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КПРФ обратилась в президиум ВС из-за снятия Грудинина с выборов в Госдуму
КПРФ обратилась в президиум ВС из-за снятия Грудинина с выборов в Госдуму - РИА Новости, 25.08.2021
КПРФ обратилась в президиум ВС из-за снятия Грудинина с выборов в Госдуму
КПРФ обратилась в президиум Верховного суда России в связи с отказом судом Павлу Грудинину в участии в выборах в Госдуму, заявил в среду лидер коммунистов... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T14:11
2021-08-25T20:50
политика
геннадий зюганов
генеральная прокуратура рф
европейский суд по правам человека (еспч)
госдума рф
кпрф
выборы в государственную думу
павел грудинин
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. КПРФ обратилась в президиум Верховного суда России в связи с отказом судом Павлу Грудинину в участии в выборах в Госдуму, заявил в среду лидер коммунистов Геннадий Зюганов.Апелляционная коллегия Верховного суда России ранее отклонила жалобу Компартии на исключение Павла Грудинина из федерального списка КПРФ на выборах в Госдуму. Теперь решение вступило в законную силу."Мы обратились сейчас в президиум Верховного суда и просим его рассмотреть в ближайшие дни… Все документы у вас есть, вам не надо никаких дополнительных материалов", — сказал Зюганов на пресс-конференции, обращаясь к судьям ВС России.При этом он отметил, что КПРФ намерена обратиться по делу Грудинина и в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), однако все же надеется прежде всего на отечественное правосудие."Я абсолютно уверен, что ЕСПЧ восстановит в правах Грудинина, но боюсь, что это будет уже за рамками предвыборной кампании", – добавил Зюганов.В своей жалобе коммунисты указывали, что у Грудинина нет зарубежных активов, а документы, свидетельствующие об обратном, получены с нарушением установленного порядка и ссылаться на них нельзя. Представители ЦИК, в свою очередь, настаивали, что Грудинин продолжает владеть акциями компании, зарегистрированной в Белизе. По их данным, компания сначала была ликвидирована, но затем восстановлена.Верховный суд России 9 августа отклонил жалобу Компартии на отказ ЦИК допустить к парламентским выборам директора подмосковного ЗАО "Совхоз имени Ленина" Грудинина, который изначально шел под третьим номером в федеральной части списка КПРФ. Партия опротестовала это решение.Ранее в ЦИК поступило письмо от экс-супруги Грудинина о том, что у него есть доля в иностранной компании. По информации Генпрокуратуры, представленной на заседании ЦИК, Грудинин действительно продолжает владеть 16,6 тысячами акций Bontro LTD, зарегистрированной в Белизе. В итоге Центризбирком зарегистрировал федеральный список из 344 кандидатов в Госдуму от КПРФ, исключив из него Грудинина по указанным выше основаниям.Компартия подала жалобу в Верховный суд, заявив, что решение Центризбиркома считает "необоснованным и незаконным", нарушающим ее право на равноправное участие в выборах и право Грудинина быть избранным депутатом.В жалобе КПРФ отмечалось, что в основу выводов Генпрокуратуры легли "два нотариально заверенных документа на английском языке, которые не легализованы в России и не имеют юридической силы на территории РФ". Отмечается, что прокуратурой сведения получены от компании "Пруденшиал Траст Корпорейшн Лимитед", которая не являлась реестродержателем Bontro LTD и сведениями о владельцах не обладала.В партии подчеркивают, что Грудинин подал в ЦИК заверенные документы, которые свидетельствуют об отчуждении иностранных финансовых инструментов в 2017 году и последующей ликвидации компании Bontro LTD 27 декабря 2018 года.
https://ria.ru/20210819/grudinin-1746372765.html
https://ria.ru/20210818/zyuganov-1746144911.html
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политика, геннадий зюганов, генеральная прокуратура рф, европейский суд по правам человека (еспч), госдума рф, кпрф, выборы в государственную думу, павел грудинин, россия
14:11 25.08.2021 (обновлено: 20:50 25.08.2021)
 
КПРФ обратилась в президиум ВС из-за снятия Грудинина с выборов в Госдуму

Лидер КПРФ Зюганов: партия обратилась в президиум ВС из-за снятия Грудинина с выборов в Госдуму

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкДиректор ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павел Грудинин перед началом ХVIII Съезда КПРФ в Московской области
Директор ЗАО Совхоз имени Ленина Павел Грудинин перед началом ХVIII Съезда КПРФ в Московской области - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. КПРФ обратилась в президиум Верховного суда России в связи с отказом судом Павлу Грудинину в участии в выборах в Госдуму, заявил в среду лидер коммунистов Геннадий Зюганов.
Апелляционная коллегия Верховного суда России ранее отклонила жалобу Компартии на исключение Павла Грудинина из федерального списка КПРФ на выборах в Госдуму. Теперь решение вступило в законную силу.
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"Мы обратились сейчас в президиум Верховного суда и просим его рассмотреть в ближайшие дни… Все документы у вас есть, вам не надо никаких дополнительных материалов", — сказал Зюганов на пресс-конференции, обращаясь к судьям ВС России.
При этом он отметил, что КПРФ намерена обратиться по делу Грудинина и в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), однако все же надеется прежде всего на отечественное правосудие.
"Я абсолютно уверен, что ЕСПЧ восстановит в правах Грудинина, но боюсь, что это будет уже за рамками предвыборной кампании", – добавил Зюганов.
В своей жалобе коммунисты указывали, что у Грудинина нет зарубежных активов, а документы, свидетельствующие об обратном, получены с нарушением установленного порядка и ссылаться на них нельзя. Представители ЦИК, в свою очередь, настаивали, что Грудинин продолжает владеть акциями компании, зарегистрированной в Белизе. По их данным, компания сначала была ликвидирована, но затем восстановлена.
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Верховный суд России 9 августа отклонил жалобу Компартии на отказ ЦИК допустить к парламентским выборам директора подмосковного ЗАО "Совхоз имени Ленина" Грудинина, который изначально шел под третьим номером в федеральной части списка КПРФ. Партия опротестовала это решение.
Ранее в ЦИК поступило письмо от экс-супруги Грудинина о том, что у него есть доля в иностранной компании. По информации Генпрокуратуры, представленной на заседании ЦИК, Грудинин действительно продолжает владеть 16,6 тысячами акций Bontro LTD, зарегистрированной в Белизе. В итоге Центризбирком зарегистрировал федеральный список из 344 кандидатов в Госдуму от КПРФ, исключив из него Грудинина по указанным выше основаниям.
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Компартия подала жалобу в Верховный суд, заявив, что решение Центризбиркома считает "необоснованным и незаконным", нарушающим ее право на равноправное участие в выборах и право Грудинина быть избранным депутатом.
В жалобе КПРФ отмечалось, что в основу выводов Генпрокуратуры легли "два нотариально заверенных документа на английском языке, которые не легализованы в России и не имеют юридической силы на территории РФ". Отмечается, что прокуратурой сведения получены от компании "Пруденшиал Траст Корпорейшн Лимитед", которая не являлась реестродержателем Bontro LTD и сведениями о владельцах не обладала.
В партии подчеркивают, что Грудинин подал в ЦИК заверенные документы, которые свидетельствуют об отчуждении иностранных финансовых инструментов в 2017 году и последующей ликвидации компании Bontro LTD 27 декабря 2018 года.
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ПолитикаГеннадий ЗюгановГенеральная прокуратура РФЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)Госдума РФКПРФВыборы в Государственную думуПавел ГрудининРоссия
 
 
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