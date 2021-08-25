ЦИК предоставил СПЧ и омбудсмену доступ к видеонаблюдению на выборах
ЦИК предоставил СПЧ и омбудсмену Москальковой доступ к видеонаблюдению на выборах
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРекламный щит на остановке в Симферополе с информацией о выборах
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. ЦИК предоставил доступ к видеонаблюдению на выборах в Госдуму Совету при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека и уполномоченному по правам человека в Российской Федерации.
Согласно принятому ранее порядку видеонаблюдения на выборах в Госдуму, общедоступной трансляции с участков не предусмотрено, однако доступ к видеонаблюдению будет в том числе в штабах по общественному наблюдению в каждом регионе. Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова отмечала, что Центризбирком также заинтересован, чтобы у СПЧ, федерального уполномоченного по правам человека и омбудсменов были аккаунты для доступа к видеонаблюдению за выборами.
Соответствующие изменения ЦИК на заседании в среду внес в порядок видеонаблюдения на выборах.
"Дополнить перечень тех, кто имеют доступ к служебному порталу, включив в него СПЧ и уполномоченного по правам человека в РФ и уполномоченных по правам человека в регионах. Мне кажется, это очень важно", - зачитал текст документа заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.
ЦИК заключил с СПЧ и омбудсменом Татьяной Москальковой соглашение о взаимодействии в обеспечении соблюдения прав граждан во время выборов.
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.