https://ria.ru/20210825/vybory-1747142815.html

На выборах в Госдуму за рубежом не будут требовать сертификат о вакцинации

На выборах в Госдуму за рубежом не будут требовать сертификат о вакцинации - РИА Новости, 25.08.2021

На выборах в Госдуму за рубежом не будут требовать сертификат о вакцинации

У желающих проголосовать на выборах в Госдуму за рубежом россиян не будут требовать сертификат о вакцинации от COVID-19, справку о перенесенном заболевании или... РИА Новости, 25.08.2021

2021-08-25T10:02

2021-08-25T10:02

2021-08-25T10:03

распространение коронавируса

политика

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МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. У желающих проголосовать на выборах в Госдуму за рубежом россиян не будут требовать сертификат о вакцинации от COVID-19, справку о перенесенном заболевании или отрицательный ПЦР-тест, понадобится только паспорт, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям министерства иностранных дел России Геннадий Аскальдович.По его словам, пандемия коронавируса действительно внесла серьезные ограничения в работу зарубежных избирательных участков, заставила МИД России и его загранучреждения прорабатывать вопросы санитарной безопасности для избирателей и членов участковых комиссий."Тем не менее никаких ограничений, о которых вы упоминаете, мы для избирателей не вводим и вводить не собираемся. Путь на выборы открыт для всех граждан России.... Единственным документом, необходимым избирателю, является его паспорт гражданина Российской Федерации", - сказал Аскальдович, отвечая на вопрос, понадобится ли россиянам для голосования наличие справки о перенесенном коронавирусе, сертификат о вакцинации или ПЦР-тест.Как пояснил посол по особым поручениям МИД РФ, на участках будут использоваться индивидуальные средства защиты, санитайзеры, будет поддерживаться необходимая дистанция между людьми, чтобы избежать риск заражения. Он отметил, что все меры подробно изложены в совместных рекомендациях Роспотребнадзора и Центризбиркома, которые министерство иностранных дел довело до российских загранучреждений как руководство к действию."Разумеется, много зависит еще и от правил, установленных местными властями, таких как ограничение времени или территории передвижения (в некоторых странах действует комендантский час, где-то запрещены выезды из городов, так что пришлось сократить планы проведения выездного голосования)", - добавил Аскальдович.Ранее ОБСЕ заявила, что наблюдатели от организации, в том числе по линии БДИПЧ, не будут следить за ходом голосования на парламентских выборах в России, поскольку РФ ограничила число наблюдателей на фоне эпидемиологической ситуации. Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Александр Бикантов заявил, что Россия сожалеет в связи с этим решением. По его словам, БДИПЧ ОБСЕ "самоустранилось от участия в наблюдении" за выборами в РФ и их дальнейшие оценки "в целом вряд ли будут заслуживать внимания и приниматься в расчет".Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что огорчена решением БДИПЧ ОБСЕ.Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210825/yuurgu-1746972639.html

https://ria.ru/20210819/politsiya-1746371055.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, госдума рф, выборы в государственную думу, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии