Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210825/vybory-1747142815.html
На выборах в Госдуму за рубежом не будут требовать сертификат о вакцинации
На выборах в Госдуму за рубежом не будут требовать сертификат о вакцинации - РИА Новости, 25.08.2021
На выборах в Госдуму за рубежом не будут требовать сертификат о вакцинации
У желающих проголосовать на выборах в Госдуму за рубежом россиян не будут требовать сертификат о вакцинации от COVID-19, справку о перенесенном заболевании или... РИА Новости, 25.08.2021
2021-08-25T10:02
2021-08-25T10:03
распространение коронавируса
политика
госдума рф
выборы в государственную думу
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740406957_0:119:2930:1767_1920x0_80_0_0_4bd7fe3f008c047e9812d4bfefbc04d2.jpg
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. У желающих проголосовать на выборах в Госдуму за рубежом россиян не будут требовать сертификат о вакцинации от COVID-19, справку о перенесенном заболевании или отрицательный ПЦР-тест, понадобится только паспорт, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям министерства иностранных дел России Геннадий Аскальдович.По его словам, пандемия коронавируса действительно внесла серьезные ограничения в работу зарубежных избирательных участков, заставила МИД России и его загранучреждения прорабатывать вопросы санитарной безопасности для избирателей и членов участковых комиссий."Тем не менее никаких ограничений, о которых вы упоминаете, мы для избирателей не вводим и вводить не собираемся. Путь на выборы открыт для всех граждан России.... Единственным документом, необходимым избирателю, является его паспорт гражданина Российской Федерации", - сказал Аскальдович, отвечая на вопрос, понадобится ли россиянам для голосования наличие справки о перенесенном коронавирусе, сертификат о вакцинации или ПЦР-тест.Как пояснил посол по особым поручениям МИД РФ, на участках будут использоваться индивидуальные средства защиты, санитайзеры, будет поддерживаться необходимая дистанция между людьми, чтобы избежать риск заражения. Он отметил, что все меры подробно изложены в совместных рекомендациях Роспотребнадзора и Центризбиркома, которые министерство иностранных дел довело до российских загранучреждений как руководство к действию."Разумеется, много зависит еще и от правил, установленных местными властями, таких как ограничение времени или территории передвижения (в некоторых странах действует комендантский час, где-то запрещены выезды из городов, так что пришлось сократить планы проведения выездного голосования)", - добавил Аскальдович.Ранее ОБСЕ заявила, что наблюдатели от организации, в том числе по линии БДИПЧ, не будут следить за ходом голосования на парламентских выборах в России, поскольку РФ ограничила число наблюдателей на фоне эпидемиологической ситуации. Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Александр Бикантов заявил, что Россия сожалеет в связи с этим решением. По его словам, БДИПЧ ОБСЕ "самоустранилось от участия в наблюдении" за выборами в РФ и их дальнейшие оценки "в целом вряд ли будут заслуживать внимания и приниматься в расчет".Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что огорчена решением БДИПЧ ОБСЕ.Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
https://ria.ru/20210825/yuurgu-1746972639.html
https://ria.ru/20210819/politsiya-1746371055.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740406957_101:0:2832:2048_1920x0_80_0_0_a5616ac9b78d23fc6c8870eb68a7fd4e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, госдума рф, выборы в государственную думу, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
10:02 25.08.2021 (обновлено: 10:03 25.08.2021)
 
На выборах в Госдуму за рубежом не будут требовать сертификат о вакцинации

На выборах в Госдуму за рубежом не будут требовать сертификат о вакцинации и ПЦР-тест

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19)
Сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19) - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 авг - РИА Новости. У желающих проголосовать на выборах в Госдуму за рубежом россиян не будут требовать сертификат о вакцинации от COVID-19, справку о перенесенном заболевании или отрицательный ПЦР-тест, понадобится только паспорт, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям министерства иностранных дел России Геннадий Аскальдович.
По его словам, пандемия коронавируса действительно внесла серьезные ограничения в работу зарубежных избирательных участков, заставила МИД России и его загранучреждения прорабатывать вопросы санитарной безопасности для избирателей и членов участковых комиссий.
"Тем не менее никаких ограничений, о которых вы упоминаете, мы для избирателей не вводим и вводить не собираемся. Путь на выборы открыт для всех граждан России.... Единственным документом, необходимым избирателю, является его паспорт гражданина Российской Федерации", - сказал Аскальдович, отвечая на вопрос, понадобится ли россиянам для голосования наличие справки о перенесенном коронавирусе, сертификат о вакцинации или ПЦР-тест.
Как пояснил посол по особым поручениям МИД РФ, на участках будут использоваться индивидуальные средства защиты, санитайзеры, будет поддерживаться необходимая дистанция между людьми, чтобы избежать риск заражения. Он отметил, что все меры подробно изложены в совместных рекомендациях Роспотребнадзора и Центризбиркома, которые министерство иностранных дел довело до российских загранучреждений как руководство к действию.
Молекула ДНК человека с коронавирусом на фоне карты мира - РИА Новости, 1920, 25.08.2021
Вчера, 03:00Наука
Ученые нашли способ снизить распространение коронавируса
"Разумеется, много зависит еще и от правил, установленных местными властями, таких как ограничение времени или территории передвижения (в некоторых странах действует комендантский час, где-то запрещены выезды из городов, так что пришлось сократить планы проведения выездного голосования)", - добавил Аскальдович.
Ранее ОБСЕ заявила, что наблюдатели от организации, в том числе по линии БДИПЧ, не будут следить за ходом голосования на парламентских выборах в России, поскольку РФ ограничила число наблюдателей на фоне эпидемиологической ситуации. Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Александр Бикантов заявил, что Россия сожалеет в связи с этим решением. По его словам, БДИПЧ ОБСЕ "самоустранилось от участия в наблюдении" за выборами в РФ и их дальнейшие оценки "в целом вряд ли будут заслуживать внимания и приниматься в расчет".
Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что огорчена решением БДИПЧ ОБСЕ.
Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
19 августа, 15:36Распространение коронавируса
Пенсионерка пошла в полицию, переведя мошеннику деньги за COVID-сертификат
 
Распространение коронавирусаПолитикаГосдума РФВыборы в Государственную думуРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:03Япония направила протест России в связи с планами по стрельбам у Итурупа
06:56WP: американцев доставят в аэропорт Кабула через специальные пункты сбора
06:41Инфекционист рассказала о последствиях легкой формы COVID-19
06:30Мишленовский повар поделился быстрым рецептом вкусной пасты
06:27Глава минобороны Британии предложил афганцам уезжать из страны по земле
06:27Минтруд изменит правила начисления соцвыплат на детей
06:10Эксперты рассказали, в каком возрасте водители наносят в ДТП больше ущерба
06:08Названы продукты, улучшающие работу мозга
06:05Новосибирское ГИБДД раскрыло подробности аварии с микроавтобусом
05:58На Камчатке оценили финансовые потери из-за запрета полетов "Витязь-Аэро"
05:13В Новосибирске семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом
05:05Эксперт предупредил об опасности ухудшения криминогенной ситуации в России
04:31Прибывших из Афганистана в Россию обрабатывают дезинфицирующим раствором
04:15Американский фрегат разнесли во время учений
04:11Эксперт рассказала, чем грозит привычка наедаться фруктами впрок
04:09Врач предупредил о вреде курения и употребления алкоголя при COVID-19
03:47Разработчик РЛС рассказал, как Россия следит за американскими F-35
03:26Адвокат объяснил, как меняются правила вступления в наследство
03:19Главный педиатр Москвы рассказал, какую одежду не стоит выбирать для школы
03:16Названы главные страхи родителей за детей
Лента новостейМолния