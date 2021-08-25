14:11 25.08.2021 (обновлено: 20:50 25.08.2021)
КПРФ обратилась в президиум ВС из-за снятия Грудинина с выборов в Госдуму
Лидер КПРФ Зюганов: партия обратилась в президиум ВС из-за снятия Грудинина с выборов в Госдуму
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкДиректор ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павел Грудинин перед началом ХVIII Съезда КПРФ в Московской области
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. КПРФ обратилась в президиум Верховного суда России в связи с отказом судом Павлу Грудинину в участии в выборах в Госдуму, заявил в среду лидер коммунистов Геннадий Зюганов.
Апелляционная коллегия Верховного суда России ранее отклонила жалобу Компартии на исключение Павла Грудинина из федерального списка КПРФ на выборах в Госдуму. Теперь решение вступило в законную силу.
"Мы обратились сейчас в президиум Верховного суда и просим его рассмотреть в ближайшие дни… Все документы у вас есть, вам не надо никаких дополнительных материалов", — сказал Зюганов на пресс-конференции, обращаясь к судьям ВС России.
При этом он отметил, что КПРФ намерена обратиться по делу Грудинина и в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), однако все же надеется прежде всего на отечественное правосудие.
"Я абсолютно уверен, что ЕСПЧ восстановит в правах Грудинина, но боюсь, что это будет уже за рамками предвыборной кампании", – добавил Зюганов.
В своей жалобе коммунисты указывали, что у Грудинина нет зарубежных активов, а документы, свидетельствующие об обратном, получены с нарушением установленного порядка и ссылаться на них нельзя. Представители ЦИК, в свою очередь, настаивали, что Грудинин продолжает владеть акциями компании, зарегистрированной в Белизе. По их данным, компания сначала была ликвидирована, но затем восстановлена.
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Верховный суд России 9 августа отклонил жалобу Компартии на отказ ЦИК допустить к парламентским выборам директора подмосковного ЗАО "Совхоз имени Ленина" Грудинина, который изначально шел под третьим номером в федеральной части списка КПРФ. Партия опротестовала это решение.
Ранее в ЦИК поступило письмо от экс-супруги Грудинина о том, что у него есть доля в иностранной компании. По информации Генпрокуратуры, представленной на заседании ЦИК, Грудинин действительно продолжает владеть 16,6 тысячами акций Bontro LTD, зарегистрированной в Белизе. В итоге Центризбирком зарегистрировал федеральный список из 344 кандидатов в Госдуму от КПРФ, исключив из него Грудинина по указанным выше основаниям.
Компартия подала жалобу в Верховный суд, заявив, что решение Центризбиркома считает "необоснованным и незаконным", нарушающим ее право на равноправное участие в выборах и право Грудинина быть избранным депутатом.
В жалобе КПРФ отмечалось, что в основу выводов Генпрокуратуры легли "два нотариально заверенных документа на английском языке, которые не легализованы в России и не имеют юридической силы на территории РФ". Отмечается, что прокуратурой сведения получены от компании "Пруденшиал Траст Корпорейшн Лимитед", которая не являлась реестродержателем Bontro LTD и сведениями о владельцах не обладала.
В партии подчеркивают, что Грудинин подал в ЦИК заверенные документы, которые свидетельствуют об отчуждении иностранных финансовых инструментов в 2017 году и последующей ликвидации компании Bontro LTD 27 декабря 2018 года.