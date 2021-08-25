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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210825/vyksa-1747055955.html
Арт-фестиваль в Выксе станет еще более локальным, заявили организаторы
Арт-фестиваль в Выксе станет еще более локальным, заявили организаторы - РИА Новости, 25.08.2021
Арт-фестиваль в Выксе станет еще более локальным, заявили организаторы
Фестиваль "Выкса|Арт-овраг", первая часть которого пройдет с 27 по 29 августа в Нижегородской области в Выксе, станет более ориентированным на местную культуру... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T06:52
2021-08-25T06:52
культура
искусство
нижегородская область
выкса
ирина пегова
зарядье
федор павлов-андреевич
дмитрий брусникин
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Фестиваль "Выкса|Арт-овраг", первая часть которого пройдет с 27 по 29 августа в Нижегородской области в Выксе, станет более ориентированным на местную культуру и повестку, сообщил его директор, художник Федор Павлов-Андреевич.По его словам, это будет полная "выксунизация": “Мы решили отказаться от гастрольных принципов, а вместо этого породниться с городом”.В этом году фестиваль отмечает свое десятилетие. Кроме того, он захватит не три дня, как было раньше, а два уикэнда (второй — с 24 по 26 сентября).Программа первого весьма насыщенная. В частности, перформанс куратора Кати Бочавар "Триоратория", цирковое представление “Пап-ап”, два больших музыкальных концерта на городской площади: группы Zventa Sventana и дуэта "Аигел".Одно из главных событий “Арт-оврага”— резиденция писательницы Людмилы Петрушевской. Кроме посвященной ей выставки, планируются два спектакля. Во-первых, "Карамзин. Деревенский дневник" Алины Насибуллиной, в котором играют воспитанники социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Второй, "Он в Аргентине", — это оммаж режиссеру Дмитрию Брусникину с участием Розы Хайруллиной и уроженки Выксы Ирины Пеговой.А еще можно провести ночь в здании Выксунского исторического музея: заснуть в спальных мешках и под музыку Евгения Горбунова, а утром заняться йогой на лодочной станции.Из арт-объектов главным станет "Пустой пьедестал" Чарльза Ренфро, автора московского парка "Зарядье".
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нижегородская область
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искусство, нижегородская область, выкса, ирина пегова, зарядье, федор павлов-андреевич, дмитрий брусникин, новости культуры, что посмотреть , куда поехать в выходные
06:52 25.08.2021
 

Арт-фестиваль в Выксе станет еще более локальным, заявили организаторы

© Фото : пресс-служба фестиваля "Выкса | Арт-Овраг"Инсталляция "Все это не сон", автор Тима Радя
Инсталляция Все это не сон, автор Тима Радя - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© Фото : пресс-служба фестиваля "Выкса | Арт-Овраг"
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Фестиваль "Выкса|Арт-овраг", первая часть которого пройдет с 27 по 29 августа в Нижегородской области в Выксе, станет более ориентированным на местную культуру и повестку, сообщил его директор, художник Федор Павлов-Андреевич.
По его словам, это будет полная "выксунизация": “Мы решили отказаться от гастрольных принципов, а вместо этого породниться с городом”.
В этом году фестиваль отмечает свое десятилетие. Кроме того, он захватит не три дня, как было раньше, а два уикэнда (второй — с 24 по 26 сентября).
Программа первого весьма насыщенная. В частности, перформанс куратора Кати Бочавар "Триоратория", цирковое представление “Пап-ап”, два больших музыкальных концерта на городской площади: группы Zventa Sventana и дуэта "Аигел".
Одно из главных событий “Арт-оврага”— резиденция писательницы Людмилы Петрушевской. Кроме посвященной ей выставки, планируются два спектакля. Во-первых, "Карамзин. Деревенский дневник" Алины Насибуллиной, в котором играют воспитанники социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Второй, "Он в Аргентине", — это оммаж режиссеру Дмитрию Брусникину с участием Розы Хайруллиной и уроженки Выксы Ирины Пеговой.
© Фото : пресс-служба фестиваля "Выкса | Арт-Овраг" / Игнат Козлов"Выкса 10 000", Миша Most, 2017 год
Выкса 10 000, Миша Most, 2017 год - РИА Новости, 1920, 24.08.2021
© Фото : пресс-служба фестиваля "Выкса | Арт-Овраг" / Игнат Козлов
"Выкса 10 000", Миша Most, 2017 год
А еще можно провести ночь в здании Выксунского исторического музея: заснуть в спальных мешках и под музыку Евгения Горбунова, а утром заняться йогой на лодочной станции.
Из арт-объектов главным станет "Пустой пьедестал" Чарльза Ренфро, автора московского парка "Зарядье".
Фрагмент парных ваз с рукоятями в виде лебедей на выставке Произведения Императорского стеклянного завода XIX - начала XX века в Государственном историческом музее в Москве - РИА Новости, 1920, 22.08.2021
22 августа, 08:00Культура
За стеклом: о хрустальных мечтах и постельной дипломатии российских царей
 
КультураИскусствоНижегородская областьВыксаИрина ПеговаЗарядьеФедор Павлов-АндреевичДмитрий БрусникинНовости культурычто посмотретькуда поехать в выходные
 
 
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