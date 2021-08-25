https://ria.ru/20210825/vybory-1747148727.html

Россия пригласила международных наблюдателей на выборы в Госдуму

Россия пригласила международных наблюдателей на выборы в Госдуму - РИА Новости, 25.08.2021

Россия пригласила международных наблюдателей на выборы в Госдуму

Россия пригласила наблюдателей из международных структур следить за предстоящими в сентябре выборами в Госдуму, их миссии будут работать в сокращенном составе... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T10:39

2021-08-25T10:39

2021-08-25T10:39

политика

бюро по демократическим институтам и правам человека

госдума рф

выборы в государственную думу

элла памфилова

обсе

россия

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. Россия пригласила наблюдателей из международных структур следить за предстоящими в сентябре выборами в Госдуму, их миссии будут работать в сокращенном составе из-за ситуации с COVID-19, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям министерства иностранных дел России Геннадий Аскальдович."Безусловно, наша страна пригласила на выборы в Госдуму международных наблюдателей из других международных структур (кроме БДИПЧ ОБСЕ - ред.), стран и организаций по линии и ЦИК России, и Федерального Собрания, и МИД России. Конечно, эти миссии будут работать в сокращенном составе в связи с пандемией COVID-19", - сказал Аскальдович.Ранее ОБСЕ заявила, что наблюдатели от организации, в том числе по линии БДИПЧ, не будут следить за ходом голосования на парламентских выборах в России, поскольку РФ ограничила число наблюдателей на фоне эпидемиологической ситуации. Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Александр Бикантов заявил, что Россия сожалеет в связи с этим решением. По его словам, БДИПЧ ОБСЕ "самоустранилось от участия в наблюдении" за выборами в РФ и их дальнейшие оценки "в целом вряд ли будут заслуживать внимания и приниматься в расчет".Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что огорчена решением БДИПЧ ОБСЕ.Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210825/vybory-1747142815.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, бюро по демократическим институтам и правам человека, госдума рф, выборы в государственную думу, элла памфилова, обсе, россия