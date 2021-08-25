https://ria.ru/20210825/vyksa-1747055955.html

Арт-фестиваль в Выксе станет еще более локальным, заявили организаторы

Арт-фестиваль в Выксе станет еще более локальным, заявили организаторы - РИА Новости, 25.08.2021

Арт-фестиваль в Выксе станет еще более локальным, заявили организаторы

Фестиваль "Выкса|Арт-овраг", первая часть которого пройдет с 27 по 29 августа в Нижегородской области в Выксе, станет более ориентированным на местную культуру... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T06:52

2021-08-25T06:52

2021-08-25T06:52

культура

искусство

нижегородская область

выкса

ирина пегова

зарядье

федор павлов-андреевич

дмитрий брусникин

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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Фестиваль "Выкса|Арт-овраг", первая часть которого пройдет с 27 по 29 августа в Нижегородской области в Выксе, станет более ориентированным на местную культуру и повестку, сообщил его директор, художник Федор Павлов-Андреевич.По его словам, это будет полная "выксунизация": “Мы решили отказаться от гастрольных принципов, а вместо этого породниться с городом”.В этом году фестиваль отмечает свое десятилетие. Кроме того, он захватит не три дня, как было раньше, а два уикэнда (второй — с 24 по 26 сентября).Программа первого весьма насыщенная. В частности, перформанс куратора Кати Бочавар "Триоратория", цирковое представление “Пап-ап”, два больших музыкальных концерта на городской площади: группы Zventa Sventana и дуэта "Аигел".Одно из главных событий “Арт-оврага”— резиденция писательницы Людмилы Петрушевской. Кроме посвященной ей выставки, планируются два спектакля. Во-первых, "Карамзин. Деревенский дневник" Алины Насибуллиной, в котором играют воспитанники социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Второй, "Он в Аргентине", — это оммаж режиссеру Дмитрию Брусникину с участием Розы Хайруллиной и уроженки Выксы Ирины Пеговой.А еще можно провести ночь в здании Выксунского исторического музея: заснуть в спальных мешках и под музыку Евгения Горбунова, а утром заняться йогой на лодочной станции.Из арт-объектов главным станет "Пустой пьедестал" Чарльза Ренфро, автора московского парка "Зарядье".

https://ria.ru/20210822/vystavka-1746134945.html

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искусство, нижегородская область, выкса, ирина пегова, зарядье, федор павлов-андреевич, дмитрий брусникин, новости культуры, что посмотреть , куда поехать в выходные