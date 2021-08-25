Россия пригласила международных наблюдателей на выборы в Госдуму
Россия пригласила наблюдателей из международных структур на выборы в Госдуму
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЖеребьевка по определению мест партий в избирательном бюллетене на выборах депутатов Госдумы РФ
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Россия пригласила наблюдателей из международных структур следить за предстоящими в сентябре выборами в Госдуму, их миссии будут работать в сокращенном составе из-за ситуации с COVID-19, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям министерства иностранных дел России Геннадий Аскальдович.
"Безусловно, наша страна пригласила на выборы в Госдуму международных наблюдателей из других международных структур (кроме БДИПЧ ОБСЕ - ред.), стран и организаций по линии и ЦИК России, и Федерального Собрания, и МИД России. Конечно, эти миссии будут работать в сокращенном составе в связи с пандемией COVID-19", - сказал Аскальдович.
Ранее ОБСЕ заявила, что наблюдатели от организации, в том числе по линии БДИПЧ, не будут следить за ходом голосования на парламентских выборах в России, поскольку РФ ограничила число наблюдателей на фоне эпидемиологической ситуации. Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Александр Бикантов заявил, что Россия сожалеет в связи с этим решением. По его словам, БДИПЧ ОБСЕ "самоустранилось от участия в наблюдении" за выборами в РФ и их дальнейшие оценки "в целом вряд ли будут заслуживать внимания и приниматься в расчет".
Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что огорчена решением БДИПЧ ОБСЕ.
Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.