на втором этапе съезда "Единой России" объявил, что сотрудники правоохранительных ведомств и военнослужащие получат по 15 тысяч рублей.
По его словам, данную выплату все получат в одинаковом размере - вне зависимости от званий. "Пусть эту выплату получат все в одинаковом размере, вне зависимости от количества звезд на погонах, ну извините, все равны в данном случае должны быть, как в бане, никаких здесь не должно быть на этот счет разговоров", - отметил он.
Президент РФ Владимир Путин на XX съезде Всероссийской политической партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
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Выплаты пенсионерам

Ранее Путин на встрече с представителями "Единой России" заявил о необходимости дополнительной разовой выплаты всем категориям пенсионеров в размере 10 тысяч рублей. Во вторник президент подписал соответствующий указ, выплаты должны быть произведены в сентябре. Выплату получат все пенсионеры - и работающие, и нет.
При этом самим гражданам не нужно подавать никаких заявлений — все бумаги подготовит Пенсионный фонд.
Путин объяснил свое решение тем, что выплата в размере тысячи рублей "подъедается" инфляцией, причем для пенсионеров эти последствия ощущаются острее, поскольку их структура потребления несколько отличается.
По словам замминистра труда Ольги Баталиной, новые единовременные выплаты коснутся порядка 43 миллионов пенсионеров, они могут осуществляться вместе с доставкой пенсии. Как сообщил министр финансов Антон Силуанов, на единовременные выплаты пенсионерам и военнослужащим из бюджета потребуется порядка 500 миллиардов рублей.
Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
Вчера, 17:59
Путин призвал запретить автоматическое списание соцвыплат за долги

"Школьные выплаты"

Со 2 августа началось предоставление "школьных" выплат в размере 10 тысяч рублей. Предполагалось, что выплаты начнутся с 16 августа, однако Путин поручил начать их досрочно, со 2 августа, чтобы была возможность не спеша подготовиться к учебному году.
Как рассказал глава Минтруда Антон Котяков, выплаты к началу учебного года получили родители свыше 20 миллионов детей - это 98% всех, кому положена такая меры поддержки.
В министерстве напомнили, что единовременная выплата предназначена на детей в возрасте от 6 до 18 лет, а также для граждан с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, которые продолжают обучение по общеобразовательным программам.
При этом заявление на выплату можно направить до 1 ноября 2021 года.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
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ОбществоВладимир ПутинЕдиная РоссияАнтон СилуановОльга БаталинаАнтон КотяковРоссия
 
 
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